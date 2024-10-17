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Кандидаты выбирают кабинеты. Кого Дональд Трамп и Камала Харрис хотели бы видеть в своих администрациях, - Е.Мур
01:46 18.10.2024

Оба кандидата в президенты США - демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп - по-прежнему рассчитывают на свою победу и уже активно работают над вопросом, кому предложить ведущие роли в их администрации. Если у Дональда Трампа главный мотив - лояльность, то госпожа Харрис делает ставку на молодых политиков и представителей разного рода меньшинств. Среди претендентов попадаются и видные функционеры из предыдущих демократических администраций. Особо выделяется Фил Гордон - прагматичный "ястреб", который в случае победы демократки может стать "серым кардиналом", формирующим всю внешнюю политику.

В случае победы на выборах в США кандидатки от Демократической партии пост советника по национальной безопасности и неформальный статус "серого кардинала" американской внешней политики прочат Филу Гордону

В основе - лояльность
В то время как накал борьбы между Дональдом Трампом и Камалой Харрис достиг кульминации, аналитики все чаще пытаются заглянуть в будущее, гадая о том, какую политику намерены проводить претенденты в случае победы. Во многом это будет зависеть от того, кто войдет в их администрацию.

В команде Дональда Трампа на все подобные вопросы СМИ пока отвечают: рассуждения о том, кто может занять ключевые должности, преждевременны, "формальных дискуссий" пока не проводилось. Но это не совсем так. Сейчас виден разительный контраст с тем, как господин Трамп подбирал членов своего кабинета в 2016 году. Как заявил неназванный республиканский стратег изданию Washington Examiner, тогда даже сам Дональд Трамп не ожидал своей победы, и команда создавалась наспех. Теперь в его штабе провели работу над ошибками. В начале 2024 года два руководителя кампании, Крис Лачивита и Сьюзи Уайлз, стали проводить "жесткий и дисциплинированный" отбор среди тех, кого Дональд Трамп в случае победы возьмет в свою команду. А в августе политик назначил миллиардера и гендиректора финансовой компании Cantor Fitzgerald Говарда Лютника главой команды по передаче власти. В нее также вошли экс-администратор Управления по делам малого бизнеса Линда Макмэхон, сыновья республиканца - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, экс-член Палаты представителей Тулси Габбард, бывший кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший.

Госпожа Габбард заявляла Fox News, что надеется на должность в области международных отношений. Роберт Кеннеди-младший тем временем хотел бы помочь "демонтировать и перестроить систему общественного здравоохранения".

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Прямо сейчас
ПОДРОБНЕЕ
Дональд Трамп находится сейчас в необычном положении: политика не поддерживают многие члены его бывшего кабинета. Таким образом, в случае победы на выборах ключевым фактором при назначениях станет лояльность.

Среди высокопоставленных сотрудников новой администрации, возможно, будут экс-советник главы Белого дома Стивен Миллер, популярный праворадикальный медийный деятель Стив Бэннон, экс-помощник генпрокурора Джеффри Кларк (находится под следствием за вменяемые ему попытки вмешаться в выборы в Джорджии в 2020 году). Ожидается и участие в администрации миллиардера Илона Маска: экс-президент заявил, что планирует назначить его "министром по сокращению расходов".

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На должность главы Госдепартамента претендуют несколько человек. The Hill и The Times называют главным из них члена сенатского комитета по международным отношениям Марко Рубио. Также среди кандидатов - сенатор с ястребиными взглядами Том Коттон (также претендует на пост главы Минобороны), сенатор и экс-посол в Японии Билл Хагерти, бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен, экс-посол в Германии Ричард Гренелл, губернатор Северной Дакоты Даг Бергам.

Джон Рэтклифф - директор национальной разведки в 2020–2021 годах - обсуждается в качестве возможного главы ЦРУ или Министерства обороны. Другое имя, упомянутое источниками The Times в этом же контексте,- генерал Кит Келлог, который работал советником бывшего вице-президента Майка Пенса.

Ставка на молодость
Тем временем в штабе Камалы Харрис работа по подбору членов администрации тоже идет полным ходом. Ссылаясь на источники, близкие к вице-президенту, издание Axios рассказывает: в случае ее победы в состав правительства войдут относительно молодые (если сравнивать с командой Дональда Трампа) люди, среди которых будет немало представителей этнических меньшинств.

На пост госсекретаря рассматривают сенатора Криса Кунса, который входит в Комитет по иностранным делам. Директор ЦРУ Билл Бернс и советник по национальной безопасности Джейк Салливан также находятся в списке, утверждает Axios.

Минобороны, возможно, возглавит Мишель Флурной, экс-заместитель министра обороны при президенте Бараке Обаме. Если это произойдет, она станет первой женщиной, возглавившей Пентагон.

Постпредом США при ООН может стать министр транспорта Пит Буттиджич - один из фигурантов шорт-листа претендентов на пост вице-президента в администрации Харрис. У него все еще есть президентские амбиции, поэтому роль, при которой он получит международный опыт, для него крайне привлекательна.

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Советником по нацбезопасности, вероятно, станет Фил Гордон, который уже занимает подобный пост на ступень ниже - в аппарате вице-президента. В этом контексте стоит также следить за Томом Донилоном (советником по нацбезопасности при Бараке Обаме) и Рамом Эмануэлем (послом США в Японии).

Большинство изданий сходятся во мнении: какую бы должность Фил Гордон ни занял в кабинете госпожи Харрис, именно он будет "серым кардиналом", формирующим всю внешнюю политику.

Господин Гордон, работавший в администрациях Барака Обамы и Билла Клинтона - эксперт по Европе, который также имеет большой опыт работы на Ближнем Востоке. Он крайне жестко настроен по отношению к России.

За время работы с госпожой Харрис Фил Гордон подготовил ее ко встречам с более чем 150 мировыми лидерами, бесчисленным всемирным конференциям и брифингам разведки с президентом. "Если в следующем году его назначат советником по нацбезопасности, 61-летний специалист по Европе и Ближнему Востоку может оказать огромное влияние, став одновременно архитектором доктрины новой администрации и ключевым исполнителем внешнеполитических решений",- пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, несмотря на поддержку жесткой линии в прошлом, сейчас "Гордон - прагматик, готовый идти туда, куда ведут его факты": он является абсолютным сторонником расширения влияния США, поддержки союзников и разговора с противниками с позиции силы, но при этом считает, что "у американского влияния есть пределы". Такая позиция, как отмечает The Wall Street Journal, сформировалась "после многих лет наблюдений за тем, как американские интервенции оказываются неудачными".

Екатерина Мур, Вашингтон
Газета "Коммерсантъ" №192 от 18.10.2024

Источник - Коммерсант
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