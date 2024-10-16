Как строят Астанинский легкорельсовый транспорт (LRT)

18:20 17.10.2024

Как строят LRT в Астане и когда надземное метро введут в эксплуатацию



Один из самых крупных и долгосрочных транспортных проектов Астаны – строительство LRT, похоже, близится к концу. В City Transportation Systems сообщили, что работы по возведению опор завершены на 100%. Как выглядит многострадальный проект сегодня, в материале Zakon.kz.



История строительства надземного метро в столице началась более 10 лет назад. Изначально планировалось, что проект будет завершен и сдан в эксплуатацию в 2014 году.



