Плюсы микрокредитования для индивидуальных предпринимателей

19:59 17.10.2024

Плюсы микрокредитования для индивидуальных предпринимателей



В сферу бизнеса прочно вошло такое понятие, как микрокредитование. Инвестиции необходимы для развития собственного дела, и не всегда на это хватает личных средств бизнесмена. Оборот денег и финансовые расходы - обычная деятельность для малого и среднего бизнеса. В любой момент могут поступить предложения, на которые уже сейчас нужна определенная сумма.



Благодаря компании Solva микрокредитование ИП стало доступным. Микрокредит будет оформлен в онлайн-режиме за короткий срок. Деньги можно вложить в свое дело, быстро заработать, погасить задолженность и остаться в прибыли. Малому бизнесу средства нужны на покупку товаров, приобретение собственного автопарка, текущий ремонт торговых залов, закупку необходимого оборудования. В компании можно не только взять микрокредит, но и оформить рефинансирование на погашение предыдущих.



Микрокредитование: преимущества для бизнеса



МФО - микрофинансовые организации, которые отличаются от привычных банков более лояльными условиями выдачи кредитных средств. Микрокредиты выдают в ускоренном и упрощенном порядке с условиями возврата денег с оговоренной суммой прибыли кредитора.



Какие преимущества у микрокредитования:

- быстрое получение довольно значительных сумм;

- разные сроки кредитования - от месяца до двух лет;

- отсутствие залога и поручителей;

- высокая скорость одобрения и перечисления денег на карту.



Индивидуальные предприниматели могут получить финансирование в МФО на любые цели. Требуется предоставить документы - удостоверение личности / паспорт. Оформление проводится в режиме онлайн и занимает минимум времени.



Микрокредиты как стимул развития малого и среднего бизнеса



Денежные вливания способствуют развитию малого и среднего бизнеса любых сфер. Производство, торговля, аграрии, творчество - везде нужны инвестиции. Обычно все личные средства бизнесменов находятся в оборотном капитале компаний и изымать их оттуда непросто, да и невыгодно.



Эффективным решением станет микрокредитование - финансовый инструмент для оперативного решения текущих вопросов. Развитие бизнеса позволяет увеличить его прибыльность и быстро погасить взятые в кредит суммы.



Комфортные условия получения микрокредитов, высокая скорость поступления средств на карту, рефинансирование в случае необходимости - такие шаги значительно помогают представителям среднего и малого бизнеса.



Номер лицензии: 02.21.0004.M.

Дата выдачи: 06.03.2023 года