Когда сломается долларовый насос? США как лидер по дефицитам и долгам, - Олег Щукин

02:07 18.10.2024

Широко обсуждаются "свежие", датированные нынешним октябрем, данные от Международного валютного фонда (МВФ) о том, что доля США в мировом валовом продукте, рассчитанном по паритету покупательной способности (ВВП ППС) снизилась до 14,76%, в то время как доля КНР достигла 18,76%. Причем в экспорте Китай тоже превосходит Соединенные Штаты: 3,38 трлн долл. против 3,05 трлн долл. по итогам 2023 года, при этом на товары made in USA (без экспорта услуг) приходилось 2,01 трлн долл., а на товары made in China - 3,2 трлн долл., в то время как показатели импорта составили, соответственно, 2,55 трлн долл. для КНР и 3,83 трлн долл. для США, что в целом еще сохраняет за США статус крупнейшего в мире торгового партнера - как покупателя прежде всего.



Внешнеторговый дефицит США за 2021-2023 годы составил более 2,5 трлн долл. (2021 год -859,1 млрд долл., 2022 год - 948,1 млрд долл., 2023 год - 773 млрд долл.), текущий показатель в 2024 году - более 1,1 трлн долл. В то же время текущий дефицит федерального бюджета США превышает 2 трлн долл., то есть он вдвое больше дефицита внешнеторгового баланса. Общий долг Соединенных Штатов сегодня - на уровне 102 трлн долл., это примерно треть общемирового долга и почти четыре объема национального ВВП. Из этой суммы почти 35,8 трлн долл. приходится на федеральный долг, 25,6 трлн долл. - на долги домохозяйств, остальное - корпоративный долг и долг местных органов власти (от муниципалитетов до штатов). США держат больше 35% мирового государственного долга.



В общем, глобальное лидерство Америки сегодня выглядит неоспоримым прежде всего по части дефицитов и долгов. И это не так мало или плохо, как может показаться на первый взгляд. И на второй тоже. Потому что ведь кто-то безостановочно дает им в долг и оплачивает все их дефициты. Механизмы "байбека", то есть выкупа собственных акций для фиктивного повышения их стоимости на уровне "корпорации Америка" тоже играют свою роль, и она чрезвычайно велика. Во всяком случае, иностранная часть федерального долга США находится на уровне 8,56 трлн долл., это меньше четверти от общей суммы, к тому же очевидно, что такие инвесторы в звездно-полосатые бонды и трежерис, как Люксембург, Каймановы острова или Ирландия имеют многомиллиардные вложения, явно не соответствующие скромному объему их национальных экономик, то есть выступают в качестве агентов неких иных финансовых акторов.



Что происходит в сфере мировых финансов, наглядно показывает практика того же МВФ. В его валютной "корзине" (специальные права заимствования, SDR) с 2022 года доллару отведено 43,38%, а юаню - только 12,23%, в три с половиной раза меньше. Если взять все валюты, входящие в корзину SDR, и соотнести их с показателями номинального ВВП и ВВП ППС по итогам 2023 года (данные МВФ), то соответствующая таблица будет выглядеть следующим образом.



То есть дискриминация юаня внутри "клуба" мировых валют совершенно очевидна. Международная финансовая система по-прежнему является "империей доллара", поскольку основана на господстве денежных единиц, эмитируемых Федеральной резервной системой США. Но при этом самой переоцененной валютой мира можно считать британский фунт стерлингов: его доля в "корзине" SDR МВФ в три с половиной раза превышает долю Соединенного Королевства в мировом ВВП ППС - для доллара этот показатель чуть больше 2,9 раза, в то время как китайская валюта имеет коэффициент 0,69.



При всей вроде бы необоснованности и даже надуманности данных сопоставлений на самом деле они весьма показательны, ибо наглядно демонстрируют разницу между "накопленной" и текущей стоимостью мировых валют, где "старые" денежные единицы имеют значительную фору в объемах использования на мировых финансовых рынках по сравнению с новыми. Но фора эта, хотя действует длительное время (британский фунт стерлингов тому доказательство), далеко не бесконечна. Корректные математические модели описания данного процесса пока отсутствуют, но уже понятно, что экономическая динамика недавнего "глобального лидера" в лице США заметно, примерно в два-два с половиной раза, уступает таковой в исполнении КНР, а значит - на исторической дистанции разрыв между ними быстро сокращается в пользу последнего. И если в течение следующих четырех-пяти лет не произойдут какие-то форсмажорные для Китая обстоятельства, долларовый насос выйдет из строя, глобальное экономическое лидерство "красного дракона" трансформируется в лидерство финансово-экономическое, что будет означать и трансформацию мировой валютной системы.