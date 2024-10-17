Вашингтон предлагает Багдаду роль парламентера, - Игорь Субботин

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17.10.2024

США ищут у соседей Ирана ключ к деэскалации
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Шииты Ирака рассержены угрозами Израиля в адрес великого аятоллы Али Систани.
Администрация Джозефа Байдена направила делегатов в Багдад, чтобы тот помог в организации непрямых переговоров с Ираном, утверждают СМИ. Тегеран на днях заморозил диалог, который вел с Вашингтоном в Омане, однако у стран остаются другие линии связи. Усилия Белого дома по деэскалации могут отражать намерение предотвратить встряску нефтяного рынка. Что касается Ирака, речь может идти о намерении успокоить местную элиту, которая боится удара Израиля по великому аятолле Али Систани.

О том, что американские официальные лица направились в Ирак с целью организовать непрямые переговоры с Ираном, сообщили источники Baghdad Today. По их словам, делегаты "постоянно проводят встречи с иракской элитой, некоторые из них происходят без предварительного уведомления".

Собеседники издания полагают: Вашингтон намерен прощупать почву для запуска очередного раунда переговоров об общерегиональной деэскалации. Ирак не раз предлагал свое посредничество в организации диалога между Вашингтоном и Тегераном, однако углубление конфликта по линии Иран–Израиль подорвало многие процессы. Так, глава МИД Ирана Аббас Арагчи на днях сообщил, что его страна замораживает диалог с США через Оман.

Впрочем, от Исламской Республики исходят разнонаправленные сигналы. Арагчи впоследствии скорректировал заявление и пояснил, что Вашингтон и Тегеран по-прежнему имеют возможность обмениваться посланиями через швейцарский дипкорпус. "Каналы обмена сообщениями с американцами всегда были и есть, официальным каналом связи между двумя сторонами остается посольство Швейцарии в Тегеране, это происходит по мере необходимости, есть и другие пути", – напомнил шеф иранской дипломатии.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном при администрации Байдена традиционно проходили через третьих игроков: возможно, из-за токсичности самой идеи подобного диалога. К примеру, американские и иранские делегаты не встречались лицом к лицу даже в ходе попыток возродить "ядерный" диалог в Вене.

Иранский аппарат безопасности тем временем пытается сыграть на страхах своих противников. Бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что его страна располагает оружием, значительно превосходящим по мощности ядерное. "Мы на 100% используем потенциал и возможности нашей страны, поэтому сегодня мы обладаем неограниченной мощью", – сказал он, намекнув на предыдущие тактические операции, среди которых, например, атака на нефтяные танкеры в порту Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах.

Иракская юрисдикция имеет значение и в том случае, если ирано-израильский конфликт затронет энергетические активы. Есть версия, что во время нанесения комбинированного нападения на саудовскую нефтяную промышленность в 2019 году йеменское движение "Ансар Аллах" активно сотрудничало с шиитскими фракциями Ирака: синхронный с ракетными ударами запуск боевых дронов скорее всего был совершен с иракской территории. Для Вашингтона принципиально получить гарантии, что местные парамилитарные формирования не выйдут за очерченные рамки.

Не исключено, что для США сейчас важно успокоить иракскую элиту. В этом месяце израильские СМИ опубликовали список потенциальных мишеней в рамках углубившегося противостояния с Ираном. В перечне находился великий аятолла Али Систани, духовный лидер шиитов Ирака. Это вызвало панику не только у шиитских религиозных деятелей, но и у центрального правительства. Премьер-министр Ирака Мухаммед Судани был вынужден заявить послу США в Багдаде Алине Романовски, что Израиль "усугубил свои преступления, проявив неуважение" к великому аятолле. Действующие в Ираке шиитские группировки, в свою очередь, поспешили пригрозить интенсификацией ударов по еврейскому государству, если Систани станет объектом покушения.

Иракские издания цитируют заявление одного из представителей "Исламского сопротивления Ирака", который сообщил: его соратники располагают возможностями нанести удар по ядерному исследовательскому центру вблизи израильской Димоны. Сейчас же, согласно этому заявлению, степень готовности шиитских группировок "находится на втором уровне, при котором цели атак определяются при координации всех фракций и исключают гражданские объекты". Но все может измениться в случае расширения конфликта.

Деэскалационные усилия США сложно рассматривать в отрыве от ситуации на рынке энергоносителей. Как констатировал в одном из своих отчетов аналитический центр "Суфан", ожидающаяся израильская атака на иранские нефтяные объекты может быть меньшей проблемой для глобальной экономики, чем потенциальная реакция Ирана на такую кампанию. "Эксперты утверждают, что наихудшим сценарием в ответе Ирана является закрытие Ормузского пролива, ключевого пункта судоходства", – говорится в отчете "Суфана". Если сырье не сможет выйти на рынок по этой транспортной артерии, цены на нефть имеют шансы вырасти более чем 100 долл. за баррель, что приведет к серьезному энергетическому кризису, отмечают аналитики.

"Если цены на нефть взлетят до 120 долл. за баррель (в случае расширения ирано-израильского противостояния. – "НГ"), это повредит американской экономике и снизит шансы Камалы Харрис на победу, – заявил на днях агентству Reuters один из высокопоставленных источников в странах региона. – Поэтому американцы не допустят расширения нефтяной войны". Как обратили внимание другие собеседники Reuters, в связи с этим страны Персидского залива в последнее время предпринимают как военные, так и дипломатические усилия, направленные на защиту своей нефтяной инфраструктуры.

Впрочем, у версии о немедленном влиянии ценового скачка на американские выборы есть критики. Как заявил в разговоре с каналом ABC News профессор политологии Стэнфордского университета Джон Кросник, неясно, возложат ли американские избиратели вину за скачок цен на Харрис. Более того, даже если это произойдет, большим вопросом остается то, хватит ли оставшихся до старта выборов недель, чтобы избиратели заметили влияние экономических последствий на своей жизни. "Недостаточно времени для устойчивого изменения цен, – отметил Кросник. – Требуется время, чтобы это дошло до потребителей". Эксперт добавил: "Люди смотрят на экономику в долгосрочной перспективе, а не в последний месяц".

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Источник - НГ
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