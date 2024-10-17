 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина шантажирует весь мир созданием ядерного оружия, - Bild
01:38 18.10.2024

Bild
Германия
17 октября 2024
Членство в НАТО или ядерное оружие!
Bild: на Украине заявили о готовности создать ядерное оружие за считанные недели

Зеленский шокировал Брюссель своим заявлением, пишет Bild. Он поставил ультиматум: либо Киеву поможет НАТО, либо он восстановит ядерный арсенал. Осведомленный источник подтвердил готовность Украины это сделать.

Юлиан Репке (Julian Röpcke)

Изначально президент Украины хотел представить свой "план победы" главам государств и правительств ЕС в Брюсселе. Но рано утром он шокировал присутствующих журналистов своим заявлением.
В беседе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом несколько недель назад Зеленский заявил: "Либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита, либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов".

Аргумент: "Кто из этих великих ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна, Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет. Только одна. Кто? Украина. Кто сегодня воюет? Украина".
По словам Зеленского бывший и, возможно, будущий президент США Трамп отметил, что у украинского лидера вполне справедливые аргументы.

Украина может создать бомбу за несколько недель
Таким образом, Зеленский раскрыл то, на что несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник намекал BILD и другим членам узкого круга политиков и служащих. Запад не должен верить, что Украина смирится со вторым походом России на Киев. В этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990 годы. От своего последнего ядерного оружия Украина отказалась в 2001 году.
Чиновник, занимающийся поставками оружия, заявил на закрытом совещании: "У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу".

Чиновник предупредил, что Запад должен "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше - о наших красных линиях".
(В Офисе президента Украины утверждают, что заявления Bild являются "российской пропагандой" - прим. ИноСМИ)

Источник - inosmi.ru
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