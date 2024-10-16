Антарктида начала стремительно зеленеть. Климат взбесился

18:24 17.10.2024

Антарктида быстро зеленеет. Ученый заявил о риске. Откуда в мире вечных льдов появилась растительность?



Антарктида начала стремительно зеленеть. Ученый объяснил, откуда в мире вечных льдов появилась растительность, а также заявил о риске для континента.



Ученые по всему миру твердят об изменении климата. Но если одни не видят в этом проблемы, заявляя, что происходит цикличный процесс, то другие бьют тревогу. Так, на повестке дня оказалась внезапно позеленевшая Антарктида.



В CNN были опубликованы спутниковые снимки Антарктического полуострова, на которых видно, что вместо вечных льдов территория покрыта яркой зеленью. По данным отчета в журнале Nature Geoscience, южный континент нагревается такими быстрыми темпами, что за последние четыре десятилетия растительность выросла в десять раз. По мнению многих ученых, это тревожный признак, который сулит существенные риски.



Так, эколог из Эксетерского университета доктор Томас Роланд считает, что из-за позеленения Антарктида может измениться до неузнаваемости. И судить о том, хорошо это или плохо, пока преждевременно. Новый ландшафт может привести к образованию большого слоя почвы, что, в свою очередь, обернется населением региона разными организмами:



Семена, споры и фрагменты растений могут легко попасть на Антарктический полуостров на ботинках или оборудовании туристов и исследователей или по более "традиционным" маршрутам, связанным с перелетными птицами и ветром.



В то же время специалист признал, что пока масштаб озеленения не настолько велик. Все-таки большая часть континента по-прежнему покрыта снегом, льдом и камнями. Однако недооценивать степень угрозы нельзя:



Эта крошечная часть резко выросла, что свидетельствует о том, что даже эта обширная и изолированная "дикая местность" подвержена влиянию антропогенного изменения климата. Риск здесь очевиден.



Причину столь резких изменений ученые видят в загрязнении планеты ископаемым топливом, из-за которого Земля продолжает нагреваться. Предполагается, что в будущем озеленение только ускорится.



Нельзя не отметить, что этим летом на холодном континенте была зафиксирована аномально высокая температура. Столбик термометра показывал 10 градусов тепла, в некоторых частях и 20 градусов, что нетипично для мира вечных льдов.