Россия в клещах "мирных планов", - Александр Агеев

01:52 18.10.2024 неумолимая физика эволюции социумов расставляет все по своим предназначенным Историей местам

Александр Агеев



Ежедневно в западной прессе появляются новости и даже целые статьи о "мирном плане" по Украине. Наиболее развернутые комментарии по данной теме выдали два человека: генсек НАТО в 2014-2024 Йенс Столтенберг (интервью The Financial Times) и постпред США в НАТО в 2008–2009, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины (2017–2019) Курт Волкер (интервью Rzeczpospolita).



"Мирный план" Столтенберга исходит из двух принципов - "линии, которая не обязательно является международно признанной границей Украины" и членства Украины в НАТО. Главный вопрос, по его мнению, заключается в том, на какую территорию Украины должна распространяться ст. 5 (о коллективной безопасности) Североатлантического договора: "Вам нужна линия, определяющая, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы". Для подтверждения жизнеспособности предложенного варианта Столтенберг ссылается на ряд исторических примеров: "Западная Германия рассматривала Восточную Германию как часть большой Германии. У нее не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию… У США есть гарантии безопасности Японии. Но они не распространяются на Курильские (острова), которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией".



Курт Волкер изложил "мирный план" Дональда Трампа, если он победит на президентских выборах в США: "Нужно скорее говорить о замораживании нынешней линии фронта… Украина получила бы все гарантии безопасности. С одной стороны, вооружение, которое она хочет, и без ограничений в его использовании. С другой стороны, членство в НАТО и ЕС как можно скорее. Однако с оговоркой, что европейцам придется финансировать 80% этой операции. Сегодня по крайней мере за половину поставок оружия Украине платит Америка".



Важный нюанс: Волкер подчеркивает, что ни США, ни Украина не признают новые границы, "российская оккупация будет считаться незаконной", "формально это будет только перемирие, как между Северной и Южной Кореей". Будет найдена формула, в которой гарантии НАТО будут относиться "только к землям, которые фактически остаются под контролем Украины", "так было с Западной Германией".



Таким образом, оба "мирных плана", Столтенберга и Трампа - в изложении Волкера, направлены на заморозку конфликта на Украине по сложившейся линии фронта и вхождение Украины в НАТО. По сути, один и тот же план, описанный с разной степенью детализации. У Волкера она выше.



Предлагаемое решение близко к историческому прецеденту с Западной и Восточной Германией, ФРГ и ГДР. Образованная в 1949 году в западной зоне оккупации ФРГ в 1955 году вступила в НАТО и в 1957 году - в ЕС. В результате добровольного геополитического отступления СССР и фактической сдачи ГДР, своего надежного союзника, 3 октября 1990 года были аннулированы конституция и все органы управления ГДР, и на данную территорию распространилось действие конституции ФРГ. Через четыре года под Калинку-Малинку с Ельциным в роли дирижера оркестра ушли последние воинские части бывшей Группы советских войск в Германии. Спустя 30 лет Германия отплачивает России "Леопардами" за сделанные ею более чем щедрые геополитические и экономические подарки.



Этими двумя "мирными планами" меню "миротворчества" не ограничивается. Есть еще "Совместный меморандум между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" от 23 мая 2024 года.



В пункте 1 этого меморандума предлагается "не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия". В пункте 2 - "добиваться деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего прекращения огня". Речь, таким образом, также идет о заморозке конфликта по линии фронта, что относит китайско-бразильский "мирный план" в одной шеренгу с "мирным планом" Столтенберга/Трампа.



Пекин активно продвигает данный меморандум. По словам специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя, документ "получил положительные отзывы более чем в 110 странах". 29 июля 2024 года в ходе встречи в Бразилии Ли Хуэй сказал, что нынешняя война между Россией и Украиной все еще продолжается, и "главным приоритетом является охлаждение ситуации". Иными словами - Пекин решил "охладить СВО".



Как практическое воплощение китайско-бразильского меморандума можно рассматривать первую встречу группы "Друзей мира" 27 сентября 2024 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ней участвовали представители Алжира, Бразилии, Боливии, Египта, Замбии, Индонезии, Казахстана, Кении, Китая, Колумбии, Мексики, Саудовской Аравии, Турции и ЮАР. Отдельно пригласили Венгрию, Францию и Швейцарию. Итого: 17 стран.



Вглядываясь в состав "Друзей мира", министр иностранных дел России С.В. Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН задумчиво обронил: "Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней ("Друзей мира") оказались французы и швейцарцы, которых нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы - члены НАТО".



Венгрия - тоже член НАТО. Премьер-министр Виктор Орбана также активно продвигает "мирный план" Трампа. Швейцария антироссийскую конференцию по Украине в Бюргенштоке 15-16 июня 2024 года ассистировала, исходя из "мирного плана" Зеленского из трех пунктов. А Франция, кроме того, выступила с инициативой ввода войск отдельных стран ЕС на Украину и продолжает лоббировать удары западными ракетами в глубины российской территории. Инициатива довольно быстро выдохлась, но нет-нет и мелькают сообщения об отбытии "200-х" иноземных наемников домой в терминальной форме.



Российский мирный план озвучил В.В. Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД РФ (подробнее см. комментарий "Третьего не дано" от 18 июня 2024 года). Его поддерживает только Россия, по крайней мере публично.



Китайско-бразильский совместный меморандум был опубликован 23 мая 2024 года. Путин выступил 14 июня 2024 года. Тогда это воспринималось только как превентивный удар по "мирной конференции" по Украине в Швейцарии, запланированной на 15-16 июня 2024 года. Но теперь, по прошествии времени видно, что это был ответ Путина и на китайско-бразильскую инициативу. Вряд ли в Пекине это не было прочитано.



В КНР 27-29 августа 2024 года приезжал Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности. В СМИ визит был преподнесен как неудачный, якобы стороны не нашли точек соприкосновения. Однако предмет бесед Салливана позволяют представить вовсе не СМИ, а фактические детали, не получившие надлежащей оценки. Во-первых, именно Салливан курирует все "мирные конференции" по Украине, включая и швейцарский Бюргеншток. Это сугубо американский проект, а Зеленский и Украина выступают в роли ширмы. Во-вторых, на первую встречу "Друзей мира" была приглашена Швейцария. Как заявил представитель Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо, "Швейцария поддерживает инициативу Китая и Бразилии, поскольку она призывает к прекращению огня и политическому урегулированию конфликта". Внимательный читатель, сравнив текст "мирного плана" Китая-Бразилии и текст "мирного плана" Зеленского из трех пунктов, найдет в них ряд совпадений, хотя интересы Запада, Китая и Бразилии не тождественны. Запад по программе - максимум хочет добиться стратегического поражения России сейчас, а по программе минимум - в будущем, но с условием выживания западного проекта "Украина".



Таким образом, вновь можно констатировать стратегическое одиночество России. Россию все явственнее пытаются зажать в клещи. Это, однако, не означает никакую изоляцию и совершенно не означает никакое стратегическое поражение. Тем не менее, вопросы есть. Это, прежде всего, вопросы России к самой себе. И первый из них - каков у России критерий победы на Украине? "Выполнение всех задач СВО" звучит слишком общо, не раскрывает в деталях самые важные вопросы, прежде всего - сферу и способ контроля территории и тип предстоящей в ее рамках государственности.



Однако можно присмотреться к тому, как противник видит победу России.



Курт Волкер, описывая "мирный план", сказал, что Трамп никогда не примет "денацификацию и демилитаризацию" Украины, заявленные В.В. Путиным, что "на практике означает взятие под контроль всей Украины, и это, конечно, неприемлемо". Еще более определенно высказался новый генсек НАТО Марк Рютте: "Все, с кем я общаюсь в Америке, как с республиканцами, так и с демократами, но также и здесь, в Европе, понимают, что если Россия победит на Украине, если Путин получит то, что он хочет, это в конечном счете будет означать, что ситуация с нашей безопасностью находится в критическом состоянии. Гораздо более сложное государство, поскольку это означает, что он получит дополнительно четверть своей территории и четверть своего населения, так что это будет иметь прямое оборонное значение".



Иными словами, Рютте мыслит в сугубо прагматичных терминах: территория (плюс природные и промышленные ресурсы, транзитные возможности), население (включая мобилизационные резервы), военный потенциал. Все при этом детально просчитано и после 2014 года шаг за шагом введено как актив в бухгалтерские ведомости НАТО и ЕС. Потеря земель, доступа к Черному морю и коммуникациям, населения, украинской военной силы давно воспринимается как вычет активов. Государственность Украины, заметим, даже не принимается в расчет: либо здесь Запад, как сейчас, либо Россия, в случае ее победы.



Образ поражения Запада обрисован Рютте четко - потеря контроля над всей территорией Украины и разрушение нынешней военно-авторитарной государственности Украины. Так заложен будущий информационный сценарий: если останется хотя бы часть Украины под контролем Запада и нынешний киевский режим - независимо от персоналий, то Россия не побеждает. Соответственно, сделана ставка на заморозку конфликта по линии фронта. Как только это произойдет, Украина будет тут же принята в НАТО. На саммите блока в Вильнюсе в июле 2023 года Джо Байден неслучайно заявил, что на это потребуется "один час и двадцать минут".



И это будет искомая победа Запада: СВО ведь была вызвана именно движением Украины к членству в НАТО и развертыванием военной инфраструктуры США и НАТО в целом на ее территории. То самое "подлетное время", как приставленный к виску заряженный револьвер.



У победы Запада в таком случае будет симметричный эквивалент в виде поражения России. Оно сработает как детонатор. Последствия будут сравнимы, если не чудовищнее, с 1917-1918 годами. Собственно, на это и расчет. Именно эта менее всего обсуждаемая сторона "заморозки" служит главным аргументом мотивированности европейских элит на "поражение России" как способа отыграть понесенные издержки на поддержку Киева. Одной из форм их компенсации будет раздел остатков Украины на зоны влияния. Круг интересантов очевиден. И это - не только государства.



Эти алчные намерения хорошо известны российскому руководству. Отношение к ним В.В. Путин выразил еще 8 марта 2021 года: "Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации". Этот тезис был неоднократно повторен. Только Ньютона упавшее яблоко могло подвигнуть к научному открытию. В геополитике созревшие плоды легко хоронят тех, кто любит трясти ветви и раскачивать ствол.



Нельзя не вспомнить, что рухнувшие в результате Первой мировой войны осколки четырех империй превратились в десятки новых государств. Всего на одно поколение, 25-30 лет, хватило политических брожений новых элит новых небольших государств между возрождающимися снова империями и сферами влияния. Государственности, не способные гармонизировать свои пестрые культурные основания, могут удерживаться силой и террором, но недолго. Пока сооружаются новые "мирные планы", пока они стремятся сохранить осколок одного, замахиваясь на целостность другого, неумолимая физика эволюции социумов расставляет все по своим предназначенным Историей местам.



СССР распался на независимые новые государства. Этот факт был даже наспех закреплен и неформально, и международно-правовыми методами. Все новые государства получили исторический шанс на самостоятельное развитие. Попытка сыграть в "Анти-Россию" и принести свой реальный политический суверенитет в жертву фейкам и мифам ради корыстного блага немногих фундаментально противоречит и букве, и духу выбора, совершенного Москвой и социумами союзных республик на рубеже 1980-1990-х годов. Такой разбаланс не проживет вечно. Он вызовет перемены, "которых не было 100 лет", как напоследок сказал Си Цзиньпин, уезжая из Кремля. Источник - izborsk-club.ru

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