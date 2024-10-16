Пипец гаденышам. Комбат Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра"

00:36 18.10.2024

Артем Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра"

Полпред президента РФ на Урале Жога стал членом совета "Ельцин-центра"

Михаил Миронов



Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра". Об этом сообщили в Telegram-канале центра.



"Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева", - уточнили в "Ельцин-центре".



Кроме того, в центре напомнили, что в попечительский совет также по должности входят глава администрации президента РФ Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Артем Жога - российский военный и политический деятель, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе с 2 октября 2024 года. Отец Владимира Жоги, бывшего командира батальона "Спарта".



В сентябре 2022 года депутат Госдумы Андрей Альшевских отправил заявку Минюст по вопросу о признании "Ельцин-центра" иностранным агентом. После долгой проверки министерство ответило отказом на этот запрос.



Ранее "Ельцин-центр" провел экскурсию для британского посла.