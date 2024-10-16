Глава Еврокомиссии берет борьбу с нелегалами на себя, - Наталия Портякова

00:40 18.10.2024

Что лидерам стран Евросоюза предложат на саммите

Борьба с нелегальной миграцией - один из центральных вопросов открывающегося 17 октября саммита лидеров стран Евросоюза. Рост популярности крайне правых партий, все активнее аккумулирующих недовольство европейцев в связи с наплывом мигрантов, и игнорирование отдельными странами ЕС общеевропейской миграционной политики побудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметно ужесточить позицию Брюсселя. В преддверии нынешнего двухдневного саммита она предложила то, что не так давно сама же отвергала: создать побольше "центров возвращения" за пределами ЕС для отправки туда тех, чьи заявления о предоставлении убежища еще рассматриваются, и людей, уже получивших отказы.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к лидерам стран-членов ЕС с письмом, где в десяти пунктах изложила свои идеи относительно того, как ограничить неконтролируемый приток мигрантов



По сравнению с пиком миграционного кризиса 2015 года, когда на Европу практически одномоментно обрушилось свыше миллиона беженцев, нынешний приток нелегалов мог бы показаться относительно скромным - за прошлый год в страны ЕС проникло около трети нелегалов от пикового значения. Тем не менее миграция осталась крайне чувствительной темой, которая заметно подпитала ультраправые настроения у избирателей и повлияла на исход выборов в ряде европейских стран (в частности, в Швеции, Нидерландах, Германии, Франции, Австрии).



На фоне недовольства избирателей нескончаемым притоком нелегалов в их страны некоторые государства-члены ЕС сочли допустимым игнорировать главные постулаты общеевропейской политики в сфере миграции и предоставления убежища.



Последний пример такого поведения - решение властей Польши с этой недели приостановить предоставление убежища мигрантам, пересекающим польскую границу с территории Белоруссии. Месяцем ранее пограничный контроль со всеми своими соседями ввела Германия, после чего ее примеру отчасти последовали Франция, Дания, Швеция, Австрия, Италия и Словения.



На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, очевидно, решила: если бунт нельзя подавить, значит, его надо возглавить. В преддверии запланированного на 17–18 октября саммита госпожа фон дер Ляйен обратилась к лидерам стран-членов ЕС с семистраничным письмом, где в десяти пунктах изложила свои идеи по сокращению числа заявлений на предоставление убежища (в 2023 году этот показатель достиг 1,14 млн по всему блоку), а также по борьбе с незаконным пересечением границ.



Одно из главных предложений - учредить так называемые центры возвращения на территории третьих стран, куда государства ЕС могли бы - разумеется, небезвозмездно - отправлять тех, чьи заявления о предоставлении убежища еще рассматриваются, и людей, уже получивших отказы.



Урсула фон дер Ляйен упомянула соглашение между Италией и Албанией, согласно которому Рим сможет отправлять в албанские центры до 36 тыс. мигрантов ежегодно (они будут содержаться там, пока рассматриваются их прошения об убежище). Примечательно, что изначально очень многие в Европе отнеслись к этому итальянскому ноу-хау весьма критически, считая такой аутсорсинг приема нежелательных гостей нарушающим права человека и базовые ценности ЕС. Однако в последнее время на фоне собственных проблем с нелегалами все большее число европейских политиков стало проявлять заинтересованность в опыте Италии. Включая и главу исполнительной власти ЕС, отметившую в письме, что результаты сделки Рима и Тираны могут определить следующие шаги миграционной политики всего ЕС.



Госпожа фон дер Ляйен также выступила с идеей заключить сделки с еще большим числом африканских стран, откуда мигранты прибывают в ЕС или через которые они следуют транзитом. Цель - тормозить их на территории самой Африки. В недалеком прошлом Брюссель заключил такие соглашения с Турцией, Тунисом, Египтом и Ливией, правительства которых получили от ЕС деньги на борьбу с нелегальными переходами границы и контрабандой. На новом этапе глава Еврокомиссии предложила заключить аналогичные сделки также с Марокко, Алжиром, Мавританией, Сенегалом и Мали.



Как в Европе ругались из-за нелегалов

Еще одной идеей, которую наверняка горячо поддержат все без исключения страны ЕС, даже самые гуманно относящиеся к мигрантам, стало предложение ускорить темпы депортации нелегалов и гарантировать, что мигранты, высланные из одной страны ЕС, не смогут просто переехать в другую, а будут реально высланы за пределы блока. Проблема для ЕС действительно острая: по большинству оценок, из общего числа нелегалов, в отношении которых принято решение о депортации, на родину в итоге высылаются максимум 30%.



Буквально на прошлой неделе представители 17 стран ЕС обратились в Еврокомиссию с коллективным требованием "изменить парадигму" депортации. "Люди, не имеющие права на пребывание, должны быть привлечены к ответственности. Новая правовая база должна четко определять их обязательства и обязанности. Отказ от сотрудничества должен иметь последствия и наказываться",- отметили подписанты.



Нынешнее письмо госпожи фон дер Ляйен стало, по сути, знаком того, что исполнительная власть ЕС эти претензии услышала.



Более того, согласно информации ряда европейских СМИ, Брюссель задумал ужесточить наказание не только для самих нелегалов, но и для стран, которые отказываются принимать своих собственных граждан, высланных из ЕС.



В частности, в отношении таких государств предполагается ужесточение визового контроля и даже ряд торговых ограничений.



По итогам нынешнего саммита эти идеи вряд ли будут оформлены в виде итоговых решений. Скорее это произойдет на декабрьском саммите. То же, к слову, наверняка коснется и любых решений ЕС по Украине, которая также станет одной из главных тем предстоящей встречи, в которой примет участие и украинский лидер Владимир Зеленский. Отметим, что уже в четверг, согласно анонсу председателя Евросовета Шарля Мишеля в соцсети X, президент Украины должен представить европейским коллегам свой "план победы".



В упомянутом плане, обнародованном президентом Зеленским в среду на заседании Верховной рады, значится помимо прочего и ужесточение санкций против России. Однако, по данным ряда европейских СМИ, в черновике итогового документа саммита ни о каких новых антироссийских санкциях не говорится. Вместо этого лидеры вновь подчеркнут необходимость "полного и эффективного соблюдения санкций и дальнейших мер по противодействию их обходу, в том числе через третьи страны". Что же касается финансовой помощи Украине, то и этот вопрос завис. Несмотря на договоренность выделить Киеву еще €35 млрд на 2025 год за счет замороженных в ЕС активов российского Центрального банка, страны объединения пока так и не договорились о продлении заморозки этих активов с нынешних 6 месяцев до 36.



Наталия Портякова