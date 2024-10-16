Власти Казахстана заявили о решении не вступать в БРИКС "в обозримом будущем"

10:54 17.10.2024

Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС "в обозримом будущем", заявил пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева, который, по его словам, отдает приоритет ООН как "универсальной организации". Сам Токаев ранее выражал интерес к членству в БРИКС.



Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИКС, но страна воздержится от подачи заявки в организацию "в обозримом будущем". Об этом в интервью Tengrinews.kz заявил пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали.



По его словам, соответствующие предложения "внимательно рассматриваются" Касым-Жомартом Токаевым и по его поручению анализируются "с точки зрения национальных интересов Казахстана".



"Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - сказал Уали.



Пресс-секретарь Токаева отметил, что президент Казахстана отдает приоритет ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка".



Он добавил, что, по мнению главы Казахстана, "ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует".



Также пресс-секретарь Токаева подтвердил планы президента Казахстана принять участие в саммите БРИКС в Казани 22−24 октября, где тот планирует выступить на расширенном заседании организации в формате "аутрич".



БРИКС - межгосударственное объединение, основанное в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Союз был назван по первым буквам названий этих стран (Brazil, Russia, India, China). После присоединения Южной Африки в 2010 году союз превратился в БРИКС.

В августе 2023 года Касым-Жомарт Токаев на заседании "БРИКС плюс" выразил интерес в присоединении к союзу, заявив, что Казахстан "хотел бы внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника".

В январе 2024 года в организацию вступили Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. В минувшем августе заявку на вступление в союз подал Азербайджан.