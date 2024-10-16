Александр Проханов: Выпьем за Сталина Россия мучительно и неотложно решает, что...

11:01 17.10.2024

Выпьем за Сталина

Россия мучительно и неотложно решает, что в сегодняшней российской действительности должно быть устранено и отринуто, а что привнесено и усилено



Боголюбский монастырь - чудесная обитель под Владимиром. Духовник обители отец Петр, Царствие ему небесное, могучий, мудрый, прозорливый, богооткровенный, принимал меня не раз в своей келье. Отворял врата колокольни, и члены Изборского клуба, которых он окормлял, поднимались на колокольню, гудели в колокола, с колокольни была видна восхитительная ширь, и среди лугов и озер сверкал, как лебяжье крыло, дивный храм Покрова на Нерли.



Когда я входил в келью отца Петра, то на одной стене видел портреты всех русских царей Романовых - от Михаила до Николая-мученика. А на другой стене висели три портрета: Сталина, Жукова и Маринеско. Отец Петр был сталинист. И монахини, им окормляемые, были сталинистками.



В монастыре, в его соборе чистом,



Наперекор наветам и вражде,



В святую ночь пред образом лучистым



Монахини молились о вожде.



Летом этого года я открывал памятник Сталину в Дагестане, куда меня пригласил мой друг генерал ОДКБ. В большом лезгинском селе среди гор был построен прекрасный монумент: бронзовый Сталин среди победной советской геральдики. Тысячный митинг, песни, танцы, восторги, местная власть, старейшины и тот ревнитель, что свои деньги потратил на сотворение монумента. Поистине народное празднество.



А недавно с друзьями я отправился к Полярному кругу, в Туруханский край, в малое селение Курейка, где Сталин отбывал свою туруханскую ссылку. И там на берегу Енисея радениями других ревнителей был установлен великолепный монумент вождю - лицом к огромной реке, видный всем пароходам, которые, проплывая мимо, своими гудками славили вождя. Этот памятник Сталину впервые был построен не вопреки государству, а с его помощью, на государственной, а не на частной земле. Государство затратило немалые деньги, чтобы обустроить этот заросший травами и кустами берег. Памятник в Курейке - деяние столь же народное, сколь и государственное.



И вот теперь поразившая новость: губернатор Вологды Георгий Филимонов, триумфально победивший на выборах, устанавливает в Вологде памятник Сталину. И уже показал публике готовый монумент - еще в мастерской, но уже во весь рост, во всем его величии.



Сталин возвращается в русское миросознание. Сняты либеральные заклятья, запрещающие произносить само имя Сталина. Разгромлен "Мемориал"*, этот мощный теоретический центр антисталинизма. Вся идеология ельцинской России сводилась к двум постулатам: рабское преклонение перед Западом и антисталинизм. Стихийное, на краткий миг охватившее Россию движение, когда водители грузовиков приклеивали к лобовому стеклу портретики Сталина, это движение было сметено и забыто. И теперь эти бумажные портретики, символы стихийного рабочего протеста, превращаются в могучий бронзовый монумент.



Что случилось? Откуда перемены? В Кремле поселился сталинист?



Россия, находящаяся сегодня в смертельной схватке с Западом, должна ответить на вопрос: что сделать, чтобы страна, пережившая тотальный разгром 1991 года, была восстановлена во всей полноте могучей русской цивилизации? Что сделать, чтобы Россия, попавшая под абсолютное иго Запада, лишенная всех форм своего суверенного существования, сбросила жуткое ярмо и ощутила себя полноценной суверенной цивилизацией? Что сделать, чтобы среди сиюминутных забот, кромешных опасностей, нехватки ресурсов и исторического времени Россия сформулировала светоносный образ будущего, образ Русской Мечты, который, как путеводная звезда, повлечет Россию к грядущему?



На все эти три роковых вопроса в другое историческое время ответил Сталин. Разоренную, истерзанную гражданской войной Россию, обобранную до нитки, он превратил в могучую сверхдержаву со всеми мыслимыми формами материального и духовного существования. Сталин не просто вырвал Россию из-под жестокого контроля Запада, который и в лучшие времена царской империи имел в недрах российской власти германскую, английскую партии, что тайно управляли внешней и внутренней русской политикой. Сталин разгромил фашизм и отшвырнул все притязания Запада контролировать русскую историю.



И наконец среди надрывных трудов, дымящихся котлованов изрытой фронтами России, среди гробов, похоронок засиял образ грядущего, во имя которого совершались все эти непомерные труды и безмерные траты.



Сталин повелел сажать сады как образ райских садов. Сталин велел по всей стране строить планетарии, чтобы люди не забывали смотреть на звезды. Сегодняшняя Россия, столкнувшись со смертельными вызовами, хочет понять, что совершил Сталин, решив эти три роковых вопроса.



Сталин написал книгу "Вопросы ленинизма". Книга "Вопросы сталинизма" не была написана. Ее первые страницы были сожжены в топке XX съезда партии. Но эта книга будет написана. В ней откроются тайны сталинизма, позволившие сделать Россию великой державой, Россией священной. Будет создан институт сталинизма, когда лучшие историки, философы, знатоки национальных проблем, теоретики управления, религиозные деятели, подобные отцу Петру, соединятся для написания этой книги. Копировать сталинизм невозможно. Невозможно слепо использовать сталинские социальные, политические, военные технологии. Иные времена, другая Россия, иные возможности. Прежним остается враг, прежней остается русская суверенность, прежним остается русский порыв в грядущее.



Путин - не Сталин. Он продолжает череду великих русских правителей, каждый из которых создавал свою уникальную форму русской государственности. Святой князь Владимир - Новгородский и Киевский, царь Московский Иван Васильевич Грозный, Петр Первый, император всероссийский, Иосиф Сталин - красный вождь. И теперь Владимир Путин, несущий роковое и страшное бремя великого русского государственника.



Россия мучительно и неотложно решает, что в сегодняшней российской действительности должно быть устранено и отринуто, а что привнесено и усилено, чтобы все три поставленные некогда Сталиным цели были сегодня достигнуты.



Сдается мне, что теперь, когда власти сняли заклятья со Сталина, сталинские монументы будут множиться, бронзовые изваяния Сталина будут похожи друг на друга, станут серийными. И образ Сталина будет ждать нового мастера, нового Меркулова или Цаплина, создавших неповторимые образы вождя. Но лучший монумент Сталину, который будет установлен в ближайшее время, - это имя Сталинград, которое снова обретет великий город на волжском берегу. А во время военных парадов на Красной площади Мавзолей будет расчехлен, как алтарь, на котором в 1941 и 1945-м стоял великий вождь-победитель.



"Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем".



*запрещенная в РФ НКО-иноагент