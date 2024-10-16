В Таджикистане в 2023 году 44 тысячи учащихся прекратили учебу после 9 класса. Это четверть всех выпускников

10:46 17.10.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus



Почему такое большое количество таджикской молодежи не хочет получать какую-либо профессию?



Из 170 тысяч учащихся, окончивших в 2023 году 9-й класс, 114 тысячи продолжили обучение в 10-м классе, 12 тысяч поступили в профессионально-технические лицеи и колледжи, а остальные - 44 тысячи не стали дальше учиться.



Таки цифры в своей речи 1 сентября в честь Дня озвучил президент Эмомали Рахмон.



"Из анализа следует, что причиной нежелания молодых людей продолжать образование, с одной стороны, является вмешательство родителей в дальнейшую судьбу детей, особенно девушек, с другой – недостаточность разъяснительной работы по вопросу сознательного выбора профессии.



В связи с этим было поручено внести изменения и дополнения в законодательные акты и в дальнейшем строго контролировать процесс продолжения образования на уровне общеобразовательной средней школы.



Теперь все выпускники ступени основного среднего образования после окончания 9-го класса обязаны в случае отказа от добровольного продолжения обучения на ступени общего среднего образования обязательно продолжить свое образование в учреждениях начального или среднего профессионального образования, то есть в профессиональных технических лицеях и колледжах, получить профессию.



После окончания 9 класса обязательно надо учиться!" - отметил Эмомали Рахмон, призвав родителей "не отдалять детей от науки и образования".



В своем материале НИАТ "Ховар" также добавило высказывание президента о работницах-женщинах, с которыми он общался во время посещения швейных фабрик.



"Когда я спрашиваю, почему вы не учились в свое время, чтобы получить знания, они отвечают, что не было условий и возможностей. То есть сегодня они, несмотря на то, что не имеют определенного образования и профессии, трудятся, чтобы зарабатывать на жизнь. Теперь, когда созданы все условия и возможности, родители должны дать образование своим детям", - сказал глава государства.



Что говорит Минобразования?

"Азия-Плюс" обратилась в Минобразования, чтобы узнать, почему такое большое количество учащихся бросили учебу после 9 класса.



Как сообщил пресс-секретарь ведомства, до 2023-2024 учебного года образование после 9 класса было добровольным, отсюда и такая большая цифра.



"После принятия закона в этом году все 9-классники были полностью переведены в 10-й класс для продолжения обучения. К концу недели будет предоставлен точный отчет. Все участники, кроме тех, кто учился за рубежом или скончался, остальные полностью вовлечены в продолжение образования в соответствии с законом", - пояснил он.



Если не школа, так – техникум

Напомним, что поправки в закон "Об образовании" были внесены еще в феврале этого года. Согласно им, обучение в 10-11 классах в школе (общее среднее образование) стало обязательным, а если учащиеся не хотят оставаться в школе, то они должны продолжить учиться в колледжах и техникумах.



"Колледжи и техникумы будут предлагать специальности, необходимые для развития национальной экономики. В результате будет решена проблема несовершеннолетних, которые ранее после 9-го класса, оставались вне системы образования.



В частности, будет предотвращен рост уровня преступности среди несовершеннолетних. В 2023 году по республике было зарегистрировано 474 случая преступлений, совершенных несовершеннолетними.



Из них в 436 (79,1%) случаях это несовершеннолетние, которые не были заняты работой или обучением", - сообщил тогда министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода.



Учащиеся также больше не будут отчисляться из школы за поведение.



Данные поправки акцентируют внимание на девочках, которые, по словам экспертов, чаще мальчиков бросают школу после 9 класса.



Так, Артур ван Дизен, директор ЮНИСЕФ в Таджикистане, в интервью радио "Озоди" в ноябре прошлого года говорил, что после 9 класса учебу в 10-11 классах продолжают только 68% девочек.



"Из мальчиков в старшие классы переходят 86% после 9 класса. Это существенная разница в соотношении и ситуацию надо исправить", - говорил он.



Некоторые девочки в Таджикистане зачастую не продолжают учебу потому, что родители выдают их замуж. Все обязанности по дому и уходу за родными мужа чаще ложатся на плечи молодых девушек, так что, на образование и саморазвитие практически не остается времени.



Также нередко продолжать учебу девушке запрещают муж и его родственники, указывая на то. Что теперь ее первостепенная задача – следить за домом и рожать детей.



В случае сельских местностей, девочки еще и вынуждены помогать родителям и в поле, что также препятствует обучению.