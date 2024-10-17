Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дороги

07:09 18.10.2024

Северокорейские власти закрепили новый статус соседки в Конституции

Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дороги

КНДР официально признала Южную Корею вражеским государством. Ранее северяне взорвали дороги, связывавшие две страны. Чем вызвана эскалация на границе и насколько она опасна - в статье РБК



Что происходит на границе двух Корей

17 октября главный информационный орган Северной Кореи - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) официально подтвердило полный "физический" разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей двумя днями ранее. Южнокорейские военные еще во вторник сообщили о взрывах на трассах: сообщалось об уничтожении участков дорог Кенги и Донхэ к северу от демаркационной линии. Дороги с противоположной стороны не пострадали, но после взрывов южнокорейские военные сделали несколько предупредительных выстрелов.



Генштаб Корейской народной армии (КНА) 9 октября обещал "навечно перекрыть и блокировать" границу с Южной Кореей, уничтожив автомобильные и железные дороги к ней, а также построить вдоль новые оборонительные сооружения, чтобы превратить свой южный рубеж в крепость. Associated Press отмечает, что уничтоженные трассы были символом движения обеих стран к мирному воссоединению: автомобильное и железнодорожное сообщение, разорванное в годы Корейской войны 1950–1953 годов, было восстановлено в 2000-х, преимущественно на южнокорейские деньги.



Что нового в сообщении ЦТАК от 17 октября, так это обоснование подобного шага. "Это неизбежные и законные меры, исходящие из требований Конституции республики, определившей Республику Корея абсолютно враждебным государством, и серьезной обстановки безопасности, которая доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил", - говорится в сообщении (цитата по русскоязычной версии агентства).



Какая простая ежедневная привычка поможет сохранить молодость

РБК



Это первое официальное подтверждение, что КНДР все же внесла соответствующие поправки в свой Основной закон: прежде положений, определявших Республику Южная Корея как вражеское государство, в нем не было. Однако в январе Ким Чен Ын заявил о необходимости зафиксировать в Конституции, что Южная Корея - "неизменный главный враг", а также исключить положение о стремлении к мирному воссоединению двух стран. После этого в прогнозах погоды северокорейские государственные телеканалы перестали показывать Корейский полуостров как единое целое, был демонтирован монумент "Арка воссоединения" двух Корей в Пхеньяне. На минувшей неделе состоялось заседание парламента КНДР, посвященное поправкам в Основной закон, но о его решениях не сообщалось.



Южнокорейское Министерство обороны объединения (курирует взаимоотношения с Пхеньяном) осудило поправки, назвав их "антиобъединительным, антинациональным актом". "Правительство будет решительно реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи и продолжит свои усилия по достижению мирного воссоединения в соответствии с основными принципами свободы и демократии", - заявил представитель ведомства.



Почему обострились отношения

11 октября власти КНДР сообщили, что с начала месяца трижды засекали над Пхеньяном южнокорейские дроны, которые разбрасывали пропагандистские листовки - 3, 9 и 10 октября. В заявлении МИД КНДР утверждается, что листовки "пропитаны злобной ложью и грубыми словами, которые оскорбляют государственную власть, достоинство КНДР и злобным тоном клевещут на социалистический строй", а запущенные беспилотники могут использоваться как наступательное средство. "На свете, наверное, нет такого государства, которое не отреагирует на такой случай, когда нарушается воздушное пространство своей страны и в воздушном пространстве над столицей летает беспилотник враждебного государства", - говорится в заявлении ведомства.



Спустя два дня в Генштабе КНА сообщили о приказе привести артиллерию, развернутую вдоль границы с Южной Кореей, в состояние повышенной боеготовности, чтобы нанести незамедлительный ответный удар в случае очередного появления в небе южнокорейских беспилотников. Ким Е Чен, сестра северокорейского лидера и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи, назвала действия южан "конфронтационным бесчинством", направленным на разжигание войны. "Мусор нужно бросать в мусорный ящик", - заявила она.



Министерство обороны Южной Кореи отрицает свою причастность к запуску БПЛА; оно пообещало выяснить, не стоят ли за их запуском частные организации вроде тех, что ранее запускали воздушные шары с агитационными материалами. При прежнем правительстве, выступавшем за нормализацию отношений с Пхеньяном, на подобные акции действовал запрет, однако после прихода к власти консерваторов Верховный суд признал его противоречащим свободе слова, и с конца 2023 года южнокорейские активисты возобновили сброс листовок на КНДР - чаще всего для этого использовались воздушные шары.



В конце мая 2024 года власти КНДР решили отвечать тем же. По данным Сеула, за следующие месяцы они выпустили примерно 6 тыс. воздушных шаров, к которым были прикреплены пластиковые пакеты с навозом, сигаретными окурками, лоскутами ткани, использованными батарейками и памперсами. Все они падали в окрестностях Сеула и приграничных регионах. В некоторых из них находили GPS-трекеры и даже разрезанные джинсы (их ношение запрещено в КНДР).



Может ли "мусорная война" между Кореями привести к эскалации конфликта

Политика

Воздушный шар, предположительно отправленный Северной Кореей, над рисовым полем в Южной Корее



Ким Чен Ын нагнетает напряженность в отношениях с Южной Кореей, чтобы укрепить свою власть внутри страны, ослабив надежды населения на примирение и устранив факторы южнокорейского влияния, предположил в беседе с РБК научный сотрудник Европейского центра изучения Северной Кореи при Венском университете Ли Сансу. Эксперт отметил, что, балансируя на грани войны, Пхеньян рассчитывает усилить свои геополитические позиции и продемонстрировать потенциал ядерного сдерживания.



Ли допустил, что дальнейшая эскалация произойдет в случае, если появятся доказательства причастности южнокорейского правительства к запуску беспилотников. Здесь многое будет зависеть от действий Сеула и того, прислушается ли он к предупреждениям Пхеньяна о последствиях новых запусков БПЛА. "Я думаю, что если какой-то из беспилотников был отправлен правительством Южной Кореи, оно вряд ли сделает это снова из-за угрозы конфликта. Однако, если это сделали южнокорейские активисты, ситуация может быть более опасной, поскольку южнокорейскому правительству сложнее их контролировать", - отметил кореевед.