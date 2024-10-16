 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.10.2024
01:41  Трамп в дисциплинарном санатории, - П.Беседин
01:30  Клуб полезных связей - почему Казахстан не спешит в БРИКС, - Евгений Рахимжанов
01:28  Опасная КАНАЛизация. Что нужно сделать, чтобы повысить информационную безопасность Казахстана?
00:44  Израильтяне убили нового лидера Хамас Яхью Синвара
00:40  Глава Еврокомиссии берет борьбу с нелегалами на себя, - Наталия Портякова
00:36  Пипец гаденышам. Комбат Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра"
00:34  Маслихаты kz: станут ли они реальной силой, и что для этого нужно? - Замир Каражанов

00:33  США и их союзники напуганы договором между РФ и КНДР, - Владимир Скосырев
00:14  Сколько потомков Чингисхана живет в Казахстане, - Жаксылык Сабитов
00:02  Вашингтон предлагает Багдаду роль парламентера, - Игорь Субботин
Четверг, 17.10.2024
19:59  Плюсы микрокредитования для индивидуальных предпринимателей
18:38  Главный плохиш Америки: каких суперзвезд унижал и развращал рэпер Пи Дидди
18:37  Украина предложила Азербайджану схему с заменой российского газа
18:35  Взаимный расчет: товарооборот РФ со странами ШОС может достичь $400 млрд
18:32  Под Бишкеком построят торгово-логистический город Манас
18:27  Австралия. Тайна выброшенных морем черных шариков осталась нераскрытой: пляжи закрываются
18:24  Антарктида начала стремительно зеленеть. Климат взбесился
18:23  В Китае сошел с конвейера самый мощный в мире плавучий ветрогенератор
18:20  Как строят Астанинский легкорельсовый транспорт (LRT)
18:07  Только конфискация: У Евросоюза надо забрать все, что он имеет в России, пусть истерит сколько угодно
17:11  Сунь Пэйсун: стремление азиатских стран к членству в БРИКС говорит о разочаровании в США
17:08  ШОС становится ключевым центром нового миропорядка
17:04  Пол Крэг Робертс: Опасаясь Трампа, власти США дают армии право стрелять в своих граждан
17:02  ВС РФ начали штурм Петропавловки на Купянском направлении
12:56  В Казахстане введут модерацию комментариев к петициям
12:45  В рамках операции "Нелегал" из России выдворили более 2 тысяч мигрантов
11:41  Мирзиеев указал ускорить строительство платных дорог
11:03  Пилюлькина посадили. Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии
11:01  Александр Проханов: Выпьем за Сталина Россия мучительно и неотложно решает, что...
10:56  Петр Акопов: Обратный отсчет: Америка готовится пройти точку невозврата
10:54  Власти Казахстана заявили о решении не вступать в БРИКС "в обозримом будущем"
10:46  В Таджикистане в 2023 году 44 тысячи учащихся прекратили учебу после 9 класса. Это четверть всех выпускников
10:42  Камала Харрис отказалась стать продолжательницей дела Джо Байдена, - МК
10:37  Еще 5 вузов в Кыргызстане получили особый статус. Президент подписал указ
10:33  Миграционная ситуация в Узбекистане по итогам первого полугодия, - ИАЦ МГУ
10:24  У каждого свой БРИКС. Саммиту в Казани предстоит ответить на много вопросов, - Къ
10:07  Темное прошлое Зеленского и активное внедрение нетрадиционных социально-бытовых практик, - Т.Сильвергельм
10:06  Иранская эмиграция: сын шаха тоже хочет стать шахом, - В.Бурт
10:05  Госдума отделила нелегалов от гастарбайтеров, - Дарья Гармоненко
10:02  Вчера – почетный, а сегодня – пошел ты… Почему уволили народного артиста России дирижера Мурада Аннамамедова
09:58  Курская дуга, 16 октября: "Северяне" снесли башню британскому "супер-танку" Challenger 2, рванул боекомплект (обзор), - Р.Маркуш
09:55  Миграция может пошатнуть политическую стабильность Киргизии, - Виктория Панфилова
08:28  Андрей Рудалев: Россия - не вахтовый поселок для гастарбайтеров, и не вокзал для их пересадки на другие направления
00:59  Эрдогана заподозрили в заговоре против Тегерана, - Игорь Субботин
00:31  Теневой флот России: игра в "кошки-мышки", - Николай Петров
00:05  Зеленский представил хитрый "план победы": виновные в провале уже назначены, - МК
00:02  Ядерная дубина Китая тяжелеет, - Владимир Скосырев
00:00  От израильских бомб погиб мэр ливанского города Набатия Ахмад Кхейль и пять сотрудников муниципалитета
Среда, 16.10.2024
22:55  Мигранты тормозят развитие России, - Царьград
22:48  Назрел новый кризис в отношениях двух Корей
22:45  В Худжанде построят новую резиденцию президента Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израильтяне убили нового лидера Хамас Яхью Синвара
00:44 18.10.2024

Лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит в городе Рафах в секторе Газа, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники. Также гибель Синвара подтверждает израильский источник Channel 12, пишет The Times of Israel.

По данным Channel 12, израильские военные не знали, что Синвар был в здании, по которому они запросили удар. Когда они вошли в здание после атаки, то обнаружили труп человека, похожего на лидера ХАМАС. Тело еще не доставили в Израиль для опознания, так как в районе, где был нанесен удар, размещено много мин и ловушек.

Ранее о возможной ликвидации Синвара сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее данным, убиты три палестинских боевика, их личности пока устанавливают.

У погибших обнаружили банкноты и поддельные удостоверения личности, пишет Kan. Его источники отмечают, что идентифицировать Синвара будет легко, так как он находился в израильской тюрьме и у властей есть его ДНК.

Какая простая ежедневная привычка поможет сохранить молодость
РБК

61-летний Синвар - один из основателей ХАМАС, с августа этого года стал руководителем политбюро организации. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году в ходе обмена.

Синвар сменил на посту главы политбюро группировки Исмаила Ханию. Он погиб в конце июля при взрыве в резиденции в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана.

WP узнала, что ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

В конце сентября в Ливане погиб лидер другой исламистской группировки - "Хезболла" - Хасан Насралла. Израильские военные нанесли авиаудар по штаб-квартире организации в пригороде Бейрута в то время, когда там находился Насралла.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил после гибели главы "Хезболлы", что страна продолжит наносить удары по своим врагам, в числе которых он назвал Иран, поддерживающий и ХАМАС, и "Хезболлу".

"Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно", - подчеркивал Нетаньяху.

Юлия Овчинникова,
Лилия Пашкова

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729201440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан
- Важно поддерживать инициативы Глав государств Центральной Азии через парламентскую дипломатию - Спикер Сената
- Государственный советник встретился с призерами международных предметных олимпиад
- Опасная КАНАЛизация
- Внедрение ваучерного финансирования дошкольного образования сэкономило бюджетные средства в Таразе
- О ликвидации наркогруппировок
- АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  