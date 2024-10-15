Атомная война вокруг Казахстана, - Борис Марцинкевич

11:26 18.10.2024

Претенденты на строительство АЭС в РК: разбор на атомы от Бориса Марцинкевича



15.10.2024



Лилия ИГЛИКОВА



Атомная энергетика в контексте геополитики и безопасности



