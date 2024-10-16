Курская дуга, 16 октября: "Северяне" снесли башню британскому "супер-танку" Challenger 2, рванул боекомплект (обзор), - Р.Маркуш

09:58 17.10.2024

Наши и вражеские военкоры пишут о резком ухудшении ситуации для ВСУ в русском приграничье

Радомир Маркуш



Курская дуга, 16 октября: "Северяне" снесли башню британскому "супер-танку" Challenger 2, рванул боекомплект

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС



Минобороны России рассказало, что группировка "Север" продолжает уничтожать украинских боевиков по всей линии соприкосновения. Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение 15-ти бригадам врага в районе двадцати населенных пунктов.



Оборонное ведомство сообщило об ударах по противнику в районах населенных пунктов Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Любимовка и Малая Локня, а также об отражении контратак в направлении н.п. Русская Конопелька, Зеленый Шлях, Новоивановка и Нижний Клин.



С мест, причем от надежных источников, поступает информация, что 16 октября были освобождены села Викторовка (к югу от Малой Локни) и Старая Сорочина (к северу от Малой Локни), а также хутор Лыжаки (юго-восточнее Леонидово). Судя по всему, идет зачистка и подавление очагов сопротивления, если таковые остались.



Пехота ВСУ на "передке" опасается, что после Угледара ВС РФ пойдут в наступление на стыке Запорожской области и ДНР

Это означает, что враг на северном фланге с очень большой вероятностью попал в "котел". По неподтвержденным данным, спецназ ВСУ со стороны Малой Локни и Лебедевки активно пытается вытащить побратимов из окружения. В течение 15 и 16 октября противник 9 раз пытался деблокировать свои группы, но пробиться не смог.



К тому же в Суджанском районе наши штурмовики постепенно занимают лесополосы на подступах к Русскому Поречному с севера. В Сети появились кадры с геолокацией атаки силами колонны бронетехники ВС РФ позиции севернее поселка Черкасская Конопелька. Российские бойцы заняли новые позиции на рубеже между двумя Конопельками: Русской и Черкасской. Зафиксировано продвижение "северян" к Агроному и Колмакову (в 4 км от Суджи).



О том, как солдаты ВС РФ зашли в посадку в районе села Розгребли, рассказал заместитель командира батальона спецназа "Ахмат" с позывным "Салют". По его словам, "перед штурмом ВСУшников обработали артиллерией, после чего начались стрелковый бой и переброска гранатами. Чтобы остановить продвижение „северян", бандеровцы вынуждены были вызвать огонь своей „арты" на себя, но это не помогло. Российская САУ „Акация" „накидывала" противнику за спину, чтобы ему не пришло подкрепление".



Согласно сведениям "Салюта", ВС РФ уже зачистили Любимовку и Ольговку, а также освободили Черкасскую Конопельку. До райцентра Суджа осталось 6 км.



В Кореневском районе, по информации "Военной хроники", "тяжелые бои идут на подступах к селам Любимовка и Толстый Луг.



ВСУ продолжают цепляться за восточные окраины этих населенных пунктов, чтобы не допустить окружения своих подразделений. Кроме того, вчера враг предпринял рейд на Ольговку, но целей не достиг и отступил с потерями".



Также стало известно, что в Курской области уничтожен уже третий британский танк Challenger 2. Ему оторвало башню в результате детонации боекомплекта. Укровояки ожидаемо не сообщили о потере драгоценной машины, чтобы "душевно не травмировать" англичан.



В свою очередь украинская "телега" сообщает о вторжении россиян в Сумскую область. Будто наши бойцы взяли под контроль КПП "Константиновка" и теперь могут взять одноименный населенный пункт. Для Банковой это плохой знак, поскольку вторжение ВСУ проводилось под пропагандистским прикрытием о создании "буферной зоны".



Зе-боты и говорящие головы "единого телемарафона" успокаивают щирых громадян, что "основные усилия российских подразделений обращены на возвращение контроля над Курской областью", дескать, им не до Сумщины. Однако и они не уверены, что "кацапы не пойдут на Сумы".



Вражеские паблики уже признают факт сражения у Малой Локни, фактически соглашаясь с заявлениями наших экспертов об освобождении не менее 600 кв. км от объявленной Сырским захваченной территории (по состоянию на 17 августа).



Известный в незалежной милитари-блогер ЗеРада пишет: "Украинские войска попытались разблокировать из оперативного окружения гарнизон Любимовки и предприняли усиленные контратаки на позиции ВС РФ в районе Зеленого Шляха. При этом атаковали ВСУ с двух сторон со стороны Леонидово-Новоивановки и Свердликово".



В "404-й" нарастает критика вторжения ВСУ в русское приграничье. Киевский проект UA WI назвал итоги наступа на Курск - "не очень". Приведены и цифры: "В августе и сентябре, пока украинские солдаты фоткались у „Пятерочки" и тестили печенье, конфеты, газировку оттуда, ВС РФ захватили 351 и 468 кв. км территорий".



"Зеленский думал, что захват украинской армией русских территорий запустит бунт и недовольство в России, заставит Кремль влезть в подготовленную ловушку, но, как видим, он просчитался. ВСУ несут сейчас в Курской области колоссальные потери, при этом отступают на Донбассе, а в самой украинской армии растет разочарование и "пахнет бунтом", - слил инсайд о настроении на Банковой политик, вхожий в ближний круг самостийного узурпатора.