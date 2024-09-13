Вчера – почетный, а сегодня – пошел ты… Почему уволили народного артиста России дирижера Мурада Аннамамедова

10:02 17.10.2024

13 Сентября 2024



Сергей Бирюков



Дирижирует Мурад Аннамамедов. Фото из личного альбома

Из Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра уволен его лидер Мурад Аннамамедов. Что делать, дирижеры меняются, оркестры остаются, скажете вы? Ну а если это дирижер, который за 30 лет работы поднял коллектив из состояния провинциальных надежд до статуса одного из лучших симфонических ансамблей России, в репертуаре которого вся мировая классика, если именно с этим оркестром делали свои самые смелые проекты ведущие современные российские композиторы, в том числе легендарный Эдуард Артемьев? Если именно в совместных трудах оркестра и его главы коллектив получил высокие звания академического и (первым в России) губернаторского?



Правда, губернаторским он стал при "немножко другом" губернаторе - Анатолии Лисицыне. Анатолий Иванович тогда, в 1994 году, видимо, хорошо изучил дирижерскую конъюнктуру в стране, раз так удачно пригласил совсем молодого в ту пору Аннамамедова встать у руля оркестра филармонии. Мурад уже в те годы зарекомендовал себя как один из самых ярких представителей нового дирижерского поколения.



По крови он туркмен, по рождению москвич. Говорят, с его мамы, первой профессиональной туркменской пианистки Гозель Аннамамедовой, скульптор Зинаида Баженова лепила фигуру "Туркмения" для знаменитого фонтана "Дружба народов" на ВДНХ... Продолжением этой атмосферы музыки и красоты стала Московская консерватория, которую Мурад окончил по классу великого Геннадия Рождественского.



Мы познакомились еще в "доярославское" время, в 1993-м, на фестивале 120-летия Рахманинова в Рязани, куда Мурад приехал во главе великолепного Саратовского симфонического оркестра. Не всякий столичный город мог бы позволить себе праздник такой насыщенности: примерно за две недели саратовцы сыграли все симфонические произведения Сергея Васильевича, включая полный цикл фортепианных концертов с одним из лучших российских пианистов Владимиром Селивохиным. Но дело не в одной лишь полноте репертуара - все это было исполнено с молодым задором и огнем, в состоянии бури и натиска, которые искрили не только в глазах и жестах дирижера - во всей горячей, самозабвенной подаче этой изумительной музыки.



И вот такого оркестрового вожака удалось заполучить ярославцам буквально через год. Это было огромной удачей для него и для них. Концертные программы оркестра стали гордостью филармонии. В них - вся главная мировая классика: симфонии Бетховена, Чайковского, Дворжака, Сибелиуса, Шостаковича... Но не только: на протяжении двадцати лет премьеры своих оркестровых партитур в Ярославль отдавал один из ярчайших современных композиторов Эдуард Артемьев. Здесь открыли публике как симфониста и другого знаменитого мастера - Мурада Кажлаева: широко известны его джазовые композиции и киномузыка, однако именно ярославцы удивили слушателя великолепной симфонической сюитой "Имам Шамиль", причем не только в своем городе, но и на гастролях в Махачкале, на других площадках России, включая столичные.



Из недавних проектов оркестра - открытие творчества русского композитора и пианистки Леокадии Кашперовой, ученицы Антона Рубинштейна и, в свою очередь, учительницы Игоря Стравинского, своим строго классическим вкусом (боготворила Моцарта и Бетховена, недолюбливала Шопена и Вагнера), по признанию самого Игоря Федоровича, подтолкнувшей его в сторону неоклассицизма. Парадокс, но партитуры самой Леокадии Александровны, тихо скончавшейся в Москве в 1940 году, лежали мертвым грузом, пока их не отыскал британский музыковед Грэм Гриффитс и не предложил ярославцам, которые с гордостью и тщанием устроили премьеры своей землячки (Кашперова - уроженка города Любима Ярославской губернии).



Так из-за чего же уволили Мурада Аннамамедова? Народного артиста России, приведшего оркестр к званиям губернаторского и академического; почетного гражданина Ярославской области, обладателя наград ПатриархаI, Союза композиторов России, губернаторской медали "За труды во благо земли ярославской", неоднократного лауреата областной Собиновской премии. А еще - учредителя и мецената премии имени Геннадия Рождественского для молодых музыкантов.



За творческую пассивность? Помилуй бог, оркестр на подъеме, дирижеру 69 - это возраст расцвета в его профессии. Все, похоже, прозаичнее. В ноябре прошлого года его вызвали в департамент культуры: спасибо за работу, вот отступные, подпишите бумагу о добровольном сложении полномочий... Музыкант ответил "нет". Следующий вызов, в январе, был уже к губернатору Михаилу Евраеву. Михаил Яковлевич, по словам Аннамамедова, великодушно предложил должность... худрука Волковского драматического театра. "Мне, дирижеру?" - возмутился музыкант... После некоторого затишья, в июне, грянул приказ об увольнении с поста главного дирижера. А через два месяца "решили" и вопрос с позицией художественного руководителя - просто упразднив саму эту должность.



По неофициальной информации, все затеяно для того, чтобы "пристроить одного безработного дирижера с хорошими покровителями". Впрочем, имя столь перспективного лидера, ради которого выставили на улицу одного из лучших дирижеров России, до сих пор не обнародовано. Можно лишь строить догадки - например, о степени влиятельности этих самых покровителей: за Аннамамедова вступились старейший российский музыковед Всеволод Задерацкий, генеральный директор Российского музея музыки Михаил Брызгалов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Письмо в Администрацию президента написали Валерий Гергиев, Андрей Кончаловский, Николай Бурляев... И - тишина.



Вряд ли история ярославского оркестра на этом закончится. Но удар по коллективу нанесен серьезный. Пока на сайте филармонии в разделе симфонической музыки - единственная программа киношлягеров под управлением второго дирижера Анатолия Оселкова. Мило, но не этим был силен оркестр при Аннамамедове... Главная беда, на мой взгляд - в том, насколько презирают нас, людей культуры (включая вышеупомянутых авторитетных деятелей), а стало быть ее саму иные весьма влиятельные представители власти. И насколько им безразлично, куда "запихнуть" талантливого человека. Хорошо еще - театр предложили, а не, допустим, свиноферму. Антрекот ведь тоже может быть произведением искусства. Пусть кулинарного...