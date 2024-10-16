Под Бишкеком построят торгово-логистический город Манас

18:32 17.10.2024

А.Жапаров заложил капсулу



Общий объем инвестиций достигнет 4,2 миллиарда долларов, а на первый этап строительства планируется выделить 700 миллионов.



БИШКЕК, 17 окт - Sputnik. Глава кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство торгово-логистического города Манас, сообщает пресс-служба кабмина.



Город построят в Аламудунском районе Чуйской области.



"Торговля является основой рыночной экономики, а логистика - ключевым элементом современной экономической системы. Мы приступаем к реализации крупного проекта - строительству не просто торгово-логистического центра, а целого городка. Этот проект имеет масштабные параметры: в городе будет 30 тысяч торговых точек, его площадь составит 700 гектаров, а общий объем инвестиций достигнет 4,2 миллиарда долларов. На первый этап строительства будет выделено 700 миллионов", - сказал Жапаров.



Он отметил, что торгово-логистический город - это уникальный проект, открывающий новые возможности для инвестиционной деятельности.



"Я убежден, что создание такого комплекса внесет значительный вклад в расширение региональных и международных торговых связей, создание рабочих мест, а также улучшение условий для экспорта продукции", - заключил глава кабмина.



В мероприятии также приняла участие посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь.