В рамках операции "Нелегал" из России выдворили более 2 тысяч мигрантов

12:45 17.10.2024

Свыше двух тысяч иностранцев выдворены за пределы Российской Федерации в рамках второго этапа операции "Нелегал". Выявлено более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства.



В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что более 10 тысяч иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории РФ, около 1,5 тысяч - за нарушение пребывания, более 600 - за нарушения порядка осуществления трудовой деятельности.



Было возбуждено 420 уголовных дел по статьям УК РФ за организацию незаконной миграции.



"Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более 2 тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортированы 12 человек", - цитирует сообщение ТАСС.



Ранее высокопоставленные сотрудники полиции были задержаны в Туле за организацию незаконной миграции.