Австралия. Тайна выброшенных морем черных шариков осталась нераскрытой: пляжи закрываются

18:27 17.10.2024

Ведется расследование загадочного инцидента



Таинственные шарики смолы, выброшенные на берег в Сиднее, привели к закрытию семи пляжей, включая пляж Бонди, но властям еще предстоит выяснить, откуда они берутся.



Пляж Кловелли и северная оконечность Марубры были закрыты в четверг после того, как муниципалитет Рэндвика ранее закрыл пляжи Гордонс-Бей и Куги. Людей предупредили, чтобы они не трогали эти предметы и не приближались к ним, пишет The Guardian.



Пляжи Бонди, Тамарама и Бронте также были закрыты "из предосторожности", говорится в заявлении совета Уэверли, расположенного по соседству.



Муниципальный совет Рэндвика заявил в среду вечером, что предварительные результаты испытаний показали, что темные сферы являются "шариками смолы", которые образуются, когда нефть вступает в контакт с мусором и водой, обычно в результате разливов нефти или просачивания. Муниципальная проверка показала, что обломки были загрязнены углеводородами - основным компонентом нефтепродуктов.



В среду утром сотрудники муниципалитета на водных мотоциклах заметили в море предполагаемое нефтяное пятно, сообщил мэр муниципалитета Рэндвик Дилан Паркер. Однако администрация портов Нового Южного Уэльса заявила, что никаких сообщений о разливах нефти с судов не поступало, отмечает The Guardian.



"Мы пока не знаем, что могло привести к тому, что мусор прибило к нашим пляжам, - говорится в заявлении Паркера, опубликованном в четверг. - Мы продолжим сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить безопасность населения и навести порядок на наших пляжах".



Четыре пляжа в Рэндвике были закрыты до дальнейшего уведомления.



Городской совет Уэверли заявил, что закрыл свои пляжи после того, как агентство по охране окружающей среды официально уведомило его о том, что сотрудники Агентства по охране окружающей среды (EPA) заметили на пляжах Бонди, Бронте и Тамарама шарики размером с горошину.



"В качестве меры предосторожности все пляжи Уэверли будут закрыты до тех пор, пока Агентство по охране окружающей среды и соответствующие правительственные органы не проведут дальнейшее расследование", - говорится в сообщении совета.



Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что пляжи восточного пригорода были закрыты "из-за чрезмерной осторожности".



Он сказал, что общественность будет постоянно информироваться о расследованиях, проводимых Управлением по охране окружающей среды.



"Мы должны быть уверены, что проводим всестороннее расследование, - сказал Миннс. - Это необычное происшествие на пляжах Сиднея. Этими расследованиями руководит Агентство по охране окружающей среды. Городской совет несет ответственность за закрытие пляжей".



В заявлении Агентства по охране окружающей среды говорится, что шары также были замечены на пляжах Конгвонг, Френчманс, Литтл-Бей и Малабар.



"На данном этапе происхождение и содержимое шариков остается загадкой", - заявили в четверг в надзорном ведомстве.



"Но Агентство по охране окружающей среды проводит обширные испытания ряда образцов. Хотя мы понимаем, что первоначальные испытания городского совета Рэндвика предполагают наличие углеводородов, на данном этапе тесты агентства по охране окружающей среды не могут подтвердить их содержание".



Стивен Лемон, исполнительный директор EPA по эксплуатации, сообщил прессе в четверг, что результаты их тестов совпадают с результатами тестов городского совета Рэндвика. Он сказал, что материал является "волокнистым" и "необычным". "Мы действительно видим, что по мере удаления от зоны пляжа Куги размер мячей становится все меньше", - говорит Лемон. "Вероятно, в зоне прибоя на этот материал воздействуют сильные волны, - заявили в EPA. - До завершения работ по очистке мы не рекомендуем купаться и прикасаться к любым мячам, которые могли быть выброшены на берег в указанных местах".



Луиза Моррис, руководитель нефтегазовой кампании Австралийского общества охраны морской среды, сказала, что шарики смолы обычно образуются после разлива нефти, когда нефть переносится волнами и течениями, что приводит к ее конденсации и коагуляции.



Любой разлив нефти может нанести вред морской флоре и фауне, но доктор Шарон Хук, главный научный сотрудник CSIRO, заявила, что пляжи Сиднея станут безопасными для людей, как только смоляные шарики будут собраны и удалены. Они "наполнены канцерогенными соединениями, поэтому нежелательно, чтобы люди соприкасались с ними", сказала она радио ABC: "Но как только пляж будет очищен, он станет безопасным, потому что химикаты и смола слипаются. Масло и вода не смешиваются, поэтому, когда пляж снова откроется, все будет в порядке".



Андрей Яшлавский