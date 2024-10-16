 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.10.2024
12:56  В Казахстане введут модерацию комментариев к петициям
12:45  В рамках операции "Нелегал" из России выдворили более 2 тысяч мигрантов
11:41  Мирзиеев указал ускорить строительство платных дорог
11:03  Пилюлькина посадили. Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии
11:01  Александр Проханов: Выпьем за Сталина Россия мучительно и неотложно решает, что...
10:56  Петр Акопов: Обратный отсчет: Америка готовится пройти точку невозврата
10:54  Власти Казахстана заявили о решении не вступать в БРИКС "в обозримом будущем"

10:46  В Таджикистане в 2023 году 44 тысячи учащихся прекратили учебу после 9 класса. Это четверть всех выпускников
10:42  Камала Харрис отказалась стать продолжательницей дела Джо Байдена, - МК
10:37  Еще 5 вузов в Кыргызстане получили особый статус. Президент подписал указ
10:33  Миграционная ситуация в Узбекистане по итогам первого полугодия, - ИАЦ МГУ
10:24  У каждого свой БРИКС. Саммиту в Казани предстоит ответить на много вопросов, - Къ
10:07  Темное прошлое Зеленского и активное внедрение нетрадиционных социально-бытовых практик, - Т.Сильвергельм
10:06  Иранская эмиграция: сын шаха тоже хочет стать шахом, - В.Бурт
10:05  Госдума отделила нелегалов от гастарбайтеров, - Дарья Гармоненко
10:02  Вчера – почетный, а сегодня – пошел ты… Почему уволили народного артиста России дирижера Мурада Аннамамедова
09:58  Курская дуга, 16 октября: "Северяне" снесли башню британскому "супер-танку" Challenger 2, рванул боекомплект (обзор), - Р.Маркуш
09:55  Миграция может пошатнуть политическую стабильность Киргизии, - Виктория Панфилова
08:28  Андрей Рудалев: Россия - не вахтовый поселок для гастарбайтеров, и не вокзал для их пересадки на другие направления
00:59  Эрдогана заподозрили в заговоре против Тегерана, - Игорь Субботин
00:31  Теневой флот России: игра в "кошки-мышки", - Николай Петров
00:05  Зеленский представил хитрый "план победы": виновные в провале уже назначены, - МК
00:02  Ядерная дубина Китая тяжелеет, - Владимир Скосырев
00:00  От израильских бомб погиб мэр ливанского города Набатия Ахмад Кхейль и пять сотрудников муниципалитета
Среда, 16.10.2024
22:55  Мигранты тормозят развитие России, - Царьград
22:48  Назрел новый кризис в отношениях двух Корей
22:45  В Худжанде построят новую резиденцию президента Таджикистана
22:42  Квоту на временное проживание мигрантов в России урезали на 2025 год почти вдвое
22:39  Молдова. Оппозиционная политика и ее имитация: опрокинет ли Майю Санду блок "Победа"?
22:35  Есть ли жизнь в/на Европе? Europa Clipper стартовала к спутнику Юпитера Европе
22:25  В Beeline Uzbekistan назначен новый гендиректор Андрей Пятахин
21:46  Сакен Сейфуллин: как творчество казахского поэта повлияло на историю страны
20:54  В популярном крымском сафари-парке "Тайган" львы загрызли управляющую парком Леокадию Перевалову
19:38  Взорвем полуостров: Зеленский блестяще осуществил провальный азиатский план
19:35  Запад ввел Ирану новые санкции за передачу России баллистических ракет
18:34  Филип Бальбони: США в изоляции. Имидж Америки на мировой арене ушел в штопор
18:32  В Ливане подтвердили применение израильской армией кассетных снарядов
15:42  Президент Ш.Мирзиеев анонсировал запуск "промышленного треугольника" в Ташкентской области
14:22  Захар Прилепин: "Если я сдам медкомиссию, то вернусь в строй и поеду туда, куда направят"
14:09  Война на Ближнем Востоке превращается в один большой договорняк, - Дм.Родионов
14:08  Турне главы иранского МИД застало врасплох США и отсрочило удар Израиля
14:05  Рахматулла Нуримбетов - новый посол Узбекистана в Швеции
14:03  ВС РФ начали движение в южный фланг гарнизона ВСУ Часова Яра
13:42  Мартиника и осыпающийся французский неоколониализм, - Л.Савин
13:39  БРИКС на перекрестке. Как саммит в Казани повлияет на развитие блока? - Ахмед Джихан
13:38  Таджикский чиновник предъявил России за мигрантов
13:35  Два первых замхокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов уволены за недостатки в работе
12:14  Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию, - Айнур Курманов
12:12  Власти России почти вдвое урезали квоту на временное проживание для иностранцев
12:04  Вооруженные силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века, - В.Прохватилов
11:51  Жируют. В управделами президента РФ прокомментировали цены в столовой Госдумы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Петр Акопов: Обратный отсчет: Америка готовится пройти точку невозврата
10:56 17.10.2024

Петр Акопов

Американская предвыборная кампания вышла на финишную прямую - через три недели все должно будет закончиться. Но именно что "должно" - в реальности практически нет шансов на то, что голосование 5 ноября поставит точку в борьбе за власть в Америке. Более того, 6 ноября она просто перейдет в новую, куда более опасную для всех (и не только жителей США) стадию. Потому что уже понятно: по итогам голосования победит Дональд Трамп, а возвращение в Белый дом экс-президента категорически неприемлемо для большей части американского истеблишмента. И не сумев остановить его с помощью манипуляций на выборах, "глубинное государство" пойдет на все, чтобы аннулировать второй срок Трампа - с помощью судов, массовых протестов и беспорядков, попыток его убийства, терактов и даже угрозы раскола США.

Но из чего следует, что победа Трампа уже предрешена? Ведь данные опросов переменчивы, и борьба будет идти до последнего дня - да и замена Байдена на Харрис подняла рейтинги кандидата от демократов. К чему представлять Трампа уверенным победителем?

Все дело в том, что для Трампа это уже третьи президентские выборы - и есть хорошая возможность сравнить опросы 2024-го с аналогичными опросами 2016-го и 2020-го. А потом сопоставить их с итогами голосования в те годы - и предсказать исход выборов 5 ноября. И если сделать это, то станет ясно одно - опросы всегда давали Трампу меньше, чем он получал в реальности.

Да, в 2016-м он выиграл, а в 2020-м проиграл - но закономерность была одинаковая: Хиллари Клинтон и Джо Байден получали меньше голосов, чем обещали им опросы. А сейчас Камала Харрис по тем же опросам имеет меньшую поддержку, чем была у Клинтон в 2016-м и Байдена в 2022-м - и значит, выступит против Трампа хуже, чем они. То есть проиграет. К тому же ее преимущество даже в общенациональном масштабе сокращается, и ко дню выборов может оказаться так, что и соцопросы не будут ставить ее на первое место.

И это при том, что общенациональное лидерство - то есть по общему числу голосов избирателей - не имеет вообще никакого значения. Клинтон в 2016 году опередила Трампа на несколько миллионов голосов, но сильно уступила в коллегии выборщиков, которые представляют штаты. Потому что все решается в штатах, причем даже не во всех 50-ти, а в нескольких колеблющихся, то есть переходящих от партии к партии. В нынешней кампании таких семь (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада) - и уже видно, что Трамп победит почти во всех из них.

Экс-президент лидировал в большинстве этих штатов, пока его соперником был Байден - но после выдвижения Харрис опросы показывали напряженную борьбу и даже лидерство Камалы. Однако теперь эффект "новичка" исчез - и все вернулось на круги своя. По последним опросам, Трамп лидирует в пяти из семи штатов - везде, кроме Висконсина и Невады (причем и в первом из этих штатов он постепенно выходит вперед). Да, его преимущество выражается в небольших цифрах - оно колеблется от 0,3 процента в Пенсильвании до 0,9 в Аризоне. Это ведь в рамках статистической погрешности? Да, но стоит посмотреть на опросы двух предыдущих выборов по этим штатам.

И тогда выяснится, что у Трампа сейчас позиции гораздо сильнее, чем в 2016-м и 2020-м. Например, в Пенсильвании восемь лет назад он уступал Клинтон более девяти процентов, а в итоге победил с преимуществом в 0,7. Через четыре года опросы давали Байдену более семи процентов преимущества над Трампом, но Дональд уступил всего 1,2.

То же самое в Мичигане и Висконсине - Трамп сильно уступал Клинтон, но выиграл, а проигрыш Байдену оказался заметно меньше обещанного. И это, напомним, в условиях, когда Клинтон и Байден серьезно опережали Трампа по опросам, а Харрис сейчас отстает от него или идет на одном уровне.

Если нынешний расклад сохранится в оставшиеся до выборов три недели (хотя, скорее всего, он станет только более благоприятным для Трампа), то 5 ноября Трамп уверенно победит Харрис в пяти штатах из семи, и в итоге получит 296 выборщиков против 215. При этом у него есть неплохие шансы взять еще и шестой штат, Висконсин - и тогда итоговый счет будет еще больше.

Не только опросы говорят о предстоящей разгромной победе Трампа - у демократов очень плохо обстоят дела с регистрацией избирателей в тех же колеблющихся штатах: в Пенсильвании, Северной Каролине, Неваде, Аризоне их на сотни тысяч меньше, чем было четыре года назад. И никакая мобилизация на выборы противников Трампа в стабильно демократических штатах вроде Калифорнии или Нью-Йорка ни на что не влияет - демократам нужно, чтобы трампофобы пришли голосовать в Пенсильвании.
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис

Победа Трампа страшит истеблишмент не только потому, что теперь Дональд будет опытней и злей - а значит, и эффективней в борьбе с "глубинным государством", но и потому, что он может получить полный контроль над конгрессом. Если республиканцы отвоюют сенат (на что у них есть неплохие шансы) и удержат палату представителей, Трамп станет действительно полновластным президентом - в отличие от первого срока, в ходе которого ему противостояло не только "вашингтонское болото", но и часть собственной партии, сейчас у него есть серьезный контроль над республиканцами.

Реальную тенденцию чувствуют и букмекеры - сейчас они оценивают вероятность избрания Трампа в 53,7 процента, а Харрис в 45,7, а ближе к выборам соотношение может стать еще более благоприятным для экс-президента.

Если Трампа невозможно остановить, значит его нужно убить - и шансы на новое покушение сейчас очень велики. Впрочем, можно убить Трампа, но нельзя убить трампизм, то есть бунт внушительной части американцев против глобалистского истеблишмента. Трамповский кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс во многих вопросах настроен куда радикальнее своего шефа - и поэтому физическое устранение экс-президента не поможет "вашингтонскому болоту".

Турбулентность будет нарастать в ближайшие три недели не только в США - ставки на исход американских выборов высоки для всего мира. В том числе и в зонах боевых действий - от Украины до Ближнего Востока, где можно ожидать самых неожиданных событий. Это не значит, что шторм будет нарастать до 5 ноября, а потом пойдет на спад - никакого затишья после бури не предвидится хотя бы потому, что самые разрушительные бури как раз сейчас только формируются.

Источник - ria.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729151760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Исламабаде
- Чиновники изобретают новые фокусы в госзакупках
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия
- Президент Армении посетил Мажилис
- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода
- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  