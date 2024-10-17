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|Олимпийского чемпиона, канадского сноубордиста Райана Веддинга обвиняют в убийствах и организации "кокаиновой" ОПГ
08:04 18.10.2024
Олимпийского чемпиона заподозрили в убийстве и торговле наркотиками
Олимпийского чемпиона, канадского сноубордиста Райана Веддинга подозревают в организации преступной сети по торговле кокаином и убийстве нескольких человек.
Как сообщает New York Post, спортсмен создал преступную группировку из 16 человек. Она убивала людей и занималась международной торговлей кокаином. Наркотики банда перевозила из Колумбии в Канаду и США через Мексику и американский штат Калифорния. Всего за год они переправляли по 60 тонн запрещенных веществ.
В настоящее время поисками Веддинга занимается ФБР. Они уже пообещали 50 тысяч долларов награды тому, кто поможет найти злоумышленника. Предполагается, что спортсмен скрывается в Мексике.