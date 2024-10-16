 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.10.2024
12:56  В Казахстане введут модерацию комментариев к петициям
12:45  В рамках операции "Нелегал" из России выдворили более 2 тысяч мигрантов
11:41  Мирзиеев указал ускорить строительство платных дорог
11:03  Пилюлькина посадили. Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии
11:01  Александр Проханов: Выпьем за Сталина Россия мучительно и неотложно решает, что...
10:56  Петр Акопов: Обратный отсчет: Америка готовится пройти точку невозврата
10:54  Власти Казахстана заявили о решении не вступать в БРИКС "в обозримом будущем"

10:46  В Таджикистане в 2023 году 44 тысячи учащихся прекратили учебу после 9 класса. Это четверть всех выпускников
10:42  Камала Харрис отказалась стать продолжательницей дела Джо Байдена, - МК
10:37  Еще 5 вузов в Кыргызстане получили особый статус. Президент подписал указ
10:33  Миграционная ситуация в Узбекистане по итогам первого полугодия, - ИАЦ МГУ
10:24  У каждого свой БРИКС. Саммиту в Казани предстоит ответить на много вопросов, - Къ
10:07  Темное прошлое Зеленского и активное внедрение нетрадиционных социально-бытовых практик, - Т.Сильвергельм
10:06  Иранская эмиграция: сын шаха тоже хочет стать шахом, - В.Бурт
10:05  Госдума отделила нелегалов от гастарбайтеров, - Дарья Гармоненко
10:02  Вчера – почетный, а сегодня – пошел ты… Почему уволили народного артиста России дирижера Мурада Аннамамедова
09:58  Курская дуга, 16 октября: "Северяне" снесли башню британскому "супер-танку" Challenger 2, рванул боекомплект (обзор), - Р.Маркуш
09:55  Миграция может пошатнуть политическую стабильность Киргизии, - Виктория Панфилова
08:28  Андрей Рудалев: Россия - не вахтовый поселок для гастарбайтеров, и не вокзал для их пересадки на другие направления
00:59  Эрдогана заподозрили в заговоре против Тегерана, - Игорь Субботин
00:31  Теневой флот России: игра в "кошки-мышки", - Николай Петров
00:05  Зеленский представил хитрый "план победы": виновные в провале уже назначены, - МК
00:02  Ядерная дубина Китая тяжелеет, - Владимир Скосырев
00:00  От израильских бомб погиб мэр ливанского города Набатия Ахмад Кхейль и пять сотрудников муниципалитета
Среда, 16.10.2024
22:55  Мигранты тормозят развитие России, - Царьград
22:48  Назрел новый кризис в отношениях двух Корей
22:45  В Худжанде построят новую резиденцию президента Таджикистана
22:42  Квоту на временное проживание мигрантов в России урезали на 2025 год почти вдвое
22:39  Молдова. Оппозиционная политика и ее имитация: опрокинет ли Майю Санду блок "Победа"?
22:35  Есть ли жизнь в/на Европе? Europa Clipper стартовала к спутнику Юпитера Европе
22:25  В Beeline Uzbekistan назначен новый гендиректор Андрей Пятахин
21:46  Сакен Сейфуллин: как творчество казахского поэта повлияло на историю страны
20:54  В популярном крымском сафари-парке "Тайган" львы загрызли управляющую парком Леокадию Перевалову
19:38  Взорвем полуостров: Зеленский блестяще осуществил провальный азиатский план
19:35  Запад ввел Ирану новые санкции за передачу России баллистических ракет
18:34  Филип Бальбони: США в изоляции. Имидж Америки на мировой арене ушел в штопор
18:32  В Ливане подтвердили применение израильской армией кассетных снарядов
15:42  Президент Ш.Мирзиеев анонсировал запуск "промышленного треугольника" в Ташкентской области
14:22  Захар Прилепин: "Если я сдам медкомиссию, то вернусь в строй и поеду туда, куда направят"
14:09  Война на Ближнем Востоке превращается в один большой договорняк, - Дм.Родионов
14:08  Турне главы иранского МИД застало врасплох США и отсрочило удар Израиля
14:05  Рахматулла Нуримбетов - новый посол Узбекистана в Швеции
14:03  ВС РФ начали движение в южный фланг гарнизона ВСУ Часова Яра
13:42  Мартиника и осыпающийся французский неоколониализм, - Л.Савин
13:39  БРИКС на перекрестке. Как саммит в Казани повлияет на развитие блока? - Ахмед Джихан
13:38  Таджикский чиновник предъявил России за мигрантов
13:35  Два первых замхокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов уволены за недостатки в работе
12:14  Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию, - Айнур Курманов
12:12  Власти России почти вдвое урезали квоту на временное проживание для иностранцев
12:04  Вооруженные силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века, - В.Прохватилов
11:51  Жируют. В управделами президента РФ прокомментировали цены в столовой Госдумы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Власти Казахстана заявили о решении не вступать в БРИКС "в обозримом будущем"
10:54 17.10.2024

Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС "в обозримом будущем", заявил пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева, который, по его словам, отдает приоритет ООН как "универсальной организации". Сам Токаев ранее выражал интерес к членству в БРИКС.

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИКС, но страна воздержится от подачи заявки в организацию "в обозримом будущем". Об этом в интервью Tengrinews.kz заявил пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали.

По его словам, соответствующие предложения "внимательно рассматриваются" Касым-Жомартом Токаевым и по его поручению анализируются "с точки зрения национальных интересов Казахстана".

"Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - сказал Уали.

Пресс-секретарь Токаева отметил, что президент Казахстана отдает приоритет ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка".

Он добавил, что, по мнению главы Казахстана, "ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует".

Также пресс-секретарь Токаева подтвердил планы президента Казахстана принять участие в саммите БРИКС в Казани 22−24 октября, где тот планирует выступить на расширенном заседании организации в формате "аутрич".

БРИКС - межгосударственное объединение, основанное в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Союз был назван по первым буквам названий этих стран (Brazil, Russia, India, China). После присоединения Южной Африки в 2010 году союз превратился в БРИКС.
В августе 2023 года Касым-Жомарт Токаев на заседании "БРИКС плюс" выразил интерес в присоединении к союзу, заявив, что Казахстан "хотел бы внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника".
В январе 2024 года в организацию вступили Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. В минувшем августе заявку на вступление в союз подал Азербайджан.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729151640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Исламабаде
- Чиновники изобретают новые фокусы в госзакупках
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия
- Президент Армении посетил Мажилис
- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода
- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  