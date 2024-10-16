Еще 5 вузов в Кыргызстане получили особый статус. Президент подписал указ

10:37 17.10.2024

Еще 5 вузов в Кыргызстане получили особый статус. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



Согласно указу, особый статус получают:



Баткенский государственный университет;

Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова;

Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова;

Нарынский государственный университет имени С.Нааматова;

Таласский государственный университет.

В целях консолидации финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, повышения потенциала и конкурентоспособности государственных образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызстана на мировом рынке образовательных услуг, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:



Внести в указ "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики" от 18 июля 2022 года №243 изменение.



Ранее особый статус имели вузы:



Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына;

Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова;

Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина;

Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева;

Ошский государственный университет.