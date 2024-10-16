Петр Акопов: Обратный отсчет: Америка готовится пройти точку невозврата

10:56 17.10.2024

Петр Акопов



Американская предвыборная кампания вышла на финишную прямую - через три недели все должно будет закончиться. Но именно что "должно" - в реальности практически нет шансов на то, что голосование 5 ноября поставит точку в борьбе за власть в Америке. Более того, 6 ноября она просто перейдет в новую, куда более опасную для всех (и не только жителей США) стадию. Потому что уже понятно: по итогам голосования победит Дональд Трамп, а возвращение в Белый дом экс-президента категорически неприемлемо для большей части американского истеблишмента. И не сумев остановить его с помощью манипуляций на выборах, "глубинное государство" пойдет на все, чтобы аннулировать второй срок Трампа - с помощью судов, массовых протестов и беспорядков, попыток его убийства, терактов и даже угрозы раскола США.



Но из чего следует, что победа Трампа уже предрешена? Ведь данные опросов переменчивы, и борьба будет идти до последнего дня - да и замена Байдена на Харрис подняла рейтинги кандидата от демократов. К чему представлять Трампа уверенным победителем?



Все дело в том, что для Трампа это уже третьи президентские выборы - и есть хорошая возможность сравнить опросы 2024-го с аналогичными опросами 2016-го и 2020-го. А потом сопоставить их с итогами голосования в те годы - и предсказать исход выборов 5 ноября. И если сделать это, то станет ясно одно - опросы всегда давали Трампу меньше, чем он получал в реальности.



Да, в 2016-м он выиграл, а в 2020-м проиграл - но закономерность была одинаковая: Хиллари Клинтон и Джо Байден получали меньше голосов, чем обещали им опросы. А сейчас Камала Харрис по тем же опросам имеет меньшую поддержку, чем была у Клинтон в 2016-м и Байдена в 2022-м - и значит, выступит против Трампа хуже, чем они. То есть проиграет. К тому же ее преимущество даже в общенациональном масштабе сокращается, и ко дню выборов может оказаться так, что и соцопросы не будут ставить ее на первое место.



И это при том, что общенациональное лидерство - то есть по общему числу голосов избирателей - не имеет вообще никакого значения. Клинтон в 2016 году опередила Трампа на несколько миллионов голосов, но сильно уступила в коллегии выборщиков, которые представляют штаты. Потому что все решается в штатах, причем даже не во всех 50-ти, а в нескольких колеблющихся, то есть переходящих от партии к партии. В нынешней кампании таких семь (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада) - и уже видно, что Трамп победит почти во всех из них.



Экс-президент лидировал в большинстве этих штатов, пока его соперником был Байден - но после выдвижения Харрис опросы показывали напряженную борьбу и даже лидерство Камалы. Однако теперь эффект "новичка" исчез - и все вернулось на круги своя. По последним опросам, Трамп лидирует в пяти из семи штатов - везде, кроме Висконсина и Невады (причем и в первом из этих штатов он постепенно выходит вперед). Да, его преимущество выражается в небольших цифрах - оно колеблется от 0,3 процента в Пенсильвании до 0,9 в Аризоне. Это ведь в рамках статистической погрешности? Да, но стоит посмотреть на опросы двух предыдущих выборов по этим штатам.



И тогда выяснится, что у Трампа сейчас позиции гораздо сильнее, чем в 2016-м и 2020-м. Например, в Пенсильвании восемь лет назад он уступал Клинтон более девяти процентов, а в итоге победил с преимуществом в 0,7. Через четыре года опросы давали Байдену более семи процентов преимущества над Трампом, но Дональд уступил всего 1,2.



То же самое в Мичигане и Висконсине - Трамп сильно уступал Клинтон, но выиграл, а проигрыш Байдену оказался заметно меньше обещанного. И это, напомним, в условиях, когда Клинтон и Байден серьезно опережали Трампа по опросам, а Харрис сейчас отстает от него или идет на одном уровне.



Если нынешний расклад сохранится в оставшиеся до выборов три недели (хотя, скорее всего, он станет только более благоприятным для Трампа), то 5 ноября Трамп уверенно победит Харрис в пяти штатах из семи, и в итоге получит 296 выборщиков против 215. При этом у него есть неплохие шансы взять еще и шестой штат, Висконсин - и тогда итоговый счет будет еще больше.



Не только опросы говорят о предстоящей разгромной победе Трампа - у демократов очень плохо обстоят дела с регистрацией избирателей в тех же колеблющихся штатах: в Пенсильвании, Северной Каролине, Неваде, Аризоне их на сотни тысяч меньше, чем было четыре года назад. И никакая мобилизация на выборы противников Трампа в стабильно демократических штатах вроде Калифорнии или Нью-Йорка ни на что не влияет - демократам нужно, чтобы трампофобы пришли голосовать в Пенсильвании.

Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис



Победа Трампа страшит истеблишмент не только потому, что теперь Дональд будет опытней и злей - а значит, и эффективней в борьбе с "глубинным государством", но и потому, что он может получить полный контроль над конгрессом. Если республиканцы отвоюют сенат (на что у них есть неплохие шансы) и удержат палату представителей, Трамп станет действительно полновластным президентом - в отличие от первого срока, в ходе которого ему противостояло не только "вашингтонское болото", но и часть собственной партии, сейчас у него есть серьезный контроль над республиканцами.



Реальную тенденцию чувствуют и букмекеры - сейчас они оценивают вероятность избрания Трампа в 53,7 процента, а Харрис в 45,7, а ближе к выборам соотношение может стать еще более благоприятным для экс-президента.



Если Трампа невозможно остановить, значит его нужно убить - и шансы на новое покушение сейчас очень велики. Впрочем, можно убить Трампа, но нельзя убить трампизм, то есть бунт внушительной части американцев против глобалистского истеблишмента. Трамповский кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс во многих вопросах настроен куда радикальнее своего шефа - и поэтому физическое устранение экс-президента не поможет "вашингтонскому болоту".



Турбулентность будет нарастать в ближайшие три недели не только в США - ставки на исход американских выборов высоки для всего мира. В том числе и в зонах боевых действий - от Украины до Ближнего Востока, где можно ожидать самых неожиданных событий. Это не значит, что шторм будет нарастать до 5 ноября, а потом пойдет на спад - никакого затишья после бури не предвидится хотя бы потому, что самые разрушительные бури как раз сейчас только формируются.