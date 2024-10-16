Главный плохиш Америки: каких суперзвезд унижал и развращал рэпер Пи Дидди

18:38 17.10.2024 Ольга Кузнецова



В США прошли предварительные слушания по делу Шона Комбса, больше известного нам как Пи Дидди (или Пафф Дэдди) - музыканта, рэп-исполнителя и крайне успешного, даже по меркам Голливуда, продюсера. Про успешность, впрочем, уже явно можно говорить в прошедшем времени.



Пи Дидди обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в организации преступной деятельности. С конкретикой нам предстоит ознакомиться лишь 5 мая 2025 года - именно тогда начнется официальное судебное разбирательство.



Причем представители прокуратуры уже дали понять, что перечислять обвинительные эпизоды планируют не менее трех недель. Адвокаты будут выступать еще неделю, и в итоге процесс может продлиться даже больше заявленного месяца.



Разумеется, общественность не стала дожидаться мая и начала свой собственный суд (точнее - линчевание с его элементами). Фанаты, критики, конкуренты наперебой рассказывают все, что им известно о биографии рэпера, интерпретируют факты, строят теории и ищут тайные знаки в песнях и клипах потенциальных жертв. И зашли они в этом гораздо дальше какой-то прокуратуры.



Как все начиналось



Свое публичное начало история Пи Дидди получила в 2023 году, когда одна из бывших девушек и подопечных продюсера, Кассандра Вентура заявила, что на протяжении нескольких лет подвергалась с его стороны избиениям и сексуальному насилию. Тогда же Дидди и пострадавшая заключили секретное досудебное соглашение, и дело закрыли.



Но уже в следующем месяце журнал Rolling Stone опубликовал письмо подруги Вентуры, тоже связанной с музыкальной индустрией. В нем были опубликованы подтверждения сделанного Пи Дидди и рассказывалось про другие унижения. Например, про то, как рэпер ради забавы заставил девушку уйти с дня рождения и вступить в половую связь с секс-работником.



Спустя какое-то время - уже в 2024-м - в Сети появилось видео от 2016 года, в котором Пи Дидди избивал Вентуру.



Продюсер принес официальные извинения - и понеслось. С исками против Пи Дидди (а также против его музыкального лейбла Bad Boy Entertainment) начали выступать десятки женщин и мужчин.



Все они утверждали, что в разное время (некоторые - еще будучи несовершеннолетними) подверглись разным формам сексуального насилия, издевательствам, шантажу с элементами "порномести". Кому-то продюсер даже подмешивал наркотики или просто заставлял принимать их силой.



Весной правоохранительные органы провели обыски в домах Пи Дидди в Майами и Лос-Анджелесе, в ходе которых обнаружили более тысячи бутылок с детским маслом и смазкой. Позже это стало интернет-мемом.



В сентябре 2024 года на Amazon была опубликована книга "Потерянные слова Ким". Автор Джамал Т. Милвуд указал, что рукопись основана на записях модели и актрисы Ким Портер - бывшей возлюбленной Пи Дидди и матери четверых его детей. Портер скончалась от пневмонии в 2018 году.



В книге рассказывается о многочисленных эпизодах насилия в жизни Портер, в том числе про групповые изнасилования, в которых участвовали и сам Пи Дидди, и его ближайшее окружение.



Почти сразу выяснилось, что настоящий автор книги - журналист-расследователь Крис Тодд, и он сам не знает, являются ли правдой и написаны ли самой Портер записки, которые он решил переработать и опубликовать.



16 сентября Пи Дидди арестовали. Ходатайство о внесении залога в размере 50 миллионов долларов суд отклонил, и музыкант продолжает оставаться под стражей.



К началу октября выяснилось, что иски готовы подать более 120 человек. Юристы стороны обвинения также непрозрачно намекнули на то, что на скамье подсудимых Пи Дидди может оказаться не один. Другие обвиняемые могут быть не менее знаменитыми, чем опальный продюсер.



Вечеринки и гости



Основные обвинения в адрес Пи Дидди по большей части связаны с оскорблениями, домогательствами, изнасилованиями (в том числе групповыми) и видеосъемками всего перечисленного. Отдельное место уделяется вечеринкам, подробности которых долгое время оставались секретом.



На празднествах, по слухам, происходило что-то невообразимое: туда заказывали проституток всех возможных полов и гендеров (в США выбор большой), устраивали оргии, принимали наркотики, наряжались в жанре "ню".



На первый взгляд бы ничего такого, о чем публика еще не слышала - с Джеффри Эпштейном и его "островом педофилов" завязка была гораздо красочнее.



Тем не менее особое место в обвинениях занимают истории о развращении коварным продюсером совсем юных подопечных, ставших впоследствии звездами мировой величины - например, Джастина Бибера и Ашера.



Пи Дидди обещал сделать их знаменитостями, запирался с еще несовершеннолетними в своих особняках, поставлял им девочек, давал алкоголь и наркотики.



Каких-то четких свидетельств именно насилия в данном случае нет, но положение обвиняемого в глазах общественности это никак не спасло.



Примечателен и список гостей вечеринок - это знаменитости из так называемого списка "А". То есть те, кто находится на вершине пищевой цепочки Голливуда.



Наибольшее внимание сейчас уделено Бейонсе Ноулз, Джею Зи (самым близким друзьям и коллегам Пи Дидди), актерам Эштону Катчеру и Леонардо Ди Каприо, семейству Кардашьян, Дональду Трампу, Уиллу Смиту с супругой, Пэрис Хилтон, Мэрайе Кэри, Дженнифер Лопес и многим другим.



Теоретически они просто не могли не знать про то, что творит Пи Дидди и какие обвинения в его адрес витают в воздухе не первый год.



Отдельные персоналии - Бейонсе и Джей Зи - многими фанатами считаются соучастниками, которые совсем скоро окажутся за решеткой.



Домыслы и теории



В настоящий момент YouTube заполонил целый сонм роликов от блогеров, которые пытаются как разобраться в случившемся, так и просто рассказать историю по порядку.



Помимо известных и четко установленных фактов (как с насилием в отношении Кассандры Вентуры и публикации книги якобы мемуаров Ким Портер) начинают появляться истории еще интереснее.



В частности, с подачи рэперов 50 Сent и Эминема пошли разговоры о том, что Пи Дидди причастен к убийствам легенды индустрии - Тупака Шакура и еще некоторых коллег, убранных из "боязни конкуренции".



История про Тупака базируется на том, что сам рэпер когда-то пережил покушение и обвинил Пи Дидди в его организации. Какие-либо доказательства сказанного с тех пор так и не появились.



Впрочем, сейчас 50 Сent снимает документальный фильм о вечеринках Пи Дидди для "Нетфликса".



Он веселится вовсю и приговаривает, что давно предлагал деньги любому, кто готов рассказать о происходящем в особняках Пи Дидди, и всегда был уверен, что там происходит что-то нехорошее.



Параллельно фанаты ищут тайные смыслы в клипах, текстах песен, случайных высказываниях и предметах одежды знаменитостей, связанных с Пи Дидди и кланом Джея Зи. Особенно активно препарируют творчество Рианны, контракт с которой Джей Зи подписал в 16 лет и неизвестно, при каких обстоятельствах.



Основной смысл всех фанатских теорий можно свести к одному: совсем юных ребят подвергают ужасающим надругательствам в обмен на успех и популярность.



Происходит это в режиме нон-стоп, но свидетели и жертвы предпочитают молчать, опасаясь последствий своей откровенности.



Какое-либо возмездие Пи Дидди еще не настигло, но определенной цели его преследователи достигли: могущественная бизнес-империя продюсера стремительно разваливается.



И здесь политика



В контексте вечеринок политические истории всплыли дважды.



Во-первых, вспомнилась дружба Пи Дидди и Дональда Трампа. Они нередко высказывались друг о друге в комплиментарном ключе, Трамп даже был готов при случае "вписаться" за продюсера. Однако какой-либо поддержки в нынешних условиях выказывать не торопится.



Во-вторых, в разгар скандала кандидат в президенты от Республиканской партии опубликовал в своих соцсетях фотографию Камалы Харрис, на которой она обнималась с Пи Дидди.



Позже оказалось, что фото фальшивое - Харрис не общалась с рэпером, а фото оказалось переделанным снимком с ее бывшим (что не помешало ему разойтись по соцсетям, провоцируя холивар).



Демократы в долгу не остались и в ответ распространили фотографии Трампа и Пи Дидди, отвертеться от которых ему оказалось гораздо сложнее из-за официальной "дружбы" с исполнителем.



Тем не менее есть мнение, что все происходящее - рядовая ситуация для предвыборной кампании, характеризующейся максимальной скандальностью и попытками отвлечь внимание избирателя самыми экстравагантными способами.



В случае с Пи Дидди это удалось на сто процентов, причем еще до начала судебного процесса, когда вскроются новые факты и будут описаны конкретные эпизоды.



В связи с этим многие гадают: а доживет ли вообще рэпер до мая 2025 года? Не умрет ли "случайно" в камере, как в свое время Джеффри Эпштейн?



По данным отдельных источников, Пи Дидди уже предпринял неудачную попытку повеситься, так что эти опасения совсем не беспочвенны. Источник - REGNUM

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