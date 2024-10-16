Мирзиеев указал ускорить строительство платных дорог

11:41 17.10.2024

Президент отметил важность ускорения строительства платных дорог

Шавкат Мирзиеев на заседании отметил необходимость ускорения проектов платных дорог из Ташкента в Самарканд и Андижан, а также строительства таких дорог на участках с высоким трафиком. Обязательное наличие альтернативной бесплатной дороги закрепят в законодательстве.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на презентации в среду отметил необходимость ускорения проектов строительства платных дорог между Ташкентом и Самаркандом и Ташкентом и Андижаном. Он также подчеркнул важность строительства таких дорог на участках с высоким уровнем трафика. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Шавкат Мирзиеев сообщил, что обязательность наличия альтернативной бесплатной дороги будет закреплена законодательно.



В конце августа президент утвердил перечень проектов на основе государственно-частного партнерства на 2024−2030 годы, среди которых перечислены проекты строительства платных дорог. Дорогу Ташкент-Самарканд намечено построить до конца 2028 года (предварительная стоимость - 2,2 млрд долларов), проект дороги Ташкент-Андижан должен начаться в 2026 году (4,28 млрд долларов), намечен также проект платной дороги Самарканд-Бухара в 2027-2030 годах (1 млрд долларов) и другие.



В сентябре председатель Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Жамшид Турсунов, комментируя вопрос строительства платных дорог, отмечал, что у пользователей будет бесплатная альтернатива.



На презентации президент заявил, что международные дороги Узбекистана общей протяженностью 4000 км, "соединяющие Андижан с Кунградом, Термез с Ташкентом, должны отвечать самым высоким требованиям". "Учитывая географическое положение Узбекистана, значение международных дорог для внешней торговли очень велико", - отметил он.



Вдоль международных автомагистралей будет построено дополнительно 70 комплексов торговли и услуг.



Была отмечена необходимость ремонта 4700 путепроводов. Шавкат Мирзиеев поставил задачу разработать трехлетнюю программу по их реконструкции.



Глава государства дал указания по тесному взаимодействию с международными финансовыми институтами и привлечению зарубежных консультантов в проекты дорожной и водной инфраструктуры.



Согласно озвученным на презентации данным, если в 2009-2016 годах за 9 трлн сумов было построено более 1000 км и отремонтировано 20 тысяч км дорог, то за последние восемь лет эти показатели выросли в 6 раз: выделено 58 трлн сумов, построено 2000 км дорог и отремонтировано 100 тысяч км.



Анализ ООН показал, что качественные дороги будут способствовать росту экономики Узбекистана минимум на 2%. Сейчас совместно с международными финансовыми организациями в стране реализуется 6 проектов по реконструкции 729 км дорог, говорится в сообщении.



В ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию участок дороги протяженностью 240 км по маршруту Кунград-Бейнеу. Также будут реконструированы отдельные участки дорог Гулистан-Андижан, Душанбе-Термез, Бухара-Туркменбаши и Ургенч-Хазарасп.



К работе в сфере строительства и эксплуатации дорог привлекаются представители частного сектора. Эксплуатация 260 км дорог в регионах передана предпринимателям на основе аутсорсинга. В рамках проекта Азиатского банка развития достигнута договоренность о том, что в строительстве 841 км дорог впервые будут участвовать исключительно местные подрядчики.