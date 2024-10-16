Опасная КАНАЛизация. Что нужно сделать, чтобы повысить информационную безопасность Казахстана?

01:28 18.10.2024 16 октября

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Руслан БАХТИГАРЕЕВ



Опасная КАНАЛизация

В последнее время в стране складывается нездоровая тенденция сортировки уголовных дел, административных споров, работы чиновников, судей, правоохранительных органов и т. д. на заслуживающие внимания и второстепенные. Причем эту сортировку делает само казахстанское общество. Но делает это не добровольно, опираясь на собственный житейский опыт, на свою мудрость, а под воздействием различных информационных онлайн-каналов (в первую очередь Telegram). Каналы эти зачастую анонимные - ими владеют неизвестные граждане или структуры, преследующие, как правило, одну-единственную цель: раскачать ситуацию.



Мины замедленного действия

Каждый день сотни тысяч, если не миллионы, казахстанцев начинают с просмотра новостей. Традиционные СМИ, вызывающие доверие хотя бы тем фактом, что есть с кого спросить в случае чего, теряют популярность и, как следствие, аудиторию по той простой причине, что никогда не позволяют себе выдавать в эфир фейки.



А вот анонимные каналы никакими угрызениями совести не страдают и правилом "быть честными со своими читателями и подписчиками" не ограничены. У них в приоритете не достоверность сведений, а скорость и эксклюзивность. А вести себя так вольготно они могут потому, что найти их владельцев, а уж тем более тех, кто за ними стоит, практически невозможно. Соответственно, методов воздействия на них или контроля структуры, отвечающей за информационную безопасность страны, не испытывают. В итоге пожинаем плачевные результаты - начиная от суицидов, на которые подталкивают детей различные "группы смерти", до молниеносного распространения непроверенной, а то и заведомо ложной информации.



Так было с делом об убийстве Салтанат НУКЕНОВОЙ. Так происходит сейчас с делом об убийстве 16-летнего талгарского паренька Шерзата ПОЛАТА. А сколько анонимных каналов занимаются откровенным разжиганием социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной розни?



На днях глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан МАДИЕВ анонсировал открытие в скором времени офиса Telegram в Казахстане. По словам министра, это позволит более оперативно удалять неправомерный контент и блокировать деструктивные каналы. Глава Минцифры назвал соглашение с Telegram важным шагом для повышения контроля над контентом.



Эта новость, безусловно, внушает осторожный оптимизм, поскольку только в текущем году правоохранительные органы Казахстана выявили (в том числе и в Telegram) 22 факта распространения информации, пропагандирующей суицид. Кроме того, было обнаружено 157 фактов распространения информации, пропагандирующей насилие, из-за которых ограничено 56 интернет-ресурсов, а по оставшемуся 101 материалу направлены соответствующие уведомления.



Но все хорошо понимают, что эти показатели проблему не решат.



- Когда у нас были только традиционные СМИ, то даже в эпоху информационных войн и расцвета плюрализма мнений мы всегда понимали, какое издание какую политику проводит, и делали на это поправку, - говорит политолог Данияр АШИМБАЕВ. - Но в то же время мы знали, что редакция ручается за достоверность, что есть лица, которых можно привлечь к ответственности в случае распространения недостоверной информации. А что касается анонимных ресурсов по распространению информации, то есть определенные институты, скрывающие свое происхождение, дающие аналитическую и новостную ленту согласно своей повестке. Достоверность этих публикаций, естественно, вызывает вопросы. А учитывая, что анонимные каналы являются поставщиками в основном негативного контента, влияющего и на социальную ситуацию в стране, и на политическую, и на межнациональное и межконфессиональное согласие, такая ситуация, мягко говоря, является угрозой информационной безопасности страны.



Президент Интернет Ассоциации Казахстана Шавкат САБИРОВ полагает, что анонимность сегодня уже не в почете и, более того, вызывает отторжение.



- Мы сами пришли к тому, что хотим дружить в соцсетях с теми, кого знаем, дискутировать с теми, о ком знаем, что это реальный человек. Во-первых, анонимность уходит из нашей жизни вследствие изменения нашего мировоззрения, а, во-вторых, потому что владельцы соцсетей ужесточают правила контроля, вычищая свои продукты от анонимных каналов. Ну и, в-третьих, благодаря соответствующим службам, которые борются с анонимностью. Так что если 10 лет назад анонимность была в какой-то мере даже полезна, сегодня она, к сожалению, приносит больше вреда, чем пользы.



Куда ведут цифровые следы?

Еще одним критическим фактором, подчеркивает Ашимбаев, является то, что все популярные соцсети - это иностранный продукт, и привлечь кого-то к ответственности весьма сложно.



- Весь вопрос в том, как определить, что тот или иной канал ориентирован именно на Казахстан, и доказать это, потому что канал может быть зарегистрирован на иностранный мобильный номер, отслеживание IP-адреса ничего не даст. Массовое телефонное мошенничество тому доказательство. С анонимными интернет-ресурсами то же самое. Многие зарегистрированы за пределами Казахстана, но проводят у нас провокационную повестку. Некоторые базируются здесь, и, вполне возможно, их создатели и авторы находятся среди наших знакомых, но мы можем это только предполагать. Поэтому, на мой взгляд, этот вопрос нуждается в ужесточении в связи с тем, что распространение провокационного контента представляет собой серьезные риски для информационной безопасности, а в конечном счете для политической стабильности и национального согласия в стране.



Помочь в решении проблемы отсутствия верификации и персонализации могли бы законодательные меры. К примеру, идентификация и (или) аутентификация физических лиц с использованием биометрических персональных данных. Можно сделать так, чтобы каждый казахстанец мог видеть в личном кабинете на портале госуслуг все номера телефонов, зарегистрированных на его имя, как действующих, так и прежних, - предлагает политолог.



Между тем не секрет, что, даже несмотря на обязательную регистрацию SIM-карт, многие казахстанцы по-прежнему пользуются номерами, оформленными на других лиц. Можно, конечно, запросить у того же Telegram, Instagram и прочих площадок, где есть анонимные каналы, информацию о каналах с количеством подписчиков от 1000 человек, к примеру, которые находятся непосредственно в Казахстане, и потребовать от их владельцев передать сведения о себе в уполномоченный орган. Прописать наказание за неисполнение этого требования - от административного до уголовного. Пусть это не деанонимизирует всю нишу целиком, но позволит значительно снизить количество темных лошадок.



- Надо совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы выработать механизм по пресечению этого информационного пиратства, - говорит Ашимбаев. - Нужно сначала прописать понятие казахстанского информационного пространства и определить критерии, какие ресурсы подходят под СМИ. После этого зарегистрировать их как СМИ, а в случае отказа заблокировать пусть не вообще, но хотя бы при заходе на них с казах­станских IP-адресов. Технически это не сложно сделать. Да, теоретически эти каналы могут потом возникнуть снова под слегка измененным названием, но им все равно понадобится время, чтобы снова раскрутиться.



Стремление сохранить свою анонимность может быть только у тех, кто боится ответственности за свои слова и действия. Ведь анонимность используется, по словам Ашимбаева, в основном для совершения разного рода преступлений, и поэтому любые аргументы в ее защиту как минимум неуместны. Кроме того, учитывая вред, который может нанести даже небольшая группа людей с помощью фейков, любые более-менее крупные источники информации никак не могут быть анонимными.



- Анонимность сегодня используется исключительно с другими целями, чем те, на которые мы с вами рассчитываем, - говорит Сабиров. - Ее используют с целью компрометации людей или событий. Анонимность используется для создания на базе фейковых новостей волнений, акций протестов и т. д. Причем для создания таких вот вбросов частенько применяется искусственный интеллект и такие технологии, как дипфейк. Все эти фейки мы можем воочию наблюдать в том же TikTok или в Telegram. То есть злоумышленники не только публикуют недостоверную информацию, но и пытаются создать выгодную для себя повестку.



Всюду клин

Шавкат Сабиров признает, что привлечь к ответственности владельцев анонимных каналов, а тем более обязать их стать публичными довольно проблематично.



- Если владельцы этих каналов не совершают никаких противоправных действий, не публикуют непроверенную информацию, то они, по сути, не нарушают ни информационное поле, ни общественное состояние. Поэтому заставлять их быть публичными, наверное, не имеет смыс­ла. Сама по себе анонимность - это не преступление. Другое дело - анонимные каналы, которые позволяют себе фривольно толковать те или иные события, либо те, кто использует свои площадки для оказания давления на общественное мнение при спорах хозяйствующих субъектов, либо те каналы, которые имеют четкую направленность публиковать исключительно негатив о Казахстане. Государство должно выработать четкие критерии того, что является необходимостью для деанонимизации информационных каналов, - говорит Сабиров.



Как показывают различные социологические исследования, анонимные каналы пользуются большей популярностью, чем официальные ресурсы, по той причине, что быстрее всех выдают информацию. Ждать такого от госорганов не приходится.



- И это можно понять, - поясняет Сабиров, потому что госорганы не могут себе позволить выдавать непроверенную информацию, а потом самим же ее опровергать.



Получается замкнутый круг. С одной стороны, госорганы не могут конкурировать с анонимными каналами по скорости распространения информации, а с другой - призывают граждан верить только официальной информации. Но как ей верить, если она появляется (по сравнению с анонимными каналами) с большим опозданием?



- Можно создать какой-нибудь государственный канал по оперативному распространению важной информации и по опровержению опасных слухов. Я думаю, что это не проблема, - считает Ашимбаев. - С идеологической точки зрения помочь в решении проблемы могло бы законодательно сформулированное понятие "иноагенты". Помните, в прошлом году у нас опубликовали список СМИ и НПО, существующих за счет иностранных грантов? Сколько шуму поднял этот список. А между тем на том же Западе, на который все эти НПО и СМИ любят кивать, проводится очень жесткая селекция в информационном пространстве. Тот же грузинский закон об иноагентах, по сути, является калькой с американского и израильского законодательства. Нам надо наводить порядок в этой сфере, потому что у нас много таких ресурсов, которые получают иностранное финансирование и открыто дестабилизируют политическую ситуацию в стране.



Одним словом, вопросов больше, чем ответов. Но все уже прекрасно понимают, что пускать эту ситуацию на самотек никак нельзя.



С учетом роста геополитической напряженности, о котором неоднократно говорил глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Казахстан все чаще вовлекается в орбиту чужих интересов, как правило, недружественных для нашей страны. И для защиты наших ценностей и достижений одной информационной доктрины уже явно недостаточно. Нужны более четкие, выверенные и даже радикальные меры. И нужны уже сейчас. Потом может быть поздно.



Руслан БАХТИГАРЕЕВ Источник - time.kz

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