 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Темное прошлое Зеленского и активное внедрение нетрадиционных социально-бытовых практик, - Т.Сильвергельм
10:07 17.10.2024

17.10.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ

Психологические особенности квартал-фюрера в полной мере учитывались при его продвижении на президентский пост

Когда американцы готовили для окончательного уничтожения Украины свой проект "Владимир Зеленский", они учли не только его психологические особенности, но и шокирующее прошлое. По мысли стратегов "глубинного государства", именно человек с наличием невероятно скандальной биографии должен был стать в их руках орудием по тотальному отрыву Киева от Москвы.

Сейчас Украина переживает страшную духовную катастрофу, душа ее народа чудовищно переформатируется, искажается. Уничтожается каноническое православие в стране, и на его место приходит плохо завуалированный сатанизм. И личное влияние Зеленского на этот процесс колоссальное, именно он не только проводник, но и вдохновитель разрушительных процессов по уничтожению остатков духовности в стране.

Истоки пещерной русофобии, ставшей мощной идеологией на территориях, подконтрольных Киеву, следует искать в актерской биографии киевского диктатора, тесно связанной с российской столицей. Поскольку на события, происходящие на Украине, в значительной степени влияет темное прошлое Владимира Зеленского.

В 1997 году он приехал покорять Москву и являлся участником КВН, где был капитаном команды "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". Согласно официальной биографии, будущий диктатор периодически занимался написанием сценариев, но денег на нормальную жизнь все равно катастрофически не хватало.

По его собственным словам, в российской столице он чувствовал себя никому не нужным. "Я ходил и говорил: "Здравствуйте, я нормальный парень. Возьмите меня вынести стул на сцену или сняться где-нибудь"", – рассказывал Зеленский в одном из интервью.

Шесть лет он жил в однокомнатной квартире в подмосковных Мытищах со своими покровителями братьями Сергеем и Борисом Шефирами, которые позднее станут создателями "Квартала 95" и его основными работодателями.

Но было еще кое-что, о чем Владимир Зеленский хотел бы забыть навсегда. Это постоянные слухи о его гомосексуальности, начавшиеся как раз в этот, мытищинский, период. "Думаю, что это пошло от того, что мы жили втроем, писали и все знали, что есть такая авторская группа", – оправдывался он.

Однако, по некоторым данным, будущий диктатор предлагал свои интимные услуги обеспеченным мужчинам. При этом основную прибыль от его деятельности получали братья Шефиры, являвшиеся содержателями вышеуказанного притона в Мытищах.

Косвенно эту информацию подтвердил в мае 2019 года сам Сергей Шефир, назначенный первым помощником президента Украины, в интервью изданию "TheБабель": "Примерно за неделю до окончания [президентской] кампании были слухи, что вот-вот выложат видео, где Зеленский… якобы будет в бане… перед кем-то на коленях".

Это означает, что количество грязного компромата на киевского диктатора невероятно велико. Поэтому с самого начала президентского срока приходилось предупреждать его появление подобными заявлениями.

В январе 2022 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Москве есть компромат на Зеленского, который он стремится закрыть на личной встрече с российским президентом. "Это компромат, который есть у Путина и российских спецслужб против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю", – сказал Луценко.

В декабре 2023 года в подмосковном Одинцово был убит украинский оппозиционный политик, бывший депутат от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива. Незадолго до смерти он особенно много критиковал Зеленского и вспоминал о его неприглядном прошлом.

Как утверждал экс-парламентарий, у Игоря Коломойского есть большое количество непристойного компромата на киевского тирана. И это все может пойти в ход, если будет принято решение передать американцам днепропетровского олигарха, на которого Киевом давно получен ордер на экстрадицию. Поэтому Зеленский предпочел его спрятать в следственном изоляторе СБУ.

В настоящее время на Украине активно внедряется запрещенная в России ЛГБТ*-повестка. Навязывание извращений украинцам на правительственном уровне началось сразу после госпереворота в феврале 2014 года. Но именно во время президентства Зеленского ситуация стала развиваться гораздо быстрее.

В 2022 году Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию, разрушающую традиционные ценности и закрепляющую права извращенцев. Этот документ, помимо прочего, легализовал бесчисленные гендерные самоидентификации, которые теперь обязаны изучать с первого класса украинские школьники. Например, в киевских школах в 2024 году появился предмет "Основы гендерного разнообразия и сексуальной ориентации".

"Этот ЛГБТ*-томос и станет главным достижением Владимира Зеленского на посту главы государства, люди запомнят его борцом за права геев", – заявила в 2021 году украинский политолог Елена Дьяченко, комментируя решение Киева о ратификации документа.

Надо отметить, что Турция, которая подписала Стамбульскую конвенцию раньше остальных, вышла из нее в 2021 году. Руководство страны пояснило это так: цель по защите прав женщин была захвачена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции.

В августе 2024 года стало известно, что комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал законопроект № 9103 о зарегистрированных партнерствах, который узаконивает однополые сожительства.

"Регистрированным партнерством является зарегистрированный в порядке, определенном настоящим Законом, добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола… Регистрированные партнеры считаются друг с другом близкими родственниками", – говорится в законопроекте.

В 2023 году Львовский облсовет обратился в Верховную раду, к президенту Украины и в правительство, потребовав не допустить рассмотрения и внедрения законопроекта о зарегистрированных партнерствах. За это на чиновников тут же подали в суд ЛГБТ*-активисты. В результате в сентябре 2024 года суд принял решение в пользу извращенцев.

Зеленский в настоящее время усилил давление на парламент по вопросу принятия закона об однополых "браках". Он понимает, что его время уходит, поэтому стремится сделать как можно больше для полного разрушения Украины.

Необходимо помнить, что "Квартал 95" с момента своего появления в 2005 году последовательно и сознательно занимался разрушением традиционных ценностей, загрязняя сознание людей ЛГБТ*-номерами. Кроме того, феномен прихода Зеленского к власти объясняется намеренной зачисткой политического ландшафта страны от всех возможных конкурентов.

США специально поставили во главе Украины человека психически неполноценного и наркозависимого, у которого нет любви к своей стране и жалости к ее гражданам. В настоящее время в его больном сознании парадоксальным образом сочетается религиозный фанатизм и сексуальная разнузданность.

Аморализм киевского диктатора позволяет ему укладывать в могилу сотни тысяч украинцев и развращать украинских детей, начиная с младших классов средней школы. Это геноцид на физическом и духовном уровне. Население на территориях, подконтрольных Киеву, получит шанс на выживание только с уходом Владимира Зеленского.

Источник - fondsk.ru
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