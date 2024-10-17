Сколько потомков Чингисхана живет в Казахстане, - Жаксылык Сабитов

00:14 18.10.2024 17.10.2024



Жаксылык Сабитов - о 800-летии Улуса Джучи, которое исполнилось в этом году



В 2024 году отмечается 800 лет со времени появления Улуса Джучи-хана. Что означает эта дата для казахов и тюркского мира? Комментарий историка-медевиеста Жаксылыка Сабитова.



- Жаксылык Муратович, в этом году исполнилось 800 лет со дня фактического образования Улуса Джучи-хана. Чем для нас, казахов, знаменательна эта дата?



- Эту дату можно назвать точкой отсчета для Джучидской государственности, которая длилась с 1224 по 1847 год. Именно передислокация Улуса Джучи на территорию Казахстана положила начало процессу образования Золотой орды и повлияла генетически и антропологически на процессы этногенеза и политогенеза на территории Казахстана. Конечно, наши предки жили на этой территории с древнейших времен. Как отмечали генетики, изучавшие "скифо-сакские племена" Центрального и Восточного Казахстана, в своей публикации 2017 года, в те времена на нашей территории жили "аутосомные предки" казахов, кыргызов и тюркских народов Сибири. Но именно в XIII веке, по данным как физических антропологов (Оразак Исмагулов и др.), так и генетиков (Баязит Юнусбаев и др.), сложился окончательно антропологический и генетический тип, характерный для современных казахов. Все это было последствием образования Улуса Джучи на территории Казахстана в 1224-1225 годах.



- Откуда такое пристальное внимание к фигуре Джучи-хана? Для чего это надо? Показать, что Чингисхан был казахом? Но не смешно ли это, ведь достоверно так и неизвестно, к какому народу принадлежал сотрясатель Вселенной?



- Сразу оговорюсь, что Чингисхан был монголоязычным, хотя в культурном плане кочевники, говорившие на разных языках, слабо отличались.



Пристальное внимание к таким личностям и юбилеям характерно для многих стран. Так, еще в СССР праздновалось тысячелетие крещения Руси в 1988 году, а в 2012 году в России праздновалось 1150-летие образования Руси. Это типичный паттерн поведения для многих стран. В нашем случае выбор пал на Джучи, так как он функционально является "нашим Рюриком", человеком, от которого происходят все правители Казахстана вплоть до 1860-х годов. И даже после 1860-х годов многие его потомки играли большую роль в истории Казахстана (Алихан Букейханов, Санджар Асфандеяров, Ермухан Бекмаханов и т.д.). Также Джучи похоронен на территории Казахстана и его мавзолей является одним из важных символов нашей государственности.



Почему Чингисхана так почитают?



- Чингисхана считают одним из величайших людей, кого знало человечество. На чем основано такое мнение?



- Это мнение основано на том уровне побед, который он смог достичь. Но я думаю, так считают не все. Люди все разные и у всех людей разные системы координат и разные ментальные установки.



- Некоторые заветы Чингисхана актуальны и сегодня, например, указанные в Яссе запреты лжи, воровства. Но мы, казахи, если судить по многочисленным публикациям и социальным сетям, почему-то тщимся возвеличить себя родством с ним, а не следовать его заветам. Ваш комментарий?



- Мне кажется, вопрос не совсем корректный и апеллирует к разновидности мифа о "Золотом веке", когда "было все гораздо лучше, чем сейчас", "не было лжи и воровства".



- Что вообще можно применять из наследия Золотой Орды и сейчас?



- Это наследие надо, прежде всего, изучать как отечественную историю, в том числе и через школы и университеты.



Институт Джучи-хана



- Вернемся к Джучи-хану. Три года назад был создан специальный институт изучения наследия Джучи-хана. Первым его руководителем были вы. Какого рода деятельность должен был вести институт?



- Цель данного института - изучение средневековой истории Казахстана, с фокусом на истории Улуса Джучи (Золотой орды) и Казахского ханства. Название было выбрано, чтобы охватить два периода нашей истории, с 1206/1224 года (год образования Улуса Джучи в составе Монгольской империи) до 1840-1860-х годов, со времен начала правления Джучи до его последних потомков, которые носили титул хан в 1840-1860-ых годах.



- Скоро будет три года, как действует этот институт. Что удалось сделать за это время? Какие исследования ведутся?



- Здесь стоит отметить, что финансирование института началось в феврале 2023 года. До этого бюджета не было. Мы в феврале 2023 года начали проект, посвященный истории улусов Чагатая, Хайду и Могулистана. В декабре этого года проект заканчивается. Мы планируем издать около 10 книг по данной теме, в том числе, монографии по истории улусов Чагатая, Хайду и Могулистана, а также переводы и сборники переводов по истории этих государств с пяти восточных языков (арабский, персидский, тюркский, монгольский, китайский). В следующем году у нас будет реализован проект по написанию истории Казахского ханства. В 2026 году будет завершен проект по истории Золотой орды.



- Когда институт создавали, многие ученые были против его открытия и открыто выражали свое мнение по данному поводу. Изменилась ли ситуация сейчас?



- Ну, эти ученые до сих пор, думаю, против. Они - носители старой советской парадигмы, в рамках которой предшественником Казахского ханства был не Улус Джучи (Золотая орда), а некое фантомное государство Ак орда. Это устаревшая советская парадигма, которая базировалась на неверном понимании одного австрийского востоковеда. В реальности уже давно доказано, что под Ак ордой подразумевается ставка-резиденция правителей Улуса Джучи, а не отдельное государство. Этот тезис еще в XIX веке критиковал Шокан Валиханов.



- В одном из интервью, Жаксылык Муратович, вы сказали, что институт Джучи необходим для изучения его Улуса, поскольку можно проследить связь времен от Золотой орды жо Кенесары-хана. Что вы имели в виду?



- Новый институт призван обеспечить более пристальное изучение двух проблемных периодов в истории Казахстана (периоды Золотой орды и Казахского ханства). По отдельным десятилетиям XVII века мы имеем очень малый объем информации, который еле как уместится в 4-5 предложений. Наша главная цель - это не установление связи, а изучение истории вышеуказанных двух периодов. А связь между Золотой ордой и эпохой позднего Казахского ханства очевидна для всех профессиональных историков. На это лучше свое время не тратить. Если же не хватает популяризации научного знания, то здесь необходимо работать другим структурам, имеющим уже не строго научные задачи.



- Одним из аргументов против создания новой структуры была нехватка кадров для такого исследовательского института. Как с этим обстоят дела?



- Если говорить, что у нас нет кадров, поэтому лучше ничего не открывать, это просто глупость. Это то же самое, что ставить телегу впереди лошади и потом сетовать, что телега не едет. Если ничего не делать, ничего и не изменится. Нужно занимать более проактивную позицию, а не "рвать волосы на макушке", сетуя на то, "куда катится мир". Именно создание новой структуры помогло начать решать проблему с нехваткой кадров. Сейчас у нас много молодых историков, которые, работая в нашем институте, вносят свой вклад в изучение нашей истории. И многие пришли в историю из коммерческого сектора, в том числе и благодаря тому, что возник новый институт. Стоит отметить, что за год-два ситуацию кардинально изменить невозможно. Волшебные палочки и чудо-пилюли типа НЗТ не существуют. На подготовку новых кадров в среднем надо тратить 5-10 лет. Поэтому мы только в начале пути формирования новых кадров для нашей медиевистики.



Кочевая цивилизация казахов



- Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич считает, что нынешний Казахстан "является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи". Об этом он сказал во время выступления на Национальном курултае в Атырау. О кочевой цивилизации казахов писал и крупный ученый-историк Нурбулат Масанов, которого в момент выпуска его книги "Кочевая цивилизация казахов" называли националистом, а нынешние так называемые национал-патриоты называют манкуртом из-за его слов о том, что мы должны перенимать и использовать современные технологии, а не зацикливаться на знании казахского языка. Насколько, на ваш взгляд, знание своей истории может способствовать прогрессивному развитию страны? Или для некоторых причастность хоть каким-то боком к великому Чингисхану лишь повод для того, чтобы бить себя в грудь, дескать, вот какие мы великие?



- Мне кажется, знание своей истории населением любой страны необходимо для гармоничного развития государства. Биография Нурбулата Масанова - показатель того, как могут не понимать ученого, с одной стороны, государственные чиновники, а с другой стороны - обыватели, которые знали его не по научным работам, а, по словам, умело выдернутым из контекста и широко растиражированными отдельными медиа-менеджерами.



- Не могу не спросить вот о чем. Знаю, что вы вместе с молодым, перспективным ученым Максатом Жабагиным занимаетесь исследованием генетики казахов. Думаю, что многих интересует, сколько же реальных потомков Чингисхана живет сегодня в Казахстане?



- Наши занятия генетикой вряд ли помогут изучить количество потомков Чингисхана в Казахстане. Это, скорее, - дело историков и генеалогов. Насколько я знаю, по оценкам специалистов, у нас в Казахстане живет около 20 тысяч документально отслеживаемых потомков Чингисхана.



Айгуль ОМАРОВА Источник - check-point.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729199640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан

- Важно поддерживать инициативы Глав государств Центральной Азии через парламентскую дипломатию - Спикер Сената

- Государственный советник встретился с призерами международных предметных олимпиад

- Опасная КАНАЛизация

- Внедрение ваучерного финансирования дошкольного образования сэкономило бюджетные средства в Таразе

- О ликвидации наркогруппировок

- АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении

