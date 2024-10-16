Взаимный расчет: товарооборот РФ со странами ШОС может достичь $400 млрд

18:35 17.10.2024 Какие вопросы остаются пока нерешенными



Любовь Лежнева



В Минэке рассчитывают на обновление рекордных значений по товарообороту России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): по итогу года этот показатель может достичь около $400 млрд, сообщили "Известия" в министерстве. Такие ожидания основаны на росте экспорта несырьевых и неэнергетических товаров. Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что в первом полугодии этот показатель уже увеличился на 5,5%. Вместе с тем он призвал усилить совместную работу, в частности устранить препятствия по взаимным расчетам в нацвалютах. Какие еще вопросы необходимо решить для укрепления сотрудничества в организации, разбирались "Известия".



Увеличение обмена



Товарооборот России со странами ШОС в 2023 году увеличился почти на 25% по сравнению с 2022 годом и достиг $333 млрд, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов. При этом прямые инвестиции РФ в государства организации достигли $10,2 млрд, примерно столько же получил российский бизнес.



"С учетом текущей динамики торговли ожидаем обновления рекордных значений по товарообороту России со странами ШОС. По итогу года рассчитываем приблизиться к $400 млрд по данному показателю, в том числе за счет роста экспорта несырьевых и неэнергетических товаров", - сообщили "Известиям" в Минэке.



Однако остаются вопросы, требующие единогласного решения ШОС, - в частности, учреждение Финансового фонда под реализацию многосторонних проектов в приоритетных секторах экономики.



"Создание собственного независимого финансового института позволит государствам - членам ШОС в полной мере раскрыть потенциал сотрудничества на торгово-экономическом треке, а также придаст новый импульс развитию инфраструктуры и взаимосвязанности в регионе", - считают в министерстве.



Также необходимо полноценно запустить работу Ассоциации инвесторов ШОС, отметили в Минэке. Ожидается, что это станет стимулом для взаимных инвестиций в перспективные проекты на пространстве организации, а также создаст дополнительные возможности для диверсификации источников финансирования.



"При совместном председательстве России и Китая, которое пройдет в Год устойчивого развития ШОС, планируем координировать наши совместные усилия по развитию рынков устойчивого финансирования. В частности, наладить взаимодействие между регуляторами, упростить условия ведения бизнеса с учетом ESG-требований, привлечь дополнительные устойчивые инвестиции в регион ШОС. Для достижения поставленных задач считаем приоритетным утверждение регламента работы Специальной рабочей группы государств - членов ШОС по вопросам изменения климата", - рассказали "Известиям" в ведомстве.



Голос ШОС может сыграть решающую роль в выработке общеприемлемых моделей справедливого перехода к климатической нейтральности. Диалог назрел, и к нему необходимо привлекать все заинтересованные стороны, включая Деловой совет организации, считают в министерстве.



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Конфликты интересов



Товарооборот между странами ШОС растет, но это в большей степени обусловлено так называемым разворотом России на Восток и увеличением ее торговли с государствами - членами ШОС, заметил доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.



- Также растет и торговля Китая со странами - членами организации. Однако в рамках ШОС ключевым барьером для дальнейшего развития взаимного экономического сотрудничества выступают различающиеся стратегии и национальные политики стран, что, безусловно, усложняет реализацию совместных проектов. Так, в ШОС, с одной стороны, входит Индия, а с другой - Пакистан - фактически противоборствующие силы, - сказал "Известиям" эксперт.



Кроме того, по его словам, существенно расходятся экономические и политические интересы Китая и Индии.



По мере расширения ШОС, членами которого за последние годы стали Иран и Беларусь, разнонаправленность интересов стран организации может стать все более выраженной, заметил Евгений Смирнов. Поэтому странам необходимо искать общие точки соприкосновения прежде всего экономических интересов.



- В частности, остаются нерешенными вопросы, связанные с формированием зоны свободной торговли, а также по поводу развития энергетического сотрудничества стран-членов. Например, что касается свободы торговли, страны - члены ШОС во взаимной торговле до сих пор необоснованно вводят нетарифные ограничения, - заметил он. - Сама же взаимная торговля развивается и растет во многом благодаря двусторонним отношениям государств, входящих в ШОС, а их экономические связи больше тяготеют к России или Китаю. Таким образом, возникают определенные дисбалансы во взаимной торговле.



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Кроме того, чтобы ШОС как объединение стран достигла своей экономической зрелости, необходимо создание институциональных структур, которые бы регулировали разные направления и уровни взаимодействия, включая торговлю (включая в перспективе разработку единой торговой политики стран - членов ШОС по отношению к третьим странам) и энергетическое сотрудничество. Однако такие структуры до сих пор не были созданы, что не позволяет полноценно развивать многие направления сотрудничества.



- Внутренние противоречия между странами ШОС пока не позволяют ей полноценно развивать экономическое сотрудничество именно в формате объединения, а не только на двустороннем уровне. Поэтому пока ШОС лишь остается форумом стран по решению некоторых проблем, в частности связанных с безопасностью. Китай, хотя и является членом ШОС, пока в одностороннем порядке решает проблемы экономического сотрудничества с отдельными странами Центральной Азии, используя собственные рычаги путем заключения множества торговых и инвестиционных сделок с этими странами, - сказал Евгений Смирнов.



Сотрудничество в сфере создания зоны свободной торговли остается одним из приоритетных направлений кооперации в рамках ШОС, поскольку в последние годы многие глобальные цепочки испытывают сбои, трансграничные прямые инвестиции стали нестабильными, а многие страны вводят все больше протекционистских барьеров в своей внешней торговле



- В целом необходима более тесная кооперация между странами именно на уровне ШОС в решении не только вопросов торговли, но также и в сфере транспорта, образования, защиты окружающей среды, и это во многом будет способствовать в перспективе более тесной кооперации стран - членов ШОС в сфере полноценного инвестиционного сотрудничества, - считает эксперт.



Точки роста



Сфера инфраструктурного развития в регионе, укрепления связанности и диверсификации транспортно-логистических цепочек имеет ключевое значение для наращивания внешнеэкономического взаимодействия в регионе ШОС, сказала "Известиям" эксперт Института международной экономики и финансов ВАВТ Ольга Пономарева.



- Отдельные страны организации (Иран, Индия, Пакистан, Казахстан) расположены в регионе развития МТК "Север – Юг", реализация этого регионального мега-проекта зависит от успешной координации усилий заинтересованных сторон как в лице государства, так и бизнеса, - отметила она.



В регионе ШОС действует большое количество различных соглашений о взаимной либерализации торговли и инвестиций - с разными форматами уступок, масштабами и глубиной предоставляемых преференций.



Необходимо проанализировать, в каких сферах государства-члены могут гармонизировать торговые режимы и активизировать внешнеторговое сотрудничество, содействуя формированию устойчивых цепочек поставок и кооперации в регионе, подчеркнула Ольга Пономарева.



Из фокуса сотрудничества организации, по ее мнению, не должны выпадать новые сферы регулирования, по которым нормы и правила еще формируются на национальном уровне, обсуждаются на других международных площадках.



- К таким сферам относятся уже упомянутые механизмы международных расчетов в альтернативных евро и доллару валютах, а также процессы всесторонней цифровизации экономики, перехода к зеленому развитию и технологическое взаимодействие, - считает эксперт.



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Укрепление экономического сотрудничества между странами ШОС необходимо не только в сфере взаимной торговли, подтвердила руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.



- Остается нераскрытым потенциал в сфере международного финансирования проектов, для этого необходимо создание финансового института развития на уровне ШОС по аналогии с ЕАБР или NDB БРИКС. Необходимо также устранение барьеров в сфере движения капиталов, то есть упрощение прямого инвестирования между странами ШОС, доступа участников финансового рынка из стран ШОС на рынки стран - партнеров по организации, доступа экспортеров услуг, в первую очередь финансовых, - сказала "Известиям" эксперт.



Крупным международным организациям, как правило, нужны наднациональные финансовые структуры - фонды, банки, чтобы совместно финансировать проекты развития и инвестиционные проекты, увеличивающие связанность, заявил "Известиям" директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.



- Это сложный вопрос, он не раз поднимался в ШОС, но и потенциальный эффект от создания подобной структуры может быть немалым, - сказал он.



Минпромторг переадресовал запрос "Известий" в Минэк. Источник - Известия

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