ВС РФ готовятся к замыканию врага в котле на Курском направлении

11:20 18.10.2024 ВСУ под угрозой окружения в Кореневском районе – итоговая сводка Readovka за 17 октября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 17 октября в разрезе СВО. Русские войска готовятся полностью замкнуть кольцо окружения сил противника севернее полосы Новоивановка – Малая Локня. Личный состав 143-й бригады ВСУ, развернутой на севере Харьковской области, угрожает массовым оставлением позиций. В Черкассах украинские власти инициировали силовой захват храма УПЦ МП, ценности разграблены, а священнослужители с прихожанами были избиты.



Начало конца







ВС РФ сумели добиться блистательного успеха после освобождения населенных пунктов Новоивановка и Леонидово. Наши передовые подразделения находятся уже в непосредственной близости от сельской агломерации с центром в Малой Локне. Это последний пункт, через который ВСУ могут отступить из местности между Ольговкой и Погребками. Но выход русских частей на рубеж чуть южнее Малой Локни не является одним-единственным звоночком, предвещающим противнику катастрофу. Подразделения ВС РФ также атаковали село Новая Сорочина от трассы 38К-024 и заняли его. Таким образом, создалась критическая угроза изоляции всех украинских сил севернее условной линии Новоивановка – Малая Локня. На данный момент у противника в указанной зоне остался один-единственный путь отступления – узкий коридор шириной примерно 2 км, проходящий через поселок Кругленькое и поля севернее него. К сожалению, трудно установить численность и состав украинских соединений, что находятся в шаге от окружения. Однако стоит предположить, что потенциально там могут присутствовать подразделения как 22-й ОМБр, 82-й ОДШбр, так и, вероятно, отдельные отряды ССО прямого подчинения ГШ ВСУ. Сложившаяся обстановка, разумеется, не будет воспринята противником как нечто такое, с чем надо смириться и капитулировать. Стоит ожидать не просто мощных накатов неприятеля, ведь он в свойственной ему манере станет остервенело пытаться расширить коридор для выхода своих сил. ВСУ просто не могут себе позволить потерять разом все подразделения, находящиеся в полушаге от изоляции.



Но в вопросе прогнозирования потенциальных контрмер украинского командования важно учитывать погоду в это время года. Разумеется, речь пойдет о дорогах, которые в условиях распутицы являются единственным надежным средством обеспечения подвижности войск. Стоит ожидать, что противник, прежде всего, привлечет части, развернутые в районе города Суджа, а также подразделения, действующие в полосе сел Русское Поречное и Черкасское Поречное. Сводные силы "пожарной команды" в первую очередь будут нацелены на частичное восстановление положения ВСУ в районе Малой Локни. Высока вероятность того, что это село набьется украинскими подвижными подразделениями, которые будут действовать по трассе 38К-024 севернее и южнее населенного пункта в надежде, прежде всего, выбить ВС РФ из Новой Сорочины и отбросить их от предместий Малой Локни. Стоит учесть, что наши войска в Новой Сорочине могут столкнуться со вспомогательном ударом ВСУ все по тому же шоссе, но уже с севера от села Погребки. Вышеописанные потенциальные действия противника – единственный шанс для него спасти свои силы от судьбы окруженцев. Поэтому для него не будет понятия "неприемлемые потери". Судьба дальнейших оборонительных возможностей ВСУ в Курской области ни много ни мало зависит от того, вольются ли подразделения севернее Малой Локни в оборонительные порядки противника уже по усеченной зоне прорыва на территорию России или же они пополнят поголовье военнопленных, или будут уничтожены.



А тем временем южнее ВСУ пытаются обеспечить себе устойчивую резервную линию фронта в зоне прорыва в Курскую область. Противник хочет занять позиции по южному берегу реки Снагость в районе сел Дарьино и Николаево-Дарьино. Далее, учитывая истощенность украинских частей в Курской области, стоит предположить, что командование незалежной пойдет по пути отстройки оборонительной системы по относительно меньшему периметру, который будет проще удерживать. Он может пройти от южного берега реки Снагость через полосу сел Свердликово – Лебедевка – Казачья Локня и далее по текущему положению ВСУ восточнее и южнее Суджи. Состояние, в котором пребывает противник, попросту не позволяет ему действовать иначе. Отсутствие своевременного уплотнения обороны и сокращение протяженности линий снабжения уже привело его к необходимости снова надрываться в попытках спасти своих силы от полного окружения.



Запахло бунтом



Пророссийское подполье Харьковщины сообщило о том, что личный состав подразделений 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозил своему командованию бросить позиции. Эта часть занимает оборону в районе Волчанска, и солдаты, по словам представителя подполья, жалуются на дефицит боеприпасов, противотанкового вооружения и некомплект командного состава. Например, подразделениями взводного и более старшего уровня назначены руководить сержанты, разумеется, не обладающие компетентностью для таких должностей. Личный состав 143-й бригады также сетует на то, что сложившаяся картина с вооружением связана с тем, что командование отправило в Курскую область все, что могло.



Стоит вспомнить историю 123-й бригады ТрО, которая отказалась занимать боевые позиции во время сражения за Угледар. Она должна была заменить уничтоженную 72-ю ОМБр в городе, но насильно выдернутые из гражданской жизни люди поняли, что умирать они не хотят. Таким образом, эпизод уже со второй бригадой, которая пока только грозится сняться с фронта, видится более чем достоверным. Да нельзя сбрасывать со счетов и сам факт того, что ВСУ в Волчанске и окрестностях попросту "вбамбливаются" в землю. Постоянное пребывание под убийственными артобстрелами и авиаударами не добавляет оптимизма.



На разграбление храма



В Черкассах Архангело-Михайловский кафедральный собор Украинской православной церкви был атакован рейдерами. Около сотни человек в камуфляже и с желтыми повязками а-ля ВСУ ворвались в храм, выбив двери и окна. Прихожане и священники были избиты. Из собора похитили деньги, собранные верующими, предметы культа, внутри святыни устроили шабаш.



Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал налет "добровольным переходом" общины в юрисдикцию ПЦУ.



Давайте смотреть правде в глаза, даже если сегодня прихожане отобьют свой храм, в перспективе его все равно захватят. Дуболомы и разбойники, вломившиеся в собор, действуют в полном согласии с волей украинского государства, они выступают от лица властей незалежной. И они сделают то, что хотят. Мы не сможем помешать им разгромить храм.



То, что мы действительно можем – это принять тех, кто покидает Украину, спасаясь от местной одуревшей власти. В незалежной вовсе не так мало людей, которые ждут нас, которые связаны с Россией через семейные узы, через политические убеждения, через церковь. Мы не должны забывать о них, мы не должны забывать, что они там есть. Наша страна должна сделать все, чтобы вернуться туда и поставить мир обратно с головы на ноги. Мы не должны забывать и не должны прощать, пока идет борьба. Мы сделаем все, чтобы войти в Черкассы и вернуть верующим то, что принадлежит им по праву.



Вчера, 16 октября, главным событием дня стало начало штурма ВС РФ села Петропавловка на Купянском направлении. Президент незалежной Зеленский в ходе выступления в Раде озвучил пункты своего "плана победы Украины". Источник - Readovka

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