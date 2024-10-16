Андрей Рудалев: Россия - не вахтовый поселок для гастарбайтеров, и не вокзал для их пересадки на другие направления

08:28 17.10.2024 Андрей Рудалев: Россия - не вахтовый поселок для гастарбайтеров, и не вокзал для их пересадки на другие направления

Нелегальная миграция станет легальной. А толку то?

Сергей Аксенов

В 2025 году квота на временное проживание мигрантов в России составит 5,5 тысячи разрешений (еще 1,65 тысячи - резерв квоты). Они будут распределены по российским регионам в соответствии с их заявками.



Последние пять лет объем квоты снижался: на 2024 год было выдано 10,6 тыс. разрешений, в 2023-м 13,5 тыс., в 2022-м - около 19 тыс., в 2021-м - более 39 тыс., приводит статистику ТАСС.



Новость эта вызвала в Рунете двойственную реакцию. С одной стороны, число мигрантов, приехавших по квоте, сокращается. С другой, ни размеры квот, ни их динамика категорически не "бьются" с реальностью, отличаясь от нее на два порядка. Миграционный кризис в РФ вызван миллионами (!) приезжих, а значит, механизм квот формален и к практическому регулированию миграции никакого отношения не имеет.



Гораздо больше миграционных скептиков вдохновляет пакет из пяти законопроектов, которые 16 октября начала принимать Госдума. В первой партии поправки, касающиеся Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса, сообщил спикер Вячеслав Володин. Таким образом, парламентарии "реабилитируют" себя в глазах главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который упрекал их в отсутствии регулирующих норм.



В случае принятия законов, нелегальный статус преступника-мигранта будет признан отягчающим обстоятельством. Также будут штрафовать за подделку документов в интересах мигрантов на сумму до 60 млн рублей и сажать на срок до 6 лет за их фиктивную регистрацию. Организацию нелегальной миграции и вовсе переведут в разряд особо тяжких преступлений со сроком наказания до 15 лет лишения свободы. Сурово.



Среди других законопроектов, внесудебная блокировка ресурсов с информацией о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также способах организации незаконной миграции. Кроме того, планируется ввести запрет посредникам принимать у мигрантов экзамены по русскому языку. Выдавать соответствующий сертификат смогут только уполномоченные организации из правительственного реестра.



Работа Госдумы над "мигрантским" законодательством проходит на фоне небывалого ранее негодования россиян. Подавляющее большинство (80%) считают, что в их регионах проживают слишком много мигрантов. Причем за минувший год доля таких респондентов выросла на 21 процентный пункт (!). Нормальным число трудовых мигрантов в стране считают всего лишь 12% респондентов. Игнорировать такие настроения трудно.



При этом почти две трети (62%) россиян считают, что трудовая миграция вредит регионам их проживания. В том, что мигранты приносят пользу уверены 13%. То есть обойдемся или все-таки нет? Увы, но занять рабочие места мигрантов готовы лишь 39% россиян, а 28% сделать это отказались. Это значит, что недовольство мигрантами не имеет прямого отношения к рынку труда, а носит какой-то другой характер. Какой?



Ответ будет неполиткорректный, но лучше уж горькая правда… Скорее всего, мигрантов, большая часть которых - выходцы из Центральной Азии, в России сейчас воспринимают как "чужих". Как людей, воспитанных в иной, малопонятной местным жителям культуре, и уже не разделяющих вместе с коренным населением РФ общих ценностей. Это похоже на правду, потому что мигранты обычно молоды - принадлежат к постсоветскому поколению.



Молодые, непьющие, говорящие на непонятном языке, охочие до социальных "ништяков", которыми щедро снабжает их РФ, требующие строительства мечетей, принципиально отказывающиеся ассимилироваться, поддерживающие друг друга через диаспору, спешащие после получения российского гражданства поскорей обзавестись легальным огнестрельным оружием - вот какими видят приезжих местные жители.



И резонно опасаются последствий роста в российском обществе подобных социальных анклавов. Разница в привычках, поведении, ценностях, жизненных целях, представлениях о допустимом, легко может привести к множественным конфликтам, которые в условиях, связанными с СВО, чреваты серьезным гражданским противостоянием.



По сравнению с такими перспективами фиксируемый сейчас рост уголовной преступности в среде мигрантов покажется невинной шалостью. Хотя и нынешние тенденции настораживают. "В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108", - доложил накануне СК РФ.



Иначе и быть не может. "Для них Россия, по сути, вахтовый поселок, - описывает новую реальность публицист левых взглядов Андрей Рудалев. - К этому вахтовому поселку нет никакой привязки, он не магнитит ничем, кроме возможности получения заработка. В реальности для нынешних мигрантов есть их родина и райские кущи в виде Европы и Штатов. Россия лишь вокзал с вектором в ту или иную сторону".



Впрочем, и для рабочей силы внутри России обозначен примерно такой же вектор вахтового восприятия территории. Место, где зашибают бабло.



Капиталистические ценностные координаты задают способ жизни и местным русским, и не местным нерусским. Однако, последние более выгодны российскому бизнесу, например, стройиндустрии, так как согласны на нещадную эксплуатацию в обмен на деньги. Для этого и приезжают.



В России больше не будет нелегальной миграции, пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство, после заседания российско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально", - сказал он, добавив, что стороны "распишут все действия, связанные с обеспечением безопасности".



Звучит как честная манипуляция. Какая разница россиянам, не желающим принимать в своей стране миллионы гастарбайтеров, легально они въехали или нелегально? Более того, если нелегала за это можно поймать и выдворить, то легального мигранта - нет. Можно пойти еще дальше и ввести визовый режим со странами Центральной Азии. Но если власти будут выдавать миллионы трудовых виз, разве это оздоровит общественный климат?



Людей беспокоит сам факт наличия в стране миллионов мигрантов, плохо совместимых с коренным населением, а не их формальный статус. Если легально въехавшие мигранты легально привезут в РФ свои семьи - жен, детей и родителей, легально получат гражданство, легально приобретут здесь жилье и оружие и останутся жить навсегда, это называется "замещающая миграция". Ничем хорошим такое не закончится.



Характерный пример: в Братске диаспоры предлагали властям организовать уличные патрули из мигрантов ради безопасности. Полиция от такой помощи отказалась, сославшись на необходимость "дружинникам" иметь российское гражданство. А если оно будет? По улицам Братска будут разъезжать сомнительные патрули?



О том, как выглядит соучастие мигрантов в общественной жизни может рассказать депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, чье вмешательство в уличный конфликт, который затеял в Самаре импровизированный "патруль", закончилось в больнице. Несмотря на предъявленное удостоверение, депутату раскроили камнем голову. Кстати, Матвеев утверждает, что заселение мигрантами - план Британии по дестабилизации РФ. Почему нет?



Если раньше тему миграции поднимали правые, коих тогда преследовали за чрезмерный национализм, то теперь в колокола бьют и левые - интернационалисты. То есть дело вовсе не в какой-то ксенофобии, а в разумной балансировке общественной жизни ради сохранения страны, будущего для своего народа. Не зря в Госдуме наряду с Матвеевым тему миграции активно педалирует и другой левый политик - депутат от СРЗП Михаил Делягин.



В России нужно ввести 10-летний мораторий на завоз трудовых мигрантов, предлагал Делягин после теракта в "Крокусе". Разумно. Это позволит сначала сломать вскормленную нелегальной эмиграцией мафию, а затем спокойно разобраться, а нужны ли нам вообще миллионы мигрантов. Может, справимся и без них, как раньше справлялись, - механизацией, автоматизацией труда?



Спустя полгода до вполне здравой идеи дозрел и Минтруд. Его глава, наконец, предложил завозить мигрантов только на основе организованного набора.



Тогда работодатель будет нести ответственность за приглашенные кадры, а заодно и получит гарантии, что не сбегут. "Свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства - это неправильно", - указал министр. Любо!



Если всю трудовую миграцию перевести на оргнабор, не оставив лазеек, россияне Котякову поставят памятник. Правда, есть сомнения. Слишком много интересантов кормится с этого…



Ну, а если заглянуть в далекое будущее, то Россия, имея огромную территорию и богатства, убывающее население и перенаселенные страны-соседи на юге, вряд ли сможет сдержать эти толпы.



Хоть с оргнабором, хоть без (как не смог сдержать варваров Древний Рим, пусть и набирал их в свои легионы). И тогда не избежать беды. Пожалуй, единственный выход - начать менять отношения между людьми. Тем более, опыт подобного - СССР - у нас есть.



Проблемы миграции, конфликтов местных и приезжих, появились в России вместе с реставрацией капитализма. При социализме такого не было. Вывод очевиден. Источник - свободная пресса

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