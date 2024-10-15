Теневой флот России: игра в "кошки-мышки", - Николай Петров

00:31 17.10.2024 Теневой флот: игра в "кошки-мышки"

США признают, что план лишить Россию доходов от нефти провалился

Николай Петров

15.10.2024



Как сообщила газета New York Times, согласно новому отчету, план, разработанный богатыми западными странами с целью лишить Россию доходов от продажи нефти, в значительной степени терпит неудачу, поскольку большая часть морского экспорта нефти Кремля обходит ограничения, которые должны были ограничить цену российской сырой нефти.



По данным анализа, опубликованного Киевской школой экономики, украинским аналитическим центром, отмечает NYT, спустя почти два года после введения "потолка цен" на нефть, около 70 % нефти Кремля перевозится на "теневых танкерах", которые обходят ограничения.



Успех России в обходе санкций, введенных странами Группы 7, позволил ей продолжить финансирование войны против Украины. Эффективность ценового ограничения была омрачена нестрогим соблюдением политики санкций. Чиновники в США и Европе пытались сбалансировать свои цели, чтобы парализовать экономику России, одновременно поддерживая достаточный уровень поставок на нефтяные рынки, чтобы предотвратить скачки цен. Эти проблемы подчеркивают ограничения, с которыми сталкиваются развитые экономики мира, пытаясь вмешаться в мировые энергетические рынки, чтобы ускорить прекращение вторжения России на Украину, признает американская газета.



Как известно, в 2022 году Соединенные Штаты и Европа ввели запрет на импорт российской нефти, пытаясь сократить доходы одного из крупнейших в мире ее производителей. Но на фоне опасений, что полное эмбарго может вызвать глобальный шок цен на нефть, Соединенные Штаты и другие богатые страны остановились на альтернативном плане. Они решили использовать морскую отрасль, включая судоходные и страховые компании, которые были основным каналом транспортировки российской морской нефти, чтобы гарантировать ее продажу только со скидкой: 60 долларов за баррель, что примерно на 15 долларов за баррель ниже цены на мировом рынке.



Но Россия, констатирует NYT, вскоре нашла обходной путь. Она инвестировала около 10 миллиардов долларов в развитие своего флота теневых танкеров, которые часто не имеют маркировки, что позволяет ей продавать большую часть своей нефти сверх установленного лимита. По данным киевского института, в первой половине этого года более 75 миллионов баррелей российской нефти ежемесячно перевозилось на судах, средний возраст которых составляет 18 лет.



Аналитики в сфере энергетики также отметили, что судоходные компании готовы обойти санкции, регистрируя свои суда в странах, не входящих в соглашение о предельном уровне цен, или меняя структуру собственности.



В отчете Lloyd's List Intelligence в этом месяце говорится, что рекордные объемы российских нефтепродуктов были перевезены в сентябре на танкерах, которые являются частью ее теневого флота или которые уже подверглись санкциям за нарушение ценового лимита. В нем отмечается, что некоторые из этих судов везут грузы в Китай и Индию, которые, по-видимому, готовы игнорировать западные санкции.



В такой ситуации русофобы в США растерялись и не знают теперь, что же им делать. Как свидетельствует NYT, рост российского теневого флота вызвал дебаты в администрации Байдена по поводу того, насколько агрессивно следует применять ценовой предел. Некоторые чиновники казначейства призвали к более жесткому подходу, который может включать больше санкций против судов теневого флота, в то время как другие экономические советники Белого дома предостерегают от принятия мер, которые могут нарушить поставки нефти и повысить цены на бензин перед президентскими выборами.



Растерянность в США возросла, поскольку разгорающиеся конфликты на Ближнем Востоке и агрессивные действия Израиля в отношении Ирана и Ливана создают серьезную угрозу экспорту нефти. "Политики были особенно осторожны в своем подходе к нефтяному сектору России, поскольку конфликты на Ближнем Востоке обострялись, – отмечает NYT. – Цены на нефть колебались около $75 за баррель, но аналитики предупреждали, что они могут подскочить, если начнется война между Израилем и Ираном".



Вашингтон ввел санкции против судов, входящих в теневой флот России, а западные союзники, такие как Великобритания и Европейский союз, в последние месяцы предпринимают шаги по пресечению действий судов.



После встречи должностных лиц по санкциям из Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов в прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что обеспечение соблюдения ценового предела остается приоритетом для достижения ее цели "выжимания российских нефтяных доходов, используемых для финансирования ее незаконной войны". Но чиновник из США, пожелавший остаться неназванным заметил, что президент России Владимир Путин со временем нашел способы обойти санкции.



В другой своей статье под заголовком "Игра в танкерные "кошки-мышки"" та же New York Times объясняет, как именно Россия научилась обходить западные санкции против экспорта своей нефти.



"Танкер Jaguar длиной почти с пять олимпийских бассейнов в прошлом году вышел из порта недалеко от Санкт-Петербурга, Россия, направляясь в Индию с грузом российской нефти, – рассказывает NYT. – Его путешествие весной пришлось на время, когда западные власти отчаянно пытались восстановить сеть, к которой он принадлежал: это было одно из теневых судов со скрытыми владельцами, на которые могущественные русские полагались при транспортировке ценной для страны нефти... Танкер плавал под флагом Сент-Китс и Невис, чей морской регистр находится недалеко от Лондона – примерно в 20 милях от тех самых британских властей, которые гоняются за российскими активами по всему миру и отслеживают ее поставки нефти. После разгрузки нефти "Ягуар" вскоре перешел на менее известный флаг - флаг центральноафриканской страны Габон. С помощью акта оформления документов российский танкер вышел за пределы досягаемости западных финансовых властей", – отмечает NYT.



По сведениям издания, за последние полтора года десятки танкеров совершили аналогичные действия, поскольку "Москва пыталась защитить свой так называемый теневой флот от международного давления, направленного на ограничение рынка российской нефти.



Это последний эпизод игры в кошки-мышки, которую президент России Владимир Путин ведет с Западом с момента полномасштабного вторжения Москвы на Украину в феврале 2022 года. Пока американские, европейские и британские власти преследовали, замораживали и изымали российские деньги по всему миру, г-н Путин находил все новые способы ускользнуть от их власти. Поступая так, он сформировал новый мировой порядок компаний и стран, желающих вести дела с Россией. Он собрал экономику, в значительной степени независимую от доллара, евро или фунта – и все больше выходящую за рамки досягаемости регуляторов", – с досадой констатировала американская газета.



Российский теневой танкерный флот, как считают на Западе, создавался при содействии греческих судовладельцев. Если после развала СССР в 1991 году именно греки активно скупали по дешевки суда обанкротившихся российских и украинских компаний, то потом они стали посредниками для перевозки российской нефти и СПГ в обход санкций.



С начала 2022 года Греция продала 100 судов на сумму, эквивалентную 264 миллиардам долларов США, что сделало греческих судовладельцев лидерами продаж судов в мире, причем самым популярным типом снова стали "грузовики". Это они могли сделать, потому что греческий торговый флот рос бурными темпами. Согласно опросу, с 2018 по 2022 год стоимость принадлежащего Греции флота увеличилась на 92% до почти 159 миллиардов долларов, что является огромным увеличением, поскольку флот, принадлежащий Греции, увеличился в общей сложности на 474 корабля (11%) до 4766. Флот балкеров, контейнеровозов и судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), значительно вырос, а греческие владельцы инвестируют в быстрорастущие рынки грузовых автомобилей и контейнеров, а также в суда, которые могут перевозить грузы, более доступные по цене СПГ. Однако если посмотреть на мировую статистику общей численности судов торгового флота по странам, то первые места давно занимают уж совсем крохотные Панама и Либерия. Но на самом деле у этих государств судов, которые принадлежали бы их национальным судовладельцам, практически нет. Дело в том, что во всем мире уже давно распространена практика так называемого удобного флага, согласно которой те же греки регистрируют свои торговые суда не под флагом Эллады, а той же Панамы, Либерии или Кипра, что позволяет им существенно экономить на налогообложении и уменьшить эксплуатационные расходы.



Однако США организовали мощное давление на Грецию, угрожая ее судовладельцам санкциями в случае продолжения сотрудничества с

Россией. В результате в 2023 году три крупнейших греческих судовладельца прекратили транспортировку российской нефти выше лимита цены в $60. Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers отклонили заявки на перевозку сырья на ноябрь, хотя этих судовладельцев связывали с российскими производителями десятилетия сотрудничества. А количество танкеров этих компании, которые везли российскую нефть, превышало, например, в июне 2023 года 50 единиц. Общая же доля греческих танкеров в транспортировке доходила до трети.



Одновременно США, как сообщило Reuters, организовали давление еще и на Либерию, Маршаловы острова и Панаму, под флагами которых танкера перевозили российскую нефть, из-за санкций против России, чтобы гарантировать, чтобы они не перевозили российскую нефть, проданную по цене, превышающий установленный предел.



В результате, по данным аналитической компании Windward, с июля 2023 года более 85 судов, аффилированных с Россией, сменили регистрацию с Либерии на Габон. Среди них есть суда флота "Совкомфлота", государственной российской судоходной компании, которая подверглась западным санкциям. Благодаря этому реестр Габона, открытый в 2018 году, превратился в один из самых быстрорастущих в мире. Другие российские танкеры перерегистрировались в Панаме и Палау, согласно информации о регистрации судов, полученной от MarineTraffic и Lloyd's List, поставщиков морской аналитики.

Эта морская перестановка поставила малые страны в положение, позволяющее им извлекать выгоду из войны на Украине. Когда-то верный союзник США и Франции, Габон все больше сотрудничает с Россией после военного переворота в 2023 году.



Поскольку западный экспорт в Россию в значительной степени заморожен, Габон превратился в ключевую часть цепочки поставок Москвы: недавно западные детали для самолетов пошли в Россию через габонскую компанию.



"Габон важен для России, поскольку он был готов регистрировать танкеры, которые другие государства флага отказались от них под давлением Запада", – сказал Крейг Кеннеди, бывший инвестиционный банкир, а ныне научный сотрудник Центра Дэвиса по российским и евразийским исследованиям Гарвардского университета. "Они помогают России развивать параллельные судоходные возможности, которые облегчают продажу нефти по цене выше установленного предела".



В итоге, несмотря на все ухищрения, Запад явно проигрывает эту "войну" против российской нефти. Как сообщило 3 октября американское

агентство Bloomberg*, в сентябре 2024 года российский бюджет получил от нефтяной промышленности в общей сложности 597,2 миллиарда рублей (6,28 миллиарда долларов), что оказалось почти на 4% больше, чем год назад. А ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев нефтегазовые доходы России достигли 5 698 миллиардов рублей, что на 68,5 % превысило прошлогодний показатель.



"Теневой флот нужен для того, чтобы перевозить морем ту нефть, которая продается выше установленного Западом потолка цен, потому что все, что продается ниже потолка, можно возить и обычным способом, – отметил в интервью АиФ эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. – В рамках подготовки к этим санкциям судоходные компании скупили подержанные танкеры и образовали этот флот, понимая, что за эту часть своего бизнеса они отчитываться не будут. Подсанкционный сегмент рынка морских перевозок – это целый мир, где оплата за груз выше, просто он требует отдельных судов".



Оценки числа танкеров, работающих на теневом рынке морских перевозок, разнятся. Источники называют цифры от 200 до 600 судов по всему миру, значительная часть из которых ориентирована на работу именно с российской нефтью и нефтепродуктами.



Для этого теневым танкерам даже не нужно заходить в порты - перегрузка с легальных и застрахованных по международным стандартам судов часто происходит прямо в море без постороннего контроля. Благодаря этому критических проблем с экспортом нефти у России не возникло. Источник - Столетие.Ру

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