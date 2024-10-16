 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдогана заподозрили в заговоре против Тегерана, - Игорь Субботин
00:59 17.10.2024

16.10.2024
Попытки Ирана создать фронт против Израиля спотыкаются о Турцию
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи начал новое региональное турне, чтобы заручиться поддержкой стран Ближнего Востока и Северной Африки в борьбе с Израилем. Одной из его остановок станет Турция, которая, как показывают независимые отчеты, по-прежнему помогает еврейскому государству получать нефть. Отдельно Тегеран тревожит то, что Анкара может воспользоваться ослаблением позиций "Хезболлы" в регионе. В двусторонних контактах намечается кризис доверия еще и потому, что турецкий вещатель TRT запускает канал на фарси.
В рамках ближневосточного турне Арагчи должен посетить Иорданию, Египет и Турцию. Как пояснили в МИД Исламской Республики, консультации со странами региона проводятся с целью "прекращения геноцида, войны и преступлений". Таким образом, действия Израиля опять будут находиться в центре повестки министра, который в этом месяце нарастил контакты с соседями Турции по Ближнему Востоку: 9 октября Арагчи побывал в Саудовской Аравии, а 10 октября находился с визитом в Катаре. По слухам, шеф иранской дипломатии призвал страны Персидского залива предотвратить пролет израильской авиации, когда та попытается атаковать инфраструктуру Исламской Республики.

В нынешней поездке главным пунктом назначения министра, вероятно, станет Турция, которая, несмотря на воинственную риторику в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху, не пошла на сокращение с Израилем экономических связей. Рестрикции, инициированные Анкарой, были слишком запоздалыми и носили, как говорят наблюдатели, символический характер. Как сообщало в этом году близкое к "Хезболле" издание "Аль-Ахбар", ныне покойный президент Ирана Эбрахим Раиси напрямую требовал у турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана введения торговых санкций против еврейского государства. Однако, по словам источников ливанской газеты, турецкий лидер ответил собеседнику категорическим отказом.

Основная претензия к Анкаре заключается в ее готовности выступать для еврейского государства транзитером нефти. Базирующаяся в США исследовательская платформа Oil Change International два месяца назад опубликовала отчет "Новый взгляд на страны и компании, стоящие за поставками топлива в Израиль". Авторы исследования заявили, что ведущим поставщиком сырья в еврейское государство остается Азербайджан, "обеспечивая 28% поставок сырой нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД)". В Oil Change International обратили внимание на то, что азербайджанская нефть загружается на танкеры в турецком порту Джейхан, а затем ее транспортируют в израильский портовый город Хайфа.

Одним из редких ответов власти на эти обвинения стало телевыступление министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, который пояснил, что его страна не может контролировать пункты назначения танкеров, покидающих ее порты. Отдельно он указал на то, что многое в этой ситуации зависит от оператора БТД – британской BP.

Однако такая позиция вряд ли способна удовлетворить активных сторонников Палестины внутри Турции. В республике набирает обороты движение "1000 Youth for Palestine", которое позиционирует себя как молодежная организация, выступающая за солидарность с сектором Газа и "коллективную борьбу против сионизма и империализма". С момента своего основания в январе 2024 года интернациональная платформа, к которой присоединились в том числе выходцы из Палестины, регулярно проводила акции протеста по всей стране – в Стамбуле, Бурсе и Анкаре. Некоторые из активистов подверглись аресту, в том числе за нарушение статьи Уголовного кодекса Турции об оскорблении президента и органов власти.

Помимо подходов к Израилю у Ирана и Турции есть другие поводы для разногласий. 18 октября в Стамбуле Арагчи должен принять участие в заседании платформы "3+3" по Южному Кавказу (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция). Тегеран по-прежнему заметно тревожит концепция Зангезурского коридора – транспортного пути, призванного соединить Азербайджан с нахичеванским эксклавом. Иран рассматривает идею сухопутного маршрута как поддерживаемый Турцией проект по созданию дистанции между ним и Арменией.

В свою очередь, Анкара подозревает Тегеран в снабжении Рабочей партии Курдистана (РПК) – радикальной курдской группировки, действующей в Сирии и Ираке. По данным газеты "Йени Шафак", летом власти Турции передали Ирану просьбу прекратить поставки оружия РПК. Важным явлением в контексте двусторонних отношений становится и обстановка в Ливане. Западные аналитики утверждают, что ослабление "Хезболлы" в интересах Анкары. К примеру, сирийское отделение "партии Аллаха" выступало естественным противником турецких "прокси-сил" на этой арене, и военное давление со стороны Израиля парализует зарубежную активность "Хезболлы".

Большим скандалом пахнет и намеченный на этот год запуск персидского бюро турецкой национальной телерадиокомпании TRT. Неделю назад гендиректор вещателя Мехмет Захид Собаджи выступил с заявлением, что TRT Persian даст Турции возможность сыграть эффективную роль в "региональном балансе сил". "Мы должны обеспокоить Иран", – вызывающе добавил Собаджи. Платформа, которая подчиняется управлению по коммуникациям при администрации Эрдогана, рассматривается не иначе как инструмент "мягкой силы" Турции. Глава Всемирной службы вещания Ирана (IRIB) Ахмад Норузи призвал "осудить и прояснить" комментарии гендиректора TRT. А иранский политолог Али Акбар Раефипур, которого считают близким к аппарату безопасности, обвинил Турцию в намерении вести "медиаполитику, полностью разработанную НАТО и сионистами". То, что работа иностранных вещателей может становиться фактором в иранской внешней политике, доказала ситуация со спутниковым каналом Iran International – информационным флагманом оппозиции, долю в котором имели саудовские деловые круги.

Источник - НГ
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