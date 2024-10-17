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США и их союзники напуганы договором между РФ и КНДР, - Владимир Скосырев
00:33 18.10.2024

17.10.2024
Запад создал команду для слежки за Пхеньяном

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон и его партнеры "встревожены" угрозами Пхеньяна применить ядерное оружие и ракеты, а также тем, что он все больше поддерживает Москву по Украине. По словам Кэмпбелла, в связи с глубокими разногласиями между членами Совета Безопасности ООН, Вашингтон, Токио и Сеул решили сформировать свою структуру по мониторингу нарушений Северной Кореей санкций, ограничивающих ей возможность проводить испытания ядерного и ракетного оружия. Но эта структура не легитимна с точки зрения Устава ООН. По словам эксперта, ее авторы хотят оправдать свой курс, направленный на удушение КНДР.
Как передало агентство UPI, панель экспертов, следивших за соблюдением санкций по Северной Корее, была сформирована в первой половине 2010-х годов. В работе этой группы участвовали Россия и Китай. Но Россия наложила вето на продолжение ее работы. Китай во время голосования воздержался. В результате в апреле нынешнего года панель официально перестала существовать.

Это не смущает членов только что созданной команды. Они опубликовали манифест: "Мы подчеркиваем нашу общую решимость полностью выполнить соответствующие резолюции, касающиеся КНДР, подтверждаем, что путь к диалогу остается открытым и призываем все государства присоединиться к глобальным усилиям по сохранению мира и безопасности перед лицом угроз со стороны КНДР".

В команду входят США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея. В роли застрельщиков инициативы выступил на встрече в Сеуле Кэмпбелл, а также заместители глав МИД Южной Кореи и Японии. Трое дипломатов распространили отдельное заявление, где КНДР обвиняется в незаконной перевозке оружия за границу, кибератаках, отправке рабочих в другие страны. Об этом говорилось и раньше. Но как видно из речи Кэмпбелла, Вашингтон сильнее всего беспокоит помощь КНДР Москве. Якобы Северная Корея отправляет боеприпасы и ракеты. Пхеньян категорически отверг эти инсинуации.

Западные СМИ также широко освещают изменения во внешней политике Пхеньяна. Он готовит изменения в Конституции, которые отменят прежнюю установку на воссоединение двух корейских государств. Республика Корея теперь будет считаться враждебным государством. На этом фоне по распоряжению лидера КНДР Ким Чен Ына были разрушены некоторые символические, дружеские по отношению к Южной Корее знаки на дорогах, ведущих с Севера на Юг.

Об усилении напряженности между двумя корейскими государствами говорит и сообщение официального органа КНДР – Центрального телеграфного агентства Кореи. В сообщении указывалось, что 1,4 млн молодых людей подали заявки на прием на службу в армию.

В беседе с "НГ" Александр Воронцов, руководитель Центра исследований Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, отметил: "Совет Безопасности ООН, действительно, дал добро на то, чтобы группа экспертов мониторила исполнение санкций, наложенных на КНДР. Были написаны протоколы, как оформлять случаи нарушения Северной Кореей санкций и докладывать об этом Совету Безопасности. Но Россия в апреле во время обсуждения вопроса о продлении мониторинга напомнила о том, что в решении СБ были прописаны не только правила действий по наблюдению за КНДР, но также условия для смягчения и снятия санкций. Россия и Китай предлагали проект смягчения санкций. В тот момент обстановка на полуострове была довольно спокойной. КНДР снизила активность в сфере испытаний ракет. Но у США и их партнеров задача иная –- добиться удушения КНДР с помощью санкций. То есть ей готовили исчезновение по образцу ГДР в Германии. Запад, естественно, российские предложения отвергнул. Тогда Россия и наложила вето, иными словами не стала продлевать деятельность легитимной группы экспертов, утвержденной Советом Безопасности. В мае группа прекратила существование. Но Запад это не устроило. Он создал вне рамок ООН свою группу мониторинга, ядром ее стал альянс США – Япония – Южная Корея. Эта частная инициатива отдельных стран к международным организациям или международному праву отношения не имеет".

Что касается изменений в Конституции КНДР, то об этом Ким Чен Ын объявил еще в декабре прошлого года. Это означает отказ от линии на объединение двух Корей. КНДР окончательно убедилась в том, что не только нынешнее правительство президента Юн Сок Еля, но и его предшественники исходили из концепции поглощения КНДР, заключил Воронцов.

Источник - НГ
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