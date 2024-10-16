|Как строят Астанинский легкорельсовый транспорт (LRT)
18:20 17.10.2024
Как строят LRT в Астане и когда надземное метро введут в эксплуатацию
Один из самых крупных и долгосрочных транспортных проектов Астаны – строительство LRT, похоже, близится к концу. В City Transportation Systems сообщили, что работы по возведению опор завершены на 100%. Как выглядит многострадальный проект сегодня, в материале Zakon.kz.
История строительства надземного метро в столице началась более 10 лет назад. Изначально планировалось, что проект будет завершен и сдан в эксплуатацию в 2014 году.
Позже сроки приурочили к выставке EXPO-2017. Но и тогда проект не был завершен. А к указанной дате успели возвести лишь опоры, в народе более известные как "памятник коррупции".
Не суждено было сдать проект и к 31 декабря 2019 года с запуском летом 2020 года.
Виной всему стали многомиллионные хищения при строительстве: девять подсудимых по делу LRT были приговорены к семи годам лишения свободы. Два фигуранта – Канат Султанбеков и Талгат Ардан – осуждены заочно, еще двое – Тимур Касабаев и Дулат Мусенов – получили условные сроки. К слову, недавно в Антикоре сообщили, что они до сих пор не явились на допрос.
Долгое время проект был просто "заморожен". И все это время озвучивались разные предложения о дальнейшей судьбе грандиозного объекта. Были и те, кто и вовсе предлагал снести уже построенные бетонные конструкции.
Возобновилась стройка только в апреле 2023 года. По поручению Касым-Жомарта Токаева на проект выделили дополнительно 50 млрд тенге. В итоге общая стоимость надземного метро столицы составила 1 888 млн долларов США. В эту сумму входят все работы и покупка пассажирских вагонов.
20 сентября 2024 года в City Transportation Systems заявили о завершении строительства бетонных опор. Их нынешний вид внушает астанчанам здоровый оптимизм и надежду, что проект все-таки завершат и уже совсем скоро многие смогут прокатиться на современном и многофункциональном надземном метро.
"На строительстве 799 опор было задействовано 2,5 тыс. человек, израсходовано 53,7 тыс. кубометров бетона и 42 тыс. тонн арматуры", – сообщили в City Transportation Systems на запрос издания.
Они также заверили, что работы идут согласно плану.
"Сейчас ведутся эстакадные работы, работа по строительству станций. В этом году планируется завершить три станции, плюс эстакадная часть до конца года будет завершена на 100%", – добавили в пресс-службе компании.
На сегодняшний день уже завершили строительство вантового моста LRT через реку Есиль. Его возвели рядом уже с существующим мостом. Отмечается, что сооружение спроектировано с учетом особенностей реки, чтобы справляться с возможными изменениями уровня воды и суровыми климатическими условиями региона.
"Длина моста составляет 155 метров, ширина – 14 метров, высота – 28 метров. Конструкция представляет собой арку с проездом снизу, арка пролетного строения снабжена затяжками. Плита проезжей части выполнена в виде балочной клетки с железобетонной плитой", – отметили в CTS.
Но еще до начала запуска надземного метро в Астане в соцсетях горожане, живущие рядом с LRT, принялись обсуждать, не будут ли поезда нарушать их сон и покой. Ведь линии в некоторых местах проходят буквально вплотную с жилыми комплексами.
"В соответствии с проектом предусмотрены мероприятия по снижению шума и вибрации. За основу взяты нормы уровня шумов развитых стран, таких как Дания, Франция, Германия, в связи с чем в период эксплуатации ожидается допустимый уровень шума", – прокомментировали в CTS.
Как будет выглядеть LRT?
Длина самого эстакадного пути составит порядка 22 км и будет проходить по самым оживленным участкам Астаны. От международного аэропорта до нового вокзала. В том числе по проспектам Кабанбай батыра, Сыганак, Шамши Калдаякова и Мухамеджана Тынышбайулы.
По всему маршруту, начиная от вокзала Нурлы Жол, уже видны построенные станции будущего LRT. Всего их на линии будет 18.
Отмечается, что сами станции будут построены с соблюдением всех требований безопасности, обещают в компании.
"На каждой станции будут предусмотрены зоны для покупки билетов с автоматизированными системами, залы ожидания с торговыми площадками, санитарно-гигиенические узлы, а также системы, предотвращающие выход людей на опасные участки путей. Для подъема на станцию предусмотрены эскалаторы, а также лифты для удовлетворения потребностей маломобильных граждан", – сообщили в City Transportation Systems.
Например, на участке возле аэропорта уже началась облицовка будущей станции LRT.
Также ранее была информация, что акимат уже занимается закупом поездов для LRT. Согласно данным City Transportation Systems, в качестве подвижного состава предусмотрены поезда завода-производителя CRRC Tangshan Co., Ltd. из Поднебесной. Составы полностью автоматизированы и являются беспилотными, то есть будут управляться оператором удаленно.
Мощность поездов составит – 115 KW, максимальная вместимость – 652 пассажира, максимальная скорость – 80 км/ч.
Однако примерный интервал движения поездов и стоимость проезда пока неизвестны. Анализ расходов на эксплуатацию LRT с сопоставлением возможности населения в рамках ЗРК "О транспорте в Республике Казахстан" будет проводиться к моменту запуска LRT.
При условии своевременного финансирования проекта завершение строительства LRT планируется в 2025 году, а начало эксплуатации – в 2026 году.
Задача – разгрузить улицы города
К слову, улица Сауран считается одной из самых проблемных на левобережье – на узком участке каждый день утром и вечером можно увидеть километровые пробки.
Собственно, LRT строится именно для того, чтобы разгрузить городские улицы. По мнению властей, если у людей будет возможность быстро передвигаться из одной точки в другую с помощью общественного транспорта, потребность в массовой покупке личных автомобилей постепенно исчезнет.
По предварительным данным, после запуска LRT ежедневный пассажиропоток составит 25 тыс. человек.
Как заверил ранее аким Астаны Женис Касымбек, этот и следующий год – финальные годы строительства объекта. Министр финансов РК Мади Такиев прокомментировал информацию о том, что у китайского подрядчика возникли проблемы с оплатой услуг субподрядчиков.
Екатерина Елисеева