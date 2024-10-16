Иранская эмиграция: сын шаха тоже хочет стать шахом, - В.Бурт

10:06 17.10.2024

16.10.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



США готовят в диктаторы Ирана представителя династии Пехлеви



Власти США Израиля всячески пытаются расшатать режим в Иране. Они не только надеются, что этому будут способствовать Израиль, который нанесет ощутимый военный удар по Исламской Республике. По их мнению, взрыв может произойти внутри страны из-за острых социальных и политических проблем. На этот случай у них уже имеется новый руководитель Ирана – старший сын бывшего шаха Ирана Моххамеда Реза Пехлеви – Реза Кир Пехлеви. На днях он дал интервью американскому информационному каналу Fox News.



Прежде чем перейти к взглядам наследника рухнувшего 45 лет назад престола, напомню о личности его отца. Мохаммед Реза Пехлеви стал правителем Ирана в 1941 году и находился у власти без малого 40 лет. Это был самолюбивый и властный диктатор, сравнивавший себя с персидским царем Киром II Великим. Пехлеви был сказочно богат, часто устраивал военные парады, красочные шествия и млел, слыша дифирамбы в свой адрес. У него было множество правительственных наград – иранских и иностранных.



При шахе монархический Иран тесно сотрудничал с США и другими странами Запада, дружелюбно относился к Израилю. Сегодня на фоне оголтелой вражды Тель-Авива и Тегерана кажется почти невероятным, что в военном противостоянии с арабскими странами в 1967 году Иран поддержал еврейское государство, а спустя шесть лет во время войны Судного дня передал Тель-Авиву 25 истребителей Phantom.



Пехлеви был желанным гостем в Кремле, и советская пресса закрывала глаза на то, что азиатский правитель был врагом коммунистов и угнетателем народа. Ненависть к нему росла, и в январе 1979 года он был сметен мощной волной исламской революции 1979 года.



Запад не стал помогать шаху и сделал ставку на новую власть. Это была очередная ошибка США и их союзников. Недовольство Западом превратилось в Иране в клокочущую ненависть, которая в наши дни достигла апогея.



Свергнутый, охваченный унынием шах метался по свету: жил в Египте, Марокко, на Багамах, в Великобритании, Мексике, но нигде не находил покоя. Вскоре Пехлеви настиг тяжелый недуг, который свел его в могилу. Но истинной причиной его физического ухода стал политический крах.



…Известие о революции в Иране застало Пехлеви-младшего в США. И естественно, на родину он не вернулся. Наследный принц окончил университет в Южной Калифорнии и получил степень бакалавра в области политологии.



После смерти отца Реза стал главой дома Пехлеви. Он не раз заявлял о необходимости ликвидации Исламской Республики, обвиняя ее в жестокости по отношению к неугодным. У него есть немало сторонников среди эмигрантов, покинувших Иран после воцарения аятоллы Хомейни и его сторонников.



Пехлеви считает, что Иран должен снова стать светским, но при этом считает недопустимым исламофобию. Он выступает за возрождение монархии и намекает, что лучшей кандидатуры, как его, не найти. Но при этом лукавит: "Я не претендую на какую-либо должность. "Моей конечной целью является тот день, когда иранцы смогут свободно голосовать на выборах и участвовать в референдуме, чтобы самостоятельно решать свою судьбу".



В интервью Fox News Реза Пехлеви озвучил свои главные тезисы: это не Иран воюет с Израилем, а аятолла Хаменеи воюет с Израилем; иранский народ стремится к дружественным отношениям с со всеми странами; когда в Иране будет свергнут исламский режим, фактически захвативший иранцев в заложники, все наладится.



Кроме того, Пехлеви считает, что смена режима в Иране лишит поддержки радикальные движения на Ближнем Востоке и это смягчит ситуацию в регионе. Таким образом, многие глобальные проблемы потеряют свою остроту.



Бывший наследник престола уже призывал Запад "помочь гражданам Ирана свергнуть правительство". По мнению Пехлеви, "идея взаимодействия с режимом через переговоры и дипломатию основана на ложных ожиданиях", что режим пойдет на смягчение своей политики. Пехлеви считает, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года произошло отчасти потому, что Иран ощутил слабость Вашингтона. Тогда после тайной сделки США перевели Ирану шесть миллиардов долларов в обмен на пятерых американских заключенных.



Хотя Иран и Израиль сейчас противостоят друг другу и близки к роковой черте, за которой вырисовывается кровопролитная война, Пехлеви уверен, что после смены режима в Тегеране они установят нормальные отношения, которые существовали при его отце.



"Отношения между Ираном и евреями – библейские, – говорил он. – Именно царь Кир освободил еврейских рабов в Вавилоне и помог им восстановить храм в Иерусалиме. Иран предоставил убежище евреям, бежавшим от Гитлера. Это заложено в нашем естественном чувстве идентичности, мы признаем этническое разнообразие религиозных групп, от христиан до евреев".



В апреле прошлого года Пехлеви посетил Израиль. Он, в частности, почтил память жертв холокоста, встретился с представителями местных властей, пообщался с представителями общины иранских евреев, репатриировавшихся на Землю обетованную. Как отметили в пресс-службе правительства еврейского государства, Пехлеви стал самым высокопоставленным иранским деятелем из тех, кто совершал публичные визиты в Израиль.



В последнее время Пехлеви проявляет особую активность. Это связано с тем, что в прессе появились сообщения, что 85-летний духовный лидер Ирана Али Хаменеи неизлечимо болен и обострилась борьба за его политическое наследство. Это отчасти подтверждается тем, что Тегеран дает понять странам Запада, что готов возобновить сотрудничество.



В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН пообщался с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Затем собеседником главы Исламской Республики стал его коллега из Франции Эммануэль Макрон. Не осталась незамеченной и встреча главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.



…Пока миссия Пехлеви, который преследует свои меркантильные интересы и служит проводником американских "идей", ограничивается лишь словами. Авторитет опытного политика Хаменеи, который вопреки слухам не выпустил из рук штурвал управления страной, достаточно устойчив, а позиции Корпуса стражей Исламской революции по-прежнему незыблемы. Лишь со временем, если позиции "реформаторов" во главе с Зарифом, Пезешкианом и прочими, усилятся, можно будет всерьез говорить о возможных переменах в политической системе.



Однако даже в будущем можно считать утопией возвращение страны к монархии. Тем более совсем уж фантастично увидеть на его вершине представителя династии Пехлеви, с которой многие иранцы связывают далеко не лучшие воспоминания.