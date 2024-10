Израильтяне убили нового лидера Хамас Яхью Синвара

00:44 18.10.2024

Лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит в городе Рафах в секторе Газа, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники. Также гибель Синвара подтверждает израильский источник Channel 12, пишет The Times of Israel.



По данным Channel 12, израильские военные не знали, что Синвар был в здании, по которому они запросили удар. Когда они вошли в здание после атаки, то обнаружили труп человека, похожего на лидера ХАМАС. Тело еще не доставили в Израиль для опознания, так как в районе, где был нанесен удар, размещено много мин и ловушек.



Ранее о возможной ликвидации Синвара сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее данным, убиты три палестинских боевика, их личности пока устанавливают.



У погибших обнаружили банкноты и поддельные удостоверения личности, пишет Kan. Его источники отмечают, что идентифицировать Синвара будет легко, так как он находился в израильской тюрьме и у властей есть его ДНК.



РБК



61-летний Синвар - один из основателей ХАМАС, с августа этого года стал руководителем политбюро организации. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году в ходе обмена.



Синвар сменил на посту главы политбюро группировки Исмаила Ханию. Он погиб в конце июля при взрыве в резиденции в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана.



В конце сентября в Ливане погиб лидер другой исламистской группировки - "Хезболла" - Хасан Насралла. Израильские военные нанесли авиаудар по штаб-квартире организации в пригороде Бейрута в то время, когда там находился Насралла.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил после гибели главы "Хезболлы", что страна продолжит наносить удары по своим врагам, в числе которых он назвал Иран, поддерживающий и ХАМАС, и "Хезболлу".



"Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно", - подчеркивал Нетаньяху.



Юлия Овчинникова,

Лилия Пашкова