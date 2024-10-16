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|Еще 5 вузов в Кыргызстане получили особый статус. Президент подписал указ
10:37 17.10.2024
Еще 5 вузов в Кыргызстане получили особый статус. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Согласно указу, особый статус получают:
Баткенский государственный университет;
Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова;
Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова;
Нарынский государственный университет имени С.Нааматова;
Таласский государственный университет.
В целях консолидации финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, повышения потенциала и конкурентоспособности государственных образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызстана на мировом рынке образовательных услуг, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
Внести в указ "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики" от 18 июля 2022 года №243 изменение.
Ранее особый статус имели вузы:
Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына;
Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова;
Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина;
Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева;
Ошский государственный университет.