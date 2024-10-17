На "Курской дуге" тяжелые вязкие бои

02:13 18.10.2024

"ЗАГЛОХЛО НАСТУПЛЕНИЕ". НА ПУТИ АРМИИ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ КУРЩИНЫ ВСТАЛ ОЛЬГОВСКИЙ ЛЕС

Продолжается отчаянная борьба на одном из самых сложных участков Курского направления, где солдаты попали в огневой мешок. Наши атаки на Малую Локню застопорились, передает военкор. Та же обстановка восточнее Сужди: "заглохло наступление".



"Заглохло наступление"

Военкор Юрий Подоляка сообщил, что группировка противника, зажатая в огневом мешке в районе Толстого Луга, все еще держится. Поскольку не весь противник оказался вычищен, говорить об освобождении населенного пункта преждевременно:



"К сожалению, как выяснилось, окруженную в районе Толстого Луга группировку противника мы (по состоянию на вечер, на утро пока данных нет) дочистили не всю. В низине реки Снагость еще есть узлы сопротивления противника, который отчаянно обороняется и не сдается. Его еще дочищают".



Не столь оптимистичные новости, как сообщали чуть ранее наши каналы и разные блогеры, поступают об участке трассы Зеленый Шлях-Малая Локня.



В приграничье продолжаются тяжелые бои, пока без существенных прорывов, аналогичных атакам на Любимовку, Толстый Луг и Зеленый Шлях. Штурм нашими войсками Дарьино пока позитивного результата не приносит, идут бои. […] Район Любимовки зачищен российскими военными пока не полностью, и в долине реки Снагость у Толстого Луга остаются некоторые силы неизвестной численности. Они зажаты, хороших вариантов у них не осталось. Попытки ВСУ контратаковать от Свердликово были направлены в том числе и на то, чтобы деблокировать эти силы,



- рассказал политик Олег Царев.



Новоивановка в целом уже наша – контролируется русскими солдатами на 80 процентов, но Леонидово и соседний хутор Александрия пока под противником. При этом ситуация для ВСУ на это участке критическая. Враг не осуществляет никаких атак. Украинские солдаты оказались отрезаны от снабжения и ротации, так как единственная на сегодня проходимая сюда дорога под нашим плотным огневым контролем.



Вчера и позавчера были попытки ВСУ пробиться в Зеленый Шлях по трассе из Свердликово, но все они были отбиты с большими для них потерями.



А еще противник упорно удерживает Большой Ольговский лес и не отступает. Да и наши атаки на Малую Локню застопорились. Как и в целом заглохло наступление восточнее Суджи,



- подытожил Подоляка.



Поступали ранее сообщения, что ВС России совершили рывок от Леонидово и с наскока освободили Викторовку. Эта информация все еще нуждается в подтверждении. Но если все так, то это снижает шансы группировки ВСУ в Ольговском лесу на выход оттуда, уверен Царев.



Сводки противника

На Курском направлении главные боевые действия на сегодня сосредоточены на пространстве Дарьино-Любимовка-Зеленый Шлях-Новоивановка, пишет украинский аналитический ресурс Military analytics.



СКРИНШОТ С УКРАИНСКОГО КАНАЛА



По данным украинцев, русским войскам удалось продвинуться в восточной части Любимовки и оттеснить вражеский гарнизон на юг. Основным очагом обороны ВСУ на этом участке является район Толстого Луга-низины реки Снагость:



При этом дорога между Зеленым Шляхом и Любимовкой заминирована. Туда была попытка пробиться силами российской бронегруппы, чтобы ударить во фланг любимовскому гарнизону, но она налетела на мины. После вчерашних атак украинских войск из района Новоивановка-Леонидовка на Зеленый Шлях, которую ВС РФ смогли отбить, ситуация тут у украинских войск изменилась – ушли в оборону, теперь тут контратакуют российские войска.



Также противник рассказывает, что его войска продолжают попытки пробиться в Зеленый Шлях по трассе из Свердликово, чтобы разблокировать украинский гарнизон в районе Любимовки-Толстого Луга, однако все попытки оказались неудачными.