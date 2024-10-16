Пилюлькина посадили. Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии

11:03 17.10.2024

Москва. 17 октября. - Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.



Также Брюну назначен штраф в размере 850 тысяч рублей. На два с половиной года ему запрещено занимать руководящие должности.



20 августа 2022 года Брюн был помещен под домашний арест. В прокуратуре Москвы тогда заявили, что нарколога обвинили в хищении не менее 20 млн рублей при поставках медизделий по завышенным ценам. В ОНК Москвы сообщали, что Брюн вины не признал.



Незадолго до этого источник "Интерфакса" сообщил, что с Брюном проводятся следственные действия, а в Минздраве тогда же заявили, что Брюн не является главным внештатным специалистом министерства; его должность была исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов.