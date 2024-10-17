Будни узбекских прерий. Рубщики саксаула против гос-егерей

11:24 18.10.2024

Видео: Рубщики саксаула атакуют экоинспекторов



Минэкологии опубликовало видео, на котором водители самосвалов, груженных саксаулом, сбрасывают деревья прямо перед едущими за ними экоинспекторами. Незаконные рубщики также бросают в машины инспекторов части деревьев.



В сентябре и октябре в Бухарской области было выявлено 25 случаев незаконной вырубки саксаула, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.



В ходе контрольных рейдовых мероприятий в пустынных районах инспекторам управления экологии области за нарушителями приходилось устраивать погони. В некоторых случаях рубщики подвергали жизни инспекторов опасности.



