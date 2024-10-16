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    Узбекистан   | 
Миграционная ситуация в Узбекистане по итогам первого полугодия, - ИАЦ МГУ
10:33 17.10.2024

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Как уже неоднократно отмечалось ранее, власти Узбекистана взяли курс на диверсификацию миграционных потоков. Пока это незначительно, но все же отражается на общей картине. При этом пока рано говорить о структурном изменении миграционной ситуации. Аналитики Международной организации по миграции опубликовали доклад об основных тенденциях миграционных процессов в Узбекистане по итогам первого полугодия. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Трудовая миграция и основные направления внешней миграции
Россия остается главным пунктом назначения для большинства мигрантов из Узбекистана. При этом остаются сложности с определением точной статистики по мигрантам из Узбекистана в России. Однако авторы доклада все же предполагают, что количество узбекистанских мигрантов в России сокращается. В частности, они ссылаются на усиление контроля за нелегальными мигрантами и увеличение количества выдворенных из страны после теракта в марте. Например, согласно заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, по итогам первого полугодия из страны выдворены более 30 тыс. мигрантов за различные нарушения.

Также, если верить словам пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, количество мигрантов из Узбекистана в России сократилось с 4–6 млн человек в 2016-м до 1 млн в текущем году.
Граждане республики также продолжают эмигрировать в Казахстан. Во втором квартале текущего года число граждан Узбекистана, прибывших в Казахстан с целью постоянного проживания, составило 2701 человек, что на 20 % больше, чем в первом квартале. Граждане Узбекистана составляют 40 % иностранцев с казахстанским ВНЖ.

Количество граждан Узбекистана с постоянным ВНЖ Турции во втором квартале увеличилось до 55 896 человек. Также незначительно увеличилось количество проживающих в Республике Корея граждан Узбекистана - 90 800 человек.

Напряженной остается ситуация вокруг нелегальных мигрантов из Узбекистана в США. В течение многих месяцев тысячи граждан Узбекистана оставались задержанными за незаконное пересечение границы.

В июне власти США объявили, что совершеннолетние нелегальные мигранты из определенных стран, включая Узбекистан, будут депортированы из США. С октября 2023-го по май 2024 года около 2900 граждан Узбекистана пытались пересечь южную границу США.
Попытки граждан Узбекистана нелегально попасть в США также приводят к их задержаниям в латиноамериканских странах, которые они используют для транзита. Во втором квартале 708 граждан Узбекистана были задержаны в Мексике, а также по итогам первого полугодия 420 граждан республики задержаны в Гондурасе.

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Денежные переводы мигрантов
Денежные переводы мигрантов в Узбекистан по итогам первого полугодия составили 6,5 млрд долл. Это на 25 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом 4 млрд долл. перевели во втором квартале текущего года.

Больше всего рост денежных переводов наблюдается с таких направлений, как США - 43 %, Германия - 64 %, Польша - 93 %, Республика Корея - 90 %. Примечательно, что Польша в последние годы стала одним из основных направлений для мигрантов из Узбекистана в ЕС. Ранее выяснилось, что количество граждан Узбекистана, оформивших идентификационный номер PESEL (аналог российского СНИЛС), выросло с 50 человек в 2016-м до 6440 человек в 2023 году.

Пока сложно говорить о каких-либо значимых структурных изменениях во внешней миграции граждан Узбекистана. Значительная часть мигрантов продолжают ехать в Россию. При этом продолжается тенденция, связанная с процессом диверсификации миграционных потоков из республики. На это намекает резкое увеличение денежных переводов из других стран.

Полную версию обзора читайте на сайте Международной организации по миграции (доступно на английском и узбекском).

Источник - ia-centr.ru
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