В Таджикистане планируют создать центр по противодействию терроризму

01:32 18.10.2024

Об этом заявили представители Национальной академии наук, представляя проект международным донорам. Академики отметили, что центр будет способствовать борьбе с террористами, которые используют оружие массового уничтожения. Предполагается, что в новом учебно-исследовательском учреждении смогут получить знания школьники, студенты, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.



Проект представили служащим 14 посольств - в том числе России, США и Саудовской Аравии, а также 16 международных организаций, включая ОБСЕ и МАГАТЭ.



При этом в Таджикистане уже имеются учреждения подобного профиля. В 2018 году в Душанбе начал работу Центр по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму МВД страны. В его открытии принял участие Юе Бинь - на тот момент посол Китая в Таджикистане. Триада угроз терроризма, экстремизма и сепаратизма обозначена в Шанхайской конвенции 2001 года.



Таджикистанские власти продолжают расширять предметную область безопасности, которую стремятся гарантировать гражданам и партнерам. В 2019 году Эмомали Рахмон предложил основать Антинаркотический центр ШОС. Пять лет спустя, в 2024 году, члены организации договорились о его создании. Учреждение, как ожидается, будет расположено в Душанбе.