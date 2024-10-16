Госдума отделила нелегалов от гастарбайтеров, - Дарья Гармоненко

10:05 17.10.2024 16.10.2024



Уголовный закон ужесточают в ожидании политических решений сверху по всей миграционной сфере

Дарья Гармоненко

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты" Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая сделали ряду министров замечания за равнодушие к миграционному вопросу.

На заседании 16 октября Госдума единогласно одобрила ужесточение уголовного закона против организаторов нелегальной миграции. Также и статус нелегала будет считаться отягчающим обстоятельством для преступлений, совершенных приезжими. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая – глава спецкомиссии ГД подчеркнули, что парламент действует последовательно. Сейчас депутаты разделяют категории незаконно находящихся в стране иностранцев и добросовестных гастарбайтеров, от которых не отказываются. И хотя анонсированы следующие шаги как раз к сокращению завоза рабочей силы, они, похоже, пока не будут реализованы. Лишь потому, что регулирование данной сферы в целом требует политических решений, а это прерогатива президента РФ Владимира Путина.



Воли с самого верха госаппарат ждет в первую очередь по основной дилемме миграционной политики – экономическая выгода или национальная безопасность. Однако президент скорее всего не столько ее однозначно разрешит, указав, что именно сейчас будет важнее, сколько утвердит некий компромиссный подход. В принципе он и сам не раз призывал к тому все заинтересованные ведомства. В ожидании будущих политических решений силовые и правоохранительные структуры, правительство и парламент продвигаются постепенно, делая в сфере регулирования миграции пока лишь то, что можно сделать, условно говоря, в рабочем порядке.



Напомним, что действующая в настоящий момент концепция миграционной политики РФ рассчитана до 2025 года. Варианты обновленной концепции вообще-то предполагалось подготовить еще летом, потом, судя по всему, решили, что раз нынешний документ – до 2025-го, то можно считать, что включительно. Например, по данным источников "НГ" в Госдуме, большое совещание по миграции у Путина откладывалось на протяжении августа-сентября, затем оно перешло на октябрь, но и по этому месяцу определенности нет. Поэтому МВД якобы и не может запустить как бы в официальную разработку новый базовый миграционный закон, хотя черновик, дескать, давно составлен. Впрочем, те же источники "НГ" пояснили, что данный текст, и изначально не слишком современный, теперь уже и вовсе морально устарел.



Однако вполне объяснимая пауза (внутри власти, как обычно, возникла конкуренция за право возглавить работу по выработке миграционной политики, а затем борьбу за ее реализацию) в этот раз оказалась заполнена фактически однонаправленным медийным контентом, а именно антимигрантским. С одной стороны, понятно, что внутривластные группы просто не могли не взять себе в подкрепление общественное мнение, а с другой – похоже, какие-то из них решились на то, чтобы сузить коридор возможных президентских решений. Судя по жесткой риторике, это был, видимо, кто-то из силовиков, а Госдума, таким образом, объективно выступает за эту команду. Впрочем, у руководства нижней палаты и депутатов тут есть и свой интерес, недаром пленарное заседание 16 октября было отмечено серьезными претензиями к отдельным правительственным ведомствам.



Первый антимигрантский день для Госдумы по обыкновению начался с сообщения в Telegram­-канале Володина о сути рассматриваемых законопроектов. Напомним, что в уголовном законе вводится ряд дополнительных утяжелений ответственности и отягчающее обстоятельство в виде нелегального пребывания в РФ пойманного преступника. Более жестко будут наказывать именно организаторов нелегальной миграции; за групповые преступления, использование служебного положения и интернета максимальное наказание будет от 8 до 15 лет. Тут же прописаны штрафы до 5 млн руб. и дисквалификация до 10 лет.



Последнее направлено в основном на чиновников, денежные взыскания – к тому же и на предпринимателей. Впрочем, по ходу рассмотрения законопроекта спикер неоднократно предупредил и обычных граждан. Например, тех, кто полюбил неплохо зарабатывать на фиктивной регистрации приезжих. Против ужесточений, конечно, никто не выступил, но коммунисты засомневались, сработают ли они. Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев в своем выступлении сослался на такую народную мудрость – мол, чем выше ответственность должностного лица, тем больше сумма взятки. Но левых заверили, что с новыми уголовными нормами на руках правоохранители и суды теперь заработают эффективно.



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Депутат от КПРФ Николай Коломейцев

опасается, что ужесточение наказания

лишь повысит коррупционные запросы

чиновников к приезжим.

Фото с сайта www.duma.gov.ruПри этом Володин, как и Яровая, которая стала настоящей звездой прошедшего думского заседания, также настоятельно подчеркивали, что речь идет о намерении отделить именно нелегально пребывающих в России иностранцев от обычных трудовых мигрантов. От такой рабочей силы, мол, страна не отказывается, но требует добросовестного поведения этих гастарбайтеров и их действий в соответствии с правилами и федеральными законами. Глава спецкомиссии Госдумы по миграции еще и подчеркнула, что депутаты последовательно прорабатывают различные шаги по наведению порядка и для обеспечения безопасности российских граждан. При этом Яровая демонстративно деполитизировала данную работу, объявив, что парламент тут выступает единым фронтом.

И получилось так, что это именно "Единая Россия", в которой состоят Володин, Яровая и то большинство депутатов, которое им аплодировало, 16 октября весьма жестко атаковала исполнительную власть. Если в целом правительство РФ затронуто не было, то отдельные министерства поминались недобрым словом не раз. Скажем, Яровая заявила, что для нее удивительно, когда руководитель вроде бы профильного ведомства не знает ответа на не самые сложные вопросы депутатов. Кстати, по ходу рассмотрения первой порции думского пакета она эти структуры назвала – Минтруд и Минэкономразвития. Володин о них тоже высказался нелицеприятно, но помянул также Минпросвещения и Минздрав. Причем за то, что они, дескать, как раз сейчас готовят предложения в постановление кабинета министров о квотах для работы мигрантов в своих сферах. Спикер Госдумы потребовал такими делами не заниматься, вместо этого – получше подумать, каким образом решать кадровые проблемы с помощью ценных российских, а не иностранных специалистов. Кстати, атака на отдельных министров, судя по всему, была настолько серьезной, что полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко не стал молчать или отшучиваться, сообщив, что претензии депутатов будут доведены до коллег и руководства.



Интересно, что во второй половине декабря на Охотном Ряду планировался обширный правительственный час по проблемам миграции. По новому порядку, ожидались не только ведомства, включая МВД России, но и куратор данной сферы вице-премьер Татьяна Голикова, а также весьма жесткий разговор. Теперь мероприятие переносится, видимо, на март. Володин это объяснил тем, что министрам нужно дать время для того, чтобы они опробовали на практике новые нормы законодательства. Есть и такая версия, которая звучит в думских кулуарах, что произошел обмен: исполнительная власть, которая, дескать, больше склоняется к приоритету экономической выгоды от миграции, поддержала депутатские инициативы, а думцы, мол, согласились, что разбирательства на фоне радикализации общественных настроений лучше не проводить. Однако "НГ" более склонна согласиться с той версией отмены правчаса, которую назвал депутат Госдумы из КПРФ Михаил Матвеев, уже заработавший себе репутацию самого антимигрантски настроенного парламентария.



Он рассказал, что на самом деле это не первый такой перенос: "Депутаты еще год назад предлагали пригласить членов правительства побеседовать о миграционных проблемах. Тогда перенесли, чтобы не бросать тень на президентские выборы, вроде бы было решено провести мероприятие в марте нынешнего года, но опять последовал перенос". Сейчас сам он слышал две версии. Первая – тактическая: сейчас правительству не о чем отчитаться, проблемы не решены, статистика преступлений со стороны мигрантов растет. "Поэтому есть цель дать правительству немножко поработать, чтобы оно могло дать убедительный отчет по фактуре, особенно после принятия новых законов". Вторая версия, по его словам, – более стратегическая: "Сейчас готовится новая концепция миграционной политики. Внутри групп влияния, среди башен идет за нее борьба, нередко подковерная. И пока в Кремле не решили, что делать – ужесточить миграционную политику или, наоборот, ее либерализовать, или оставить как прежде. Депутаты, да и правительство не хотят бежать впереди паровоза. Решено дождаться концептуального понимания проблем миграции сверху. Так что не исключено, что и в будущем марте опять будет перенос обсуждения на более поздний срок".



При этом Матвеев, который поддерживает принимаемые новации, утверждает, что основная проблема так и не решается. "Дело в том, что сейчас борются за качество миграционного потока, а основная беда в огромном количестве приезжих. Но борьба за сокращение этого потока не ведется", – подчеркнул он. Матвеев отметил, что многие инициативы оппозиционных фракций пока игнорируются, в том числе и его собственные. Например, поправки к закону "О национально-культурной автономии". Также проблему составляют по-прежнему открытые границы со странами Центральной Азии, безвизовый въезд рабочих оттуда. "Но и эти вопросы вроде бы регулирует глава государства. Поэтому пока сверху не будет принят концептуальный подход, на низовом уровне тоже не могут определиться с более глобальными инициативами", – пояснил "НГ" Матвеев. Источник - НГ

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