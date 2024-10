Камала Харрис отказалась стать продолжательницей дела Джо Байдена, - МК

10:42 17.10.2024

Кандидат от демократов дала раздражительное интервью



Камала Харрис заявила, что ее президентство "не будет продолжением президентства Джо Байдена" в резком интервью правому каналу Fox News в среду вечером, раскритиковав Дональда Трампа за его продолжающиеся угрозы в адрес "внутреннего врага".



Двадцатипятиминутное интервью, устроенное после того, как Харрис провела митинг с участием более 100 официальных лиц республиканской партии в Пенсильвании, стало первым случаем, когда Харрис приняла участие в беседе с корреспондентом Fox News, который является последовательным сторонником Трампа, пишет The Guardian.



Брет Байер, главный политический ведущий Fox News, рассматривается как прямой новостной противовес язвительным вечерним передачам Fox News, но все же выступил с подробным списком правых тем, включая иммиграцию, права трансгендеров и выступление Джо Байдена, а Харрис пыталась продать себя аудитории канала постарше, в основном республикански настроенной.



Харрис спросили, есть ли что-то, что она "сделала бы иначе", чем Джо Байден, и Байер, сыгравшая вице-президента в предыдущем интервью, сказала, что "нет ничего, что пришло бы ей в голову", что она бы изменила. Этот ответ стал поводом для нападок республиканцев, которые стремятся связать Харрис с непопулярной администрацией Байдена.



"Позвольте мне внести ясность. Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена, и, как и каждый новый президент, который вступает в должность, я привнесу свой жизненный опыт, свой профессиональный опыт и свежие идеи. Я представляю новое поколение руководителей, - уверяет Харрис. – Например, как человек, который не провел большую часть своей карьеры в Вашингтоне, округ Колумбия, я приветствую идеи: будь то от республиканцев, которые поддерживают меня, которые были со мной на сцене всего несколько минут назад, от представителей бизнеса и других лиц, которые могут внести свой вклад в принимаемые мной решения".



Байер указал на опрос, который показывает, что большинство американцев считают, что страна находится "на ложном пути", и спросил Харрис, почему граждане так говорят, когда она занимает пост вице-президента с января 2021 года. Харрис предположила, что опросы общественного мнения свидетельствуют об усталости от Байдена и Трампа, учитывая, что последний "баллотируется на пост президента" с 2016 года.



Харрис отметилв, что несколько высокопоставленных бывших членов администрации Трампа теперь считают, "что он непригоден для службы, что он нестабилен, что он опасен и что люди устали от того, кто называет себя лидером, который тратит все свое время на унижение и личные обиды".



Байер спросил, почему, учитывая эту критику, Трампа поддерживает "половина страны". Он добавил: "Они что, глупые?"



"Я бы никогда не сказал этого об американском народе. И на самом деле, если вы послушаете Дональда Трампа, если вы посмотрите какие-либо его митинги, то увидите, что именно он склонен унижать и принижать американский народ, - сказала Харрис. – Он тот, кто говорит о внутреннем враге. Внутренний враг говорит об американском народе, предполагая, что он натравит американских военных на американский народ".



Трамп появился в эпизоде Fox News, который вышел в эфир ранее в среду, где он удвоил свои комментарии о "враге изнутри". Он охарактеризовал этого предполагаемого внутреннего врага, с которым, по его словам, должны "справиться" военные, как "Пелоси" и других своих политических оппонентов.



Бывший президент США яростно отреагировал на новость о том, что Байер будет брать интервью у Харриса, опубликовав в социальных сетях сообщение о том, что ведущий "часто был очень мягок с теми, кто принадлежал к "коктейльной тусовке" левых", и утверждая, что Fox News "стал таким слабым и мягкотелым по отношению к демократам".



Но Байер, хотя и был альтернативой более радикальным ночным ведущим, таким как Шон Хэннити и Джесси Уоттерс, в основном придерживался правых взглядов, отмечает The Guardian. Он участвовал в рекламе кампании Трампа, которая, по его словам, была одной из немногих политических рекламных роликов, "прорвавшихся" в этом году. В рекламе цитировалось интервью Харрис от 2019 года, в котором она заявила, что поддерживает "хирургическую помощь" трансзаключенным.



Трамп потратил десятки миллионов на рекламу, направленную против трансгендеров, но Харрис отмахнулась от этого вопроса, указав, что "при администрации Дональда Трампа эти операции были доступны людям в федеральной тюремной системе по медицинской необходимости".



"И, честно говоря, я думаю, что эта реклама кампании Трампа немного напоминает бросание камней, когда вы живете в стеклянном доме", - сказала она.



Опросы показывают, что Харрис и Трамп практически сравняли счет в большинстве колеблющихся штатов, поскольку обе кампании стремятся убедить избирателей до 5 ноября. Появление Харрис на Fox News произошло на фоне множества интервью, которые она дала на прошлой неделе. Она дала интервью в престижном новостном шоу "60 минут" на канале CBS, пообщалась с аудиторией ток-шоу The View, появилась в подкасте "Позвони своему папочке", а во вторник поговорила с радиоведущим Charlamagne tha God.



Сообщается, что Харрис также ведет переговоры о том, чтобы появиться в подкасте Джо Рогана – самом популярном подкасте в США, у которого много подписчиков среди молодежи. Трамп, который отказался участвовать во вторых дебатах на CNN с Харрисом, заявил, что появится в подкасте Рогана.



Это было первое интервью Харрис для Fox News, хотя ее напарник по предвыборной гонке Тим Уолц неоднократно появлялся в сети. Пит Буттиджич, министр транспорта, регулярно появляется на экранах Fox News, и его спокойные ответы на порой враждебные вопросы часто становятся популярными и радуют демократов.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ