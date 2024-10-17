 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Будни узбекских прерий. Рубщики саксаула против гос-егерей
11:24 18.10.2024

Видео: Рубщики саксаула атакуют экоинспекторов

Минэкологии опубликовало видео, на котором водители самосвалов, груженных саксаулом, сбрасывают деревья прямо перед едущими за ними экоинспекторами. Незаконные рубщики также бросают в машины инспекторов части деревьев.

В сентябре и октябре в Бухарской области было выявлено 25 случаев незаконной вырубки саксаула, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

В ходе контрольных рейдовых мероприятий в пустынных районах инспекторам управления экологии области за нарушителями приходилось устраивать погони. В некоторых случаях рубщики подвергали жизни инспекторов опасности.



На видео, опубликованном министерством, видно, как водители самосвалов, груженных саксаулом, сбрасывают деревья прямо перед едущими за ними экоинспекторами. На кадрах рубщики также бросают в машины инспекторов части деревьев.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 79 Кодекса об административной ответственности - незаконная порубка деревьев и других растений (влечет наложение штрафа на граждан от 25 до 50 базовых расчетных величин).

Ущерб природе оценен в 29,7 млн сумов, сумма штрафов составила 222,9 млн сумов (общая сумма - 252,6 млн сумов).

Министерство экологии и его региональные подразделения регулярно проводят рейды по борьбе с незаконной вырубкой саксаула и в других регионах.

Источник - Газета.uz
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