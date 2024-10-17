Азербайджан выдвинул Армении новые условия для заключения мира, - Артур Аваков

00:10 18.10.2024

17.10.2024



Встреча посредников в Стамбуле вряд ли приведет к соглашению

Артур Аваков



Между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым остаются неразрешенные вопросы по урегулированию конфликта.

В Стамбуле 18 октября состоится третье заседание глав МИД Турции, Армении, Азербайджана, России и Ирана, посвященное урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Судя по заявлениям официальных представителей Еревана, там готовы подписать мирный договор с Баку в ближайшие несколько недель или даже дней. Правда, от предстоящей встречи такого прорыва ожидать сложно.



"С учетом того, что мирный процесс серьезно стартовал несколько месяцев назад, Азербайджан хотел нашего согласия по пяти международно признанным пунктам (мирного договора). Рад сообщить, что сегодня мы достигли полного согласия по 13 пунктам из 16", – сказал спикер парламента Армении Ален Симонян, выступая 15 октября на 149-й Ассамблее Межпарламентского союза.



При этом он подчеркнул, что его страна готова подписать мирный договор "уже сегодня". Вместе с тем на полях ассамблеи Симонян не смог встретиться со своей азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой. В последний момент она отказалась от переговоров.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на саммите глав стран СНГ сообщил, что в проекте мирного договора все формулировки уже согласованы с властями Азербайджана. В связи с этим он готов подписать документ в октябре.



Президент Армении Ваагн Хачатурян рассказал Financial Times, что между Ереваном и Баку еще есть нерешенные вопросы, но они все равно приближаются к успешному концу обсуждений. В качестве предпочтительного варианта он назвал подписание мирного договора до проведения в Азербайджане климатической конференции COP29. Мероприятие состоится с 11 по 22 ноября.



Впрочем, представители Азербайджана пока посылают противоположные сигналы. К примеру, МИД республики 14 октября обвинил Ереван в "минном терроре". "Несмотря на то что с 2020 года, после окончания войны, 381 человек стал жертвой мин, Армения продолжает отказываться предоставлять точные карты минных полей, что противоречит заявленному искреннему участию страны в процессе мира и нормализации", – говорится в сообщении ведомства.



Со своей стороны, Баку собирается потратить на оборону свыше 8,3 млрд манатов (около 5 млрд долл.) в 2025 году. Для сравнения, в 2024-м на эти цели власти выделили свыше 6,4 млрд манатов (около 3,7 млрд долл.).



Параллельно с этим сооснователь коалиции Environmental protection first Амин Мамедов заявил, что Армения ведет на своей территории незаконную горнодобывающую деятельность, из-за которой страдают приграничные азербайджанские населенные пункты. "Территории, где Армения осуществляет горнодобывающую промышленность, обязательно должны подвергаться мониторингу. Важно также участие азербайджанских специалистов в этом мониторинге", – подчеркнул Мамедов.



"Формат "3+3" постконфликтный, но конфликты в регионе еще не разрешены. Поэтому он выступает в роли консультативной, дискуссионной площадки, на которой обсуждают ситуацию в регионе и потенциал его развития", – заявил "НГ" эксперт центра "Орбели" Джонни Меликян.



При этом он не ждет прогресса по армяно-азербайджанскому урегулированию. "Неадекватные обвинения со стороны Баку в адрес Еревана подтверждают, что он не готов подписывать мирный договор. Кроме того, он не хочет подписать документ, в который будут включены 13 согласованных сторонами пунктов, а остальные вопросы решать в рамках рабочих групп. Вместо этого он продолжает угрожать Армении применением силы. До COP29 не видно перспектив заключения мира", – считает Меликян.



В свою очередь, руководитель Центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу отметил, что если власти Армении согласятся подписать сразу все 16 пунктов договора, то заключить мир можно в ближайшее время. При этом ключевым вопросом остается открытие так называемого Зангезурского коридора.



"Из Баку в Нахичевань можно проложить альтернативный маршрут через Иран, но на фоне последних событий на Ближнем Востоке дорога через Армению выглядит предпочтительнее. В том числе в этом заинтересованы Россия и Турция. При этом Анкара и Баку не против, чтобы контроль за дорогой осуществляла Москва. До недавнего времени этим был недоволен Ереван, но на днях Пашинян согласился с идеей отдать мониторинг в ведение ФСБ РФ. Возможно, эту тему обсудят в формате "3+3", – сказал Шахиноглу.



Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, напротив, считает, что в рамках "3+3" армяно-азербайджанский конфликт вообще не станет главной темой для обсуждения. "Переговорный процесс между Ереваном и Баку проходит в двустороннем формате, то есть без посредников. Но Азербайджан продолжает верить, что будущее Южного Кавказа – это не просто отсутствие войны, а сотрудничество между странами. Это значит, что в рамках "3+3" можно обсуждать экономическое сближение региональных игроков, несмотря на имеющиеся между ними разногласия", – заключил Шафиев.



Тем временем в правительстве России заявили, что рассматривают формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий стран региона для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке. Также в Москве говорят, что сопереживают "судьбе людей, которые покинули свои дома" в Нагорном Карабахе в 2023 году, но видят возможность для их возвращения, которой можно воспользоваться.



Однако заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает, что как минимум до конца года вероятность урегулирования армяно-азербайджанского конфликта остается низкой. "В Стамбуле не получится достичь никакого качественного прогресса, потому что позиции сторон остаются противоположными. Даже изменение Конституции Армении не приведет к нужным переменам. По сути, Азербайджан хочет оставаться в статусе победителя и диктовать Еревану свои условия по различным вопросам, сопровождая это дипломатическим и военным давлением", – полагает Муханов.