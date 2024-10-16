Миграция может пошатнуть политическую стабильность Киргизии, - Виктория Панфилова

09:55 17.10.2024

16.10.2024



Президент Жапаров не готов отказаться от сотрудничества с Россией

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Депутаты парламента Киргизии обсудили проблемы граждан страны, работающих в России.

В парламенте Киргизии 16 октября разгорелась дискуссия о нарушении прав киргизских граждан, работающих в РФ. Депутаты подчеркнули, что Киргизия, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должна иметь равные права на трудовую деятельность, но фактически ее поставили в один ряд со странами, не входящими в ЕАЭС. Массовый возврат киргизских мигрантов на родину может привести к социальной и политической напряженности, особенно в свете заявлений президента Садыра Жапарова о многовекторности политики страны и курсе на сближение с Россией.

На заседании парламента Киргизии депутаты Эмиль Тактошев и Медербек Алиев выразили обеспокоенность по поводу ущемления прав киргизских мигрантов в России. Тактошев сообщил о многочисленных жалобах на задержания в аэропортах и запрет на въезд в РФ. Алиев подчеркнул, что киргизские граждане, работающие в России, не являются трудовыми мигрантами в рамках ЕАЭС, а должны рассматриваться как трудящиеся. Он призвал МИД Киргизии усилить работу по защите их прав.



Алиев обратился к российским депутатам, принимающим законы об ужесточении миграционной политики, напомнив о принципах ЕАЭС и важности сотрудничества между странами-участницами. "Россия была, есть и будет важным стратегическим партнером Кыргызстана, государства имеют общие культуру, ценности и историю, это нельзя перечеркнуть. Когда бушевал фашизм, Советский Союз сражался с ним. Киргизы воевали бок о бок с другими. В каждой киргизской семье есть непосредственный участник ВОВ. Мой дед принимал участие в войне против фашизма, дважды был ранен, дошел до Австрии. Эта история должна сохраняться и передаваться из поколения в поколение", – сказал депутат.



По мнению эксперта в сфере трудовой миграции Асилбека Эгембердиева, ситуация с киргизскими мигрантами в России резко обострилась. "В РФ силовики проводят операцию по борьбе с нелегальной миграцией "Нелегал-2024", которая коснулась всех мигрантов независимо от статуса страны. Киргизия и Армения, как члены ЕАЭС, могут больше всех пострадать от ужесточения миграционной политики", – сказал "НГ" Эгембердиев. Киргизские граждане жалуются на ущемление своих прав на территории России, некоторые из них со своими жалобами доходят до депутатов Жогорку Кенеша. Ведь, по словам эксперта, основной интерес Киргизии в ЕАЭС – свободное перемещение трудовых ресурсов и граждан. А в 2025 году вступят в силу новые миграционные законы, которые скорее всего затронут и членов ЕАЭС. "В случае если на граждан КР будет оказываться давление, то депутаты Жогорку Кенеша поставят вопрос о выходе Киргизии из ЕАЭС, об этом они ранее предупреждали", – напомнил Эгембердиев. По его словам, с увеличивающимся потоком возвращающихся на родину мигрантов внутриполитическая ситуации в Киргизии накаляется. Пик недовольства придется на весну, когда критическая масса вернувшихся не сможет найти работу.



Член совета по вопросам миграции при спикере парламента Киргизии, директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков уверен, что у киргизских граждан не должно быть проблем с работой в РФ, так как преференции Евразийского союза должны обеспечивать им более выгодное положение, чем гражданам Таджикистана и Узбекистана. Однако, по мнению Шестакова, представители Киргизии в Евразийской экономической комиссии недостаточно активны в защите интересов своих граждан. Шестаков полагает, что более активная работа представителей Киргизии в комиссии могла бы минимизировать вопросы, возникающие у депутатов по поводу ситуации с мигрантами. "Tрудовая миграция является важной составляющей социально-экономического благополучия Киргизии. 2,6 млрд долл., которые мигранты отправляют домой, – это прямые инвестиции, поддерживающие экономику страны", – сказал "НГ" Шестаков.



Эксперт выразил обеспокоенность тем, что в Киргизии не создается достаточное количество рабочих мест для граждан, возвращающихся из РФ. С учетом того что в России, по самым скромным оценкам, находится около 600 тыс. киргизских граждан, создание рабочих мест для всех – нереальная задача. Это может привести к росту напряженности.



Альтернативы России пока не так много. ЕС предлагает ограниченное количество рабочих мест (4–5 тыс. сезонных рабочих в Великобритании и 10 тыс. в Германии), а США, хотя и привлекают мигрантов, е могут сравниться с РФ по масштабам трудовой миграции. Около 100 тыс. киргизских граждан переехали в США, но это все равно капля в море по сравнению с числом мигрантов в России.



Тема миграции крайне актуальна, так как затрагивает не только экономику, но и политическую ситуацию в Киргизии. В республике обсуждается вероятность очередной революции. Но, как отметил Шестаков, "революции не возникают на пустом месте, всегда есть заказчик". Пока же тандему Жапаров–Ташиев (президент и глава ГКНБ. – "НГ") удается удерживать ситуацию в республике. Несмотря на активную борьбу с коррупцией и ОПГ, крупных митингов не наблюдается. Однако заказчики революции могут появиться, поскольку внешнеполитическая линия президента Жапарова не всем по душе. По мнению эксперта, заказчики революции могут использовать и фактор миграции.



Президент Садыр Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар" заявил, что республика не может отказаться от сотрудничества с Россией, несмотря на давление со стороны некоторых западных стран. По его словам, географическое положение Киргизии, ее экономические связи с Россией, а также наличие большого количества мигрантов в России – все это заставляет Киргизию поддерживать тесные отношения с РФ. Товарооборот стран превышает 4 млрд долл. Киргизия покупает российские нефть, газ, пшеницу, продукты питания, отметил президент.



Игорь Шестаков напомнил историю свержения первого президента Аскара Акаева. "Западные страны предпочитают политиков, которые отражают их интересы, а не интересы многовекторности, как в случае с Жапаровым. К тому же Киргизия откладывает подписание договора с США. А это не очень нравится Западу. Все эти факторы указывают на то, что ситуация в Киргизии остается напряженной и что миграция может стать одним из ключевых факторов, влияющих на политическую стабильность.