 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Территорию бишкекского ипподрома "Ак-Кула" отдали сомнительной компании под застройку
01:35 18.10.2024

17.10.24
Территория бишкекского ипподрома "Ак-Кула" передана компании "РЦА Ливинг" в аренду на 49 лет с возможностью продления срока. Соответствующее инвестиционное соглашение одобрил Кабинет министров Кыргызстана, сообщает Akipress.

На участке земли площадью 53,5056 га компания построит комплекс зданий с бизнес-центрами, жилыми, социальными и инфраструктурными объектами и парковыми зонами. Инвестор обязуется:

👉 перечислить в бюджет Бишкека $67 млн;

👉 инвестировать не менее $300 млн;

👉 выделить $250 тысяч на разработку аналитической основы концепции генплана Бишкека;

👉 построить и передать на безвозмездной основе три школы по 1200 мест, три детских сада по 350 мест, парковые зоны, муниципальные дороги, тротуары и инженерные сети к этим объектам.

ℹ️ Akipress со ссылкой на Минюст Кыргызстана сообщает, что компания "РЦА Ливинг" была зарегистрирована 19 августа 2024 года. Сферой деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем компании является Фан Ань Шон, учредителями - Салим Шабазов и частная компания с ограниченной ответственностью "Силвердейл Лимитед". Бенефициарным владельцем "РЦА Ливинг" является компания TNG Global Foundation - застройщик недвижимости со штаб-квартирой в Гибралтаре.

ℹ️ Ипподром "Ак-Кула" был построен в 1947 году по проекту архитектора Владимира Нусова. В 1997 году для управления им было создано акционерное общество "Ак-Кула", 80% акций которого достались Минсельхозу, а 20% - трудовому коллективу. В 2003 году чиновники Минсельхоза продали ипподром частному лицу по заниженной цене. В 2017 году мэрия Бишкека через суд добилась передачи его в городскую собственность. В 2020-м объект признали аварийным и не подлежащим ремонту. Весной 2024 года на окраине Бишкека начали строить новый ипподром.

Источник - fergana.media
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