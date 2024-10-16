 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.10.2024
19:59  Плюсы микрокредитования для индивидуальных предпринимателей
18:38  Главный плохиш Америки: каких суперзвезд унижал и развращал рэпер Пи Дидди
18:37  Украина предложила Азербайджану схему с заменой российского газа
18:35  Взаимный расчет: товарооборот РФ со странами ШОС может достичь $400 млрд
18:32  Под Бишкеком построят торгово-логистический город Манас
18:27  Австралия. Тайна выброшенных морем черных шариков осталась нераскрытой: пляжи закрываются
18:24  Антарктида начала стремительно зеленеть. Климат взбесился

18:23  В Китае сошел с конвейера самый мощный в мире плавучий ветрогенератор
18:20  Как строят Астанинский легкорельсовый транспорт (LRT)
18:07  Только конфискация: У Евросоюза надо забрать все, что он имеет в России, пусть истерит сколько угодно
17:11  Сунь Пэйсун: стремление азиатских стран к членству в БРИКС говорит о разочаровании в США
17:08  ШОС становится ключевым центром нового миропорядка, - Дмитрий Лару
17:04  Пол Крэг Робертс: Опасаясь Трампа, власти США дают армии право стрелять в своих граждан
17:02  ВС РФ начали штурм Петропавловки на Купянском направлении
12:56  В Казахстане введут модерацию комментариев к петициям
12:45  В рамках операции "Нелегал" из России выдворили более 2 тысяч мигрантов
11:41  Мирзиеев указал ускорить строительство платных дорог
11:03  Пилюлькина посадили. Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии
11:01  Александр Проханов: Выпьем за Сталина Россия мучительно и неотложно решает, что...
10:56  Петр Акопов: Обратный отсчет: Америка готовится пройти точку невозврата
10:54  Власти Казахстана заявили о решении не вступать в БРИКС "в обозримом будущем"
10:46  В Таджикистане в 2023 году 44 тысячи учащихся прекратили учебу после 9 класса. Это четверть всех выпускников
10:42  Камала Харрис отказалась стать продолжательницей дела Джо Байдена, - МК
10:37  Еще 5 вузов в Кыргызстане получили особый статус. Президент подписал указ
10:33  Миграционная ситуация в Узбекистане по итогам первого полугодия, - ИАЦ МГУ
10:24  У каждого свой БРИКС. Саммиту в Казани предстоит ответить на много вопросов, - Къ
10:07  Темное прошлое Зеленского и активное внедрение нетрадиционных социально-бытовых практик, - Т.Сильвергельм
10:06  Иранская эмиграция: сын шаха тоже хочет стать шахом, - В.Бурт
10:05  Госдума отделила нелегалов от гастарбайтеров, - Дарья Гармоненко
10:02  Вчера – почетный, а сегодня – пошел ты… Почему уволили народного артиста России дирижера Мурада Аннамамедова
09:58  Курская дуга, 16 октября: "Северяне" снесли башню британскому "супер-танку" Challenger 2, рванул боекомплект (обзор), - Р.Маркуш
09:55  Миграция может пошатнуть политическую стабильность Киргизии, - Виктория Панфилова
08:28  Андрей Рудалев: Россия - не вахтовый поселок для гастарбайтеров, и не вокзал для их пересадки на другие направления
00:59  Эрдогана заподозрили в заговоре против Тегерана, - Игорь Субботин
00:31  Теневой флот России: игра в "кошки-мышки", - Николай Петров
00:05  Зеленский представил хитрый "план победы": виновные в провале уже назначены, - МК
00:02  Ядерная дубина Китая тяжелеет, - Владимир Скосырев
00:00  От израильских бомб погиб мэр ливанского города Набатия Ахмад Кхейль и пять сотрудников муниципалитета
Среда, 16.10.2024
22:55  Мигранты тормозят развитие России, - Царьград
22:48  Назрел новый кризис в отношениях двух Корей
22:45  В Худжанде построят новую резиденцию президента Таджикистана
22:42  Квоту на временное проживание мигрантов в России урезали на 2025 год почти вдвое
22:39  Молдова. Оппозиционная политика и ее имитация: опрокинет ли Майю Санду блок "Победа"?
22:35  Есть ли жизнь в/на Европе? Europa Clipper стартовала к спутнику Юпитера Европе
22:25  В Beeline Uzbekistan назначен новый гендиректор Андрей Пятахин
21:46  Сакен Сейфуллин: как творчество казахского поэта повлияло на историю страны
20:54  В популярном крымском сафари-парке "Тайган" львы загрызли управляющую парком Леокадию Перевалову
19:38  Взорвем полуостров: Зеленский блестяще осуществил провальный азиатский план
19:35  Запад ввел Ирану новые санкции за передачу России баллистических ракет
18:34  Филип Бальбони: США в изоляции. Имидж Америки на мировой арене ушел в штопор
18:32  В Ливане подтвердили применение израильской армией кассетных снарядов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взаимный расчет: товарооборот РФ со странами ШОС может достичь $400 млрд
18:35 17.10.2024

Какие вопросы остаются пока нерешенными

Любовь Лежнева

В Минэке рассчитывают на обновление рекордных значений по товарообороту России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): по итогу года этот показатель может достичь около $400 млрд, сообщили "Известия" в министерстве. Такие ожидания основаны на росте экспорта несырьевых и неэнергетических товаров. Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что в первом полугодии этот показатель уже увеличился на 5,5%. Вместе с тем он призвал усилить совместную работу, в частности устранить препятствия по взаимным расчетам в нацвалютах. Какие еще вопросы необходимо решить для укрепления сотрудничества в организации, разбирались "Известия".

Увеличение обмена

Товарооборот России со странами ШОС в 2023 году увеличился почти на 25% по сравнению с 2022 годом и достиг $333 млрд, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов. При этом прямые инвестиции РФ в государства организации достигли $10,2 млрд, примерно столько же получил российский бизнес.

"С учетом текущей динамики торговли ожидаем обновления рекордных значений по товарообороту России со странами ШОС. По итогу года рассчитываем приблизиться к $400 млрд по данному показателю, в том числе за счет роста экспорта несырьевых и неэнергетических товаров", - сообщили "Известиям" в Минэке.

Однако остаются вопросы, требующие единогласного решения ШОС, - в частности, учреждение Финансового фонда под реализацию многосторонних проектов в приоритетных секторах экономики.

"Создание собственного независимого финансового института позволит государствам - членам ШОС в полной мере раскрыть потенциал сотрудничества на торгово-экономическом треке, а также придаст новый импульс развитию инфраструктуры и взаимосвязанности в регионе", - считают в министерстве.

Также необходимо полноценно запустить работу Ассоциации инвесторов ШОС, отметили в Минэке. Ожидается, что это станет стимулом для взаимных инвестиций в перспективные проекты на пространстве организации, а также создаст дополнительные возможности для диверсификации источников финансирования.

"При совместном председательстве России и Китая, которое пройдет в Год устойчивого развития ШОС, планируем координировать наши совместные усилия по развитию рынков устойчивого финансирования. В частности, наладить взаимодействие между регуляторами, упростить условия ведения бизнеса с учетом ESG-требований, привлечь дополнительные устойчивые инвестиции в регион ШОС. Для достижения поставленных задач считаем приоритетным утверждение регламента работы Специальной рабочей группы государств - членов ШОС по вопросам изменения климата", - рассказали "Известиям" в ведомстве.

Голос ШОС может сыграть решающую роль в выработке общеприемлемых моделей справедливого перехода к климатической нейтральности. Диалог назрел, и к нему необходимо привлекать все заинтересованные стороны, включая Деловой совет организации, считают в министерстве.

Дело слова: власти РФ усилят продвижение российской повестки в БРИКС и ШОС
Минфин заказал исследование о перспективах мировой валютно-финансовой системы и привлечения инвестиций в национальную экономику

Конфликты интересов

Товарооборот между странами ШОС растет, но это в большей степени обусловлено так называемым разворотом России на Восток и увеличением ее торговли с государствами - членами ШОС, заметил доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.

- Также растет и торговля Китая со странами - членами организации. Однако в рамках ШОС ключевым барьером для дальнейшего развития взаимного экономического сотрудничества выступают различающиеся стратегии и национальные политики стран, что, безусловно, усложняет реализацию совместных проектов. Так, в ШОС, с одной стороны, входит Индия, а с другой - Пакистан - фактически противоборствующие силы, - сказал "Известиям" эксперт.

Кроме того, по его словам, существенно расходятся экономические и политические интересы Китая и Индии.

По мере расширения ШОС, членами которого за последние годы стали Иран и Беларусь, разнонаправленность интересов стран организации может стать все более выраженной, заметил Евгений Смирнов. Поэтому странам необходимо искать общие точки соприкосновения прежде всего экономических интересов.

- В частности, остаются нерешенными вопросы, связанные с формированием зоны свободной торговли, а также по поводу развития энергетического сотрудничества стран-членов. Например, что касается свободы торговли, страны - члены ШОС во взаимной торговле до сих пор необоснованно вводят нетарифные ограничения, - заметил он. - Сама же взаимная торговля развивается и растет во многом благодаря двусторонним отношениям государств, входящих в ШОС, а их экономические связи больше тяготеют к России или Китаю. Таким образом, возникают определенные дисбалансы во взаимной торговле.

Участок ШОС: организация становится ключевым центром нового миропорядка
На саммите глав правительств структуры Москва предложила партнерам несколько инициатив в сфере экономики

Кроме того, чтобы ШОС как объединение стран достигла своей экономической зрелости, необходимо создание институциональных структур, которые бы регулировали разные направления и уровни взаимодействия, включая торговлю (включая в перспективе разработку единой торговой политики стран - членов ШОС по отношению к третьим странам) и энергетическое сотрудничество. Однако такие структуры до сих пор не были созданы, что не позволяет полноценно развивать многие направления сотрудничества.

- Внутренние противоречия между странами ШОС пока не позволяют ей полноценно развивать экономическое сотрудничество именно в формате объединения, а не только на двустороннем уровне. Поэтому пока ШОС лишь остается форумом стран по решению некоторых проблем, в частности связанных с безопасностью. Китай, хотя и является членом ШОС, пока в одностороннем порядке решает проблемы экономического сотрудничества с отдельными странами Центральной Азии, используя собственные рычаги путем заключения множества торговых и инвестиционных сделок с этими странами, - сказал Евгений Смирнов.

Сотрудничество в сфере создания зоны свободной торговли остается одним из приоритетных направлений кооперации в рамках ШОС, поскольку в последние годы многие глобальные цепочки испытывают сбои, трансграничные прямые инвестиции стали нестабильными, а многие страны вводят все больше протекционистских барьеров в своей внешней торговле

- В целом необходима более тесная кооперация между странами именно на уровне ШОС в решении не только вопросов торговли, но также и в сфере транспорта, образования, защиты окружающей среды, и это во многом будет способствовать в перспективе более тесной кооперации стран - членов ШОС в сфере полноценного инвестиционного сотрудничества, - считает эксперт.

Точки роста

Сфера инфраструктурного развития в регионе, укрепления связанности и диверсификации транспортно-логистических цепочек имеет ключевое значение для наращивания внешнеэкономического взаимодействия в регионе ШОС, сказала "Известиям" эксперт Института международной экономики и финансов ВАВТ Ольга Пономарева.

- Отдельные страны организации (Иран, Индия, Пакистан, Казахстан) расположены в регионе развития МТК "Север – Юг", реализация этого регионального мега-проекта зависит от успешной координации усилий заинтересованных сторон как в лице государства, так и бизнеса, - отметила она.

В регионе ШОС действует большое количество различных соглашений о взаимной либерализации торговли и инвестиций - с разными форматами уступок, масштабами и глубиной предоставляемых преференций.

Необходимо проанализировать, в каких сферах государства-члены могут гармонизировать торговые режимы и активизировать внешнеторговое сотрудничество, содействуя формированию устойчивых цепочек поставок и кооперации в регионе, подчеркнула Ольга Пономарева.

Из фокуса сотрудничества организации, по ее мнению, не должны выпадать новые сферы регулирования, по которым нормы и правила еще формируются на национальном уровне, обсуждаются на других международных площадках.

- К таким сферам относятся уже упомянутые механизмы международных расчетов в альтернативных евро и доллару валютах, а также процессы всесторонней цифровизации экономики, перехода к зеленому развитию и технологическое взаимодействие, - считает эксперт.

Согласное наблюдение: пять стран решили повысить свой статус в ШОС
Кто хочет присоединиться к организации, а кто, наоборот, отказался от этой идеи

Укрепление экономического сотрудничества между странами ШОС необходимо не только в сфере взаимной торговли, подтвердила руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.

- Остается нераскрытым потенциал в сфере международного финансирования проектов, для этого необходимо создание финансового института развития на уровне ШОС по аналогии с ЕАБР или NDB БРИКС. Необходимо также устранение барьеров в сфере движения капиталов, то есть упрощение прямого инвестирования между странами ШОС, доступа участников финансового рынка из стран ШОС на рынки стран - партнеров по организации, доступа экспортеров услуг, в первую очередь финансовых, - сказала "Известиям" эксперт.

Крупным международным организациям, как правило, нужны наднациональные финансовые структуры - фонды, банки, чтобы совместно финансировать проекты развития и инвестиционные проекты, увеличивающие связанность, заявил "Известиям" директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

- Это сложный вопрос, он не раз поднимался в ШОС, но и потенциальный эффект от создания подобной структуры может быть немалым, - сказал он.

Минпромторг переадресовал запрос "Известий" в Минэк.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729179300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан
- Важно поддерживать инициативы Глав государств Центральной Азии через парламентскую дипломатию - Спикер Сената
- Государственный советник встретился с призерами международных предметных олимпиад
- Опасная КАНАЛизация
- Внедрение ваучерного финансирования дошкольного образования сэкономило бюджетные средства в Таразе
- О ликвидации наркогруппировок
- АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  