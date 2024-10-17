Новым временным лидером ХАМАС стал Халед Машаль

07:17 18.10.2024

В Ливане назвали имя нового временного главы ХАМАС после гибели Синвара

LBCI: временным лидером ХАМАС стал глава движения за пределами Палестины Машаль

Бейрут, 18 октября, 2024, 07:07 - ИА Регнум. Глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль стал новым временным руководителем политбюро этой организации вместо погибшего Яхьи Синвара, сообщил ливанский телеканал LBCI со ссылкой на свои источники.



LBCI: временным лидером ХАМАС стал глава движения за пределами Палестины Машаль

Машаль начал отвечать за все коммуникации с основными сторонами, участвующими в переговорах по вопросам освобождения заложников. Собеседники журналистов также утверждают, что ХАМАС уже проинформировало Турцию, Катар и Египет о смерти Синвара.



При этом в движении заявили, что после его гибели диалог по поводу обмена пленными и прекращения боевых действий будет становиться все более трудным.



Как сообщало ИА Регнум, 17 октября стало известно, что Яхья Синвар погиб в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по одному из районов на юге сектора Газа. Израильские военные и премьер-министр еврейского Биньямин Нетаньяху подтвердили информацию о его смерти.



Белый дом выпустил заявление американского президента Джо Байдена, который отметил, что, по его поручению, представители США и Израиля "работали бок о бок" над обнаружением Синвара. Израильская армия также обнародовала видеозапись, сделанную с беспилотного летательного аппарата, на которой, как утверждает ЦАХАЛ, показан глава политбюро ХАМАС незадолго до своей гибели.