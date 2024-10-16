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|Пипец гаденышам. Комбат Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра"
00:36 18.10.2024
Артем Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра"
Полпред президента РФ на Урале Жога стал членом совета "Ельцин-центра"
Михаил Миронов
Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра". Об этом сообщили в Telegram-канале центра.
"Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева", - уточнили в "Ельцин-центре".
Кроме того, в центре напомнили, что в попечительский совет также по должности входят глава администрации президента РФ Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Артем Жога - российский военный и политический деятель, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе с 2 октября 2024 года. Отец Владимира Жоги, бывшего командира батальона "Спарта".
В сентябре 2022 года депутат Госдумы Андрей Альшевских отправил заявку Минюст по вопросу о признании "Ельцин-центра" иностранным агентом. После долгой проверки министерство ответило отказом на этот запрос.
Ранее "Ельцин-центр" провел экскурсию для британского посла.