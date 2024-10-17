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Клуб полезных связей - почему Казахстан не спешит в БРИКС, - Евгений Рахимжанов
01:30 18.10.2024

17.10.2024

Резонансным стало заявление Берика Уали о том, что Казахстан не собирается вступать в БРИКС

Накануне резонанс получила часть интервью советника – пресс-секретаря главы государства Берика Уали ресурсу Tengrinews, где он рассуждает о вступлении Казахстана в БРИКС и возможной позиции в отношении этой перспективы самого Касым-Жомарта Токаева.

Причина резонанса понятна - уже через шесть дней в Казани стартует саммит этой организации, куда на правах председателя в этом году Владимир Путин пригласил нашего президента в качестве гостя. И Токаев выступит 24 октября, в завершающий день мероприятия, в формате "аутрич".

Этот формат предполагает привлечение соседей председательствующего государства по региону к деятельности БРИКС. Формат придуман при председательстве ЮАР в 2013 году для того, чтобы придать региональный колорит текущей деятельности БРИКС.

А в нынешних геополитических условиях наш региональный колорит сводится к переформатированию глобальной логистики, и тут у Казахстана все возрастающая роль.

Впрочем, пропагандисты председательствующей в этом году в организации России на такие нюансы внимания, традиционно, не обращают, постулируя тезис - "полмира скоро вступит в БРИКС!" Поэтому, как мне кажется, потребовалось заранее охладить подобные ожидания от участия в очередном саммите президента Казахстана. Получилось, похоже, с перебором.

Как отмечает в своем Telegram-канале политолог Данияр Ашимбаев, "выступление пресс-секретаря президента Берика Уали по поводу перспектив вступления Казахстана в БРИКС наделало шума".

"Некоторые восприняли его как отказ от стратегического союза с Россией и гневно накидали множество комментариев по поводу казахстанской многовекторности. Нужно напомнить, что для Казахстана Россия - это главный стратегический союзник. Помимо высокоразвитых двусторонних отношений мы активно участвуем в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС, развиваем военно-политическое сотрудничества в ШОС и ОДКБ. И это никуда не делось. Напротив, казахстанско-российские отношения - это, скажем так, вечная и нерушимая ценность", - подчеркнул политолог.

Комментируя слова Берика Уали, что в обозримом будущем Казахстан не собирается подавать заявку в БРИКС, Данияр Ашимбаев считает, что из этого контекста не следует, будто такое в принципе невозможно.

"Токаев счел необходимым показать себя вне глобального противостояния и напомнить о необходимости реформы ООН. Из контекста можно обратить внимание и на то, что БРИКС не относится к организациям, в которых наша страна числилась среди отцов-основателей. Но эта позиция именно по БРИКС. Как я уже говорил, отношений с Россией и Китаем она не меняет", - подытожил Ашимбаев.

Более развернуто откликнулся на ажиотаж вокруг БРИКС и Казахстана его коллега Марат Шибутов.

Политолог считает, что "идти надо туда, где польза".

"Как говорили на одном сайте: "Настоящий джигит не плывет по течению, настоящий джигит не плывет против течения. Настоящий джигит плывет туда, куда ему надо". Так и Казахстан с БРИКС: мы сейчас не против БРИКС, мы не за БРИКС, просто всем надо понять - нам туда не надо. А почему? Прежде всего надо понять, что такое БРИКС", - уверен Шибутов.

Он напоминает, что "это был просто перечень стран, чьи акции были недооценены, и можно было в них вложиться, исходя из долгосрочной перспективы", но на этом все, "больше ничего это не значило".

"Но часто фантомы сами по себе оживают и кем-то воспринимаются всерьез. Так и произошло с БРИКС. Что объединяет эти страны сейчас? Есть ли идеологическая база? Пусть некоторые дураки и думают, что это союз противостоящих Западу стран, но это не так. Что юридических их объединяет? Ничего, нет никакого многостороннего договора, который ратифицировали парламенты стран-участников. По идее вообще вступать некуда - юридически такого интеграционного объединения нет. Есть просто декларации, которые ничего не стоят и ни к чему не обязывают. 18 лет уже говорят про БРИКС, а никак они отношения оформить нормально не могут, потому что как только дело дойдет до договора - БРИКС тут же распадется", - рассуждает Марат Шибутов.

Он задается вопросом, "есть ли у БРИКС постоянно действующие рабочие органы".

"Нет, таких нет. Есть только Новый банк развития и спортивные игры. Кредиты друг другу можно было раздавать и без специального банка, как и устраивать соревнования, хотя для небольшого количества людей есть занятость… Господства достигают союзы стран, которые построены на четкой цели, выполняют одну программу, имеют единое руководство и кучу общих проектов. Не надо путать такие вот союзы с туризмом для чиновников, где те ходят по банкетам и экскурсиям, в перерывах иногда давая СМИ глубокомысленные комментарии. У нас любят тои и туризм, но государственным интересам подчинять их нехорошо. Кому нравится устраивать банкеты и думать, что все, кто там тусуется, его сильно уважает, тот пусть сам такое и оплачивает", - подытожил Марат Шибутов.

Безотносительно вступления/невступления Казахстана в БРИКС, мнение о том, что, по сути, вступать некуда, разделяют и российские эксперты.

Так, к примеру, аналитик из Санкт-Петербурга, эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмиян, рассуждая о новости из первой декады октября, что Куба решила подать заявку на вступление в БРИКС в статусе "страны-партнера", пишет следующее: "…Куда именно обратилась? Парадокс, но у БРИКС до сих пор нет официальной структуры. Нет штаб-квартиры, нет даже девочки на ресепшене, которая будет отвечать на звонки. Фактически все подобные обращения - на деревню дедушке… При этом БРИКС вместо внутреннего самоопределения пошел по наиболее глупому пути - пути быстрого количественного расширения. Теперь даже "поговорить" становится все более затруднительно, так как провести пару десятков личных встреч за два дня либо невозможно, либо они будут проходить быстро и очень коротко".

Очевидно, что эту столь красочно описанную ситуацию понимают не только политологи, но и дипломаты, каковым всю жизнь работал и президент Касым-Жомарт Токаев. Пока у БРИКС не получится стать аналогом G-7 или G-20, организация так и останется клубом полезных связей.

Евгений Рахимжанов

Источник - TIME.KZ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729204200


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