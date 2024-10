Трамп в дисциплинарном санатории, - П.Беседин

01:41 18.10.2024

17.10.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН



Возможный приход Дональда Трампа в Белый дом мог бы расшевелить западное "политическое" болото



Удивительно, на самом деле, как устроен современный мир. И как работает в нем медиаматрица: как прельщает и подавляет. Дичайшие вещи все чаще или почти всегда воспринимаются как нечто обыденное. Ко всему вроде бы привыкаешь. Похоже, Альбер Камю в романе "Посторонний" идеально описал будущее, где равнодушие есть прежде всего форма выживания.



Давайте отмотаем время назад. На двадцать, тридцать, а лучше сорок лет. И представим, что нам сообщают: на кандидата в президенты США покушались, его хотели убить. Почти убили. Лишь чудесный поворот головы сохранил его жизнь. И вот фото – окровавленный лидер в окружении соратников; он не сдался. Полагаю, это была бы информационная бомба, которую обсуждали бы максимально активно.



Однако на этом история бы не кончилась – и на кандидата в президенты США покушались, пробовали, еще раз. Но уже без стрельбы. И третий раз тоже. Это как вообще? Что за сафари? Что за снова и снова желание убивать? Хочу артикулировать еще раз и максимально настойчиво: кандидата в президенты США, экс-президента хотели убить трижды и один раз были к тому совсем близки. Чем вам не сюжет для фильма, а как минимум для серии передач?



Но ничего подобного нет. Хуже и поразительнее – каждое новое сообщение о покушении на Трампа воспринимается как нечто обыденное, как еще одна строчка в информационной сводке. И это эффект, которого западная система управления с его тотальной матрицей лжи добивалась максимально долго. Прав был не Оруэлл в своем романе "1984", где он описывал репрессивные меры управления обществом. Прав был Хаксли, который показал общество, где каждый доволен своим рабством.



А я бы вспомнил еще одну книгу, описывающую антиутопию – книгу, к сожалению, весьма недооцененную. Я говорю о блестящей работе Эдуарда Лимонова "Дисциплинарный санаторий". В ней он как раз таки апеллирует к Оруэллу и заявляет, что антиутопия не будет функционировать для подавления бунтов. Она изначально через пассивизацию населения исключит любой бунт. Люди станут подобны амебам, перед рецепторами которых один информационный повод станет сменять другой, картинка – картинку.



Насколько же это верно! И как прозорливо! "Дисциплинарный санаторий" написан в начале 90-х годов прошлого века человеком, который пожил на Западе – в США и Франции. Он видел там все своими глазами, что называется. И многое, очень многое понял. Ситуация с Дональдом Трампом, попавшего в такой дисциплинарный санаторий, иллюстрирует, насколько управляемо и пассивно "цивилизованное общество".



Тут, безусловно, можно и нужно вспомнить события 6 января 2021 года, когда активисты штурмовали Капитолий в Вашингтоне. Их назвали сторонниками Трампа – можно было сказать и так, да, но можно и нужно было характеризовать их как несогласных с фальсификацией президентских выборов в США. Кто-то из них был убит. Кто-то осужден и отправлен в тюрьму. Вот так поступили с теми, кто не согласился верить в ложь в самом демократическом государстве на свете. Неважно, поддерживали вы несогласных или нет; важно было другое – американцы уничтожили других американцев всего лишь за призыв к честным выборам.



Сейчас подобное на Западе происходит повсеместно. Нельзя сказать, что такого никогда не было. Было, конечно. Однако нынешняя ситуация, возможно, самая вопиющая из всех, потому что транслируется 24 часа в сутки онлайн. Это подобно тому, что происходило в 30-х годах в Европе. Ведь все видели, кто и для чего приходил к власти в Германии, но делали вид, что это их устраивало. То же самое происходит и сейчас: тех, кто не готов лечь под глобалистское правительство (впрочем, можно называть эту структуру как угодно), банально ликвидируют. Как дела обстоят у Роберта Фицо, например?



Три попытки убить Дональда Трампа, а их в реальности было, вероятно, больше – свидетельство того, в какой кровавый сюрреализм превратилась западная система управления. Неудивительно, что эта структура, считающая себя гегемоном и управляющим Земли, погрузила всю планету в хаос. И в то же время покушения на Трампа, точнее реакция на них – свидетельство того, в какой морок, в сон разума погружено западное общество. Оно покорно ест то, чем его кормят, не замечая смены картинок.



Так выглядит дисциплинарный санаторий сегодня. Похоже, ни одно событие не способно всколыхнуть его по-настоящему. Поэтому я, мягко скажем, не большой поклонник Дональда Трампа, но я очень хочу, чтобы его приход к власти всколыхнул, расшевелил западное болото. Один я такого мнения? Нет, конечно. Вот и дочь культового режиссера Стэнли Кубрика заявила, что будь отец жив, он бы наверняка поддерживал Трампа. Ведь Кубрик – автор абсолютно великих кинолент "С широко закрытыми глазами" и "Цельнометаллическая оболочка" – был против глобалистов и любого тотального контроля.



Главное же – чтобы успех Трампа всколыхнул жителей болота. И они наконец, хотя бы на миг, задумались и задались вопросом, которым Роджер Уотерс, культовый музыкант, лидер Pink Floyd, много высказывающийся по историческим и политическим вопросам, назвал один из своих сольных альбомов: "Is This the Life We Really Want?" (Та ли эта жизнь, которую мы хотели получить)?..



Вряд ли на этот вопрос будет дан ответ. Вряд ли появится адекватное решение. Но как минимум дан будет импульс. Потому что иначе все это слишком напоминает кладбище идей, смыслов, эмоций, чувств и рано или поздно мертвых президентов.