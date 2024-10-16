В Китае сошел с конвейера самый мощный в мире плавучий ветрогенератор

18:23 17.10.2024

Нанкин, 12 октября /Синьхуа/ -- Самый мощный в мире плавучий ветрогенератор мощностью 20 МВт сошел с конвейера в городском округе Яньчэн /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Об этом сообщила корпорация CRRC, ведущий китайский производитель поездов.



Диаметр ротора ветротурбины, самостоятельно разработанной Китаем, достигает 260 м, а ее ометаемая площадь -- 53,1 тыс. кв. м, что эквивалентно размеру 7 стандартных футбольных полей.



Среднегодовая выработка электроэнергии новой установкой может достигать 62 млн кВт-ч, чего достаточно для удовлетворения потребностей в электричестве 37 тыс. семей в течение года. При этом ветрогенератор позволит ежегодно экономить 25 тыс. тонн стандартного угля и сокращать выбросы углекислого газа на 62 тыс. тонн.



Благодаря полупогружной плавучей платформе и системе швартовки ветрогенератор способен распространить сферу выработки ветряной энергии на более широкое морское пространство. Кроме того, данная установка также оснащена технологиями "умного" контроля и интеллектуальными сенсорными технологиями, что позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени и обеспечивать стабильное функционирование ветрогенератора.



"Плавучие ветрогенераторы -- это важная технологическая тенденция, демонстрирующая будущее развития ветряной энергетики", -- отметил Ван Дянь, заместитель генерального директора CRRC Qi Hang New Energy Technology Co.



Установка может быть размещена в районах с различной морской глубиной, обеспечивая наилучшие решения для освоения глубоководных ветроэнергетических ресурсов.



В Китае растет значение возобновляемой энергетики, поскольку правительство стремится увеличить долю электроэнергии, получаемой из неископаемых источников, в общем энергобалансе. В 2023 году установленные мощности возобновляемых источников энергии в Китае впервые превысили мощности тепловой энергетики, составив более половины всех установленных мощностей страны.